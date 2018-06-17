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Смирение и изменение мира. Что выбрать? Сергей Демин. Часть 2

12:29. 17 июня 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Где взять и зачем нужно смирение.




В передаче наставник по Казачьему Спасу – Сергей Дёмин, раскрыл следующие вопросы:

1. Что есть смирение.
2. Чем смирение отличается от покорности. Качества смирения.
3. Как смирение помогает избавиться от ненависти и разрушений в себе.
4. Как смирение дает силы быть самим собой.
5. Изменения – как процесс Природы и Всемирья.
6. Две формы изменений в мире-созидание и разрушение.
7. Два состояния в процессе изменений- насилие и любовь.
8. Как рассматривает изменения современный человек (борьба добра со злом).
9. Как невежество человека ведет к разрушению мира.
10. Нужны ли нам изменения, построенные на насилии.

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Источник: www.youtube.com

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