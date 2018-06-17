Смирение и изменение мира. Что выбрать? Сергей Демин. Часть 2

Где взять и зачем нужно смирение.









В передаче наставник по Казачьему Спасу – Сергей Дёмин, раскрыл следующие вопросы:



1. Что есть смирение.

2. Чем смирение отличается от покорности. Качества смирения.

3. Как смирение помогает избавиться от ненависти и разрушений в себе.

4. Как смирение дает силы быть самим собой.

5. Изменения – как процесс Природы и Всемирья.

6. Две формы изменений в мире-созидание и разрушение.

7. Два состояния в процессе изменений- насилие и любовь.

8. Как рассматривает изменения современный человек (борьба добра со злом).

9. Как невежество человека ведет к разрушению мира.

10. Нужны ли нам изменения, построенные на насилии.



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Источник: www.youtube.com