Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2018
- 12:05 ДНР: пожар площадью 3 гектара начался после попадания снаряда ВСУ.
- 12:00 Дети рождённые на войне.
- 11:27 Жительница Трудовских: Украина уничтожает мирных жителей Донбасса.
- 10:35 Служу Республике. Луганск прифронтовой. Выпуск 17 06 18.
ДНР: пожар площадью 3 гектара начался после попадания снаряда ВСУ
Три гектара сухой травы сгорело в результате попадания взрывоопасного предмета в районе железнодорожной станции Ясиноватая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
«Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что пожаром уничтожено три гектара сухой травы. На данный момент возгорание ликвидировано. От МЧС ДНР привлекалось: две единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее сообщалось, что ВСУ за 24 часа выпустили по прифронтовым районам ДНР более 100 различных боеприпасов. Обстрелами повреждены здание магазина и ЛЭП в селе Коминтерново на юге ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дети рождённые на войне
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Жительница Трудовских: Украина уничтожает мирных жителей Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Служу Республике. Луганск прифронтовой. Выпуск 17 06 18
К оглавлению | Источник: www.youtube.com