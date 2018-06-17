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Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2018

12:36. 17 июня 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: пожар площадью 3 гектара начался после попадания снаряда ВСУ

ДНР: пожар площадью 3 гектара начался после попадания снаряда ВСУ | Русская весна

Три гектара сухой травы сгорело в результате попадания взрывоопасного предмета в районе железнодорожной станции Ясиноватая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

«Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пожаром уничтожено три гектара сухой травы. На данный момент возгорание ликвидировано. От МЧС ДНР привлекалось: две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее сообщалось, что ВСУ за 24 часа выпустили по прифронтовым районам ДНР более 100 различных боеприпасов. Обстрелами повреждены здание магазина и ЛЭП в селе Коминтерново на юге ДНР.

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