Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 июня 2018

Пока всё внимание мирового сообщества приковано к ситуации вокруг КНДР и победам правительственных войск в Сирии, реакционные режимы стран Персидского залива и Северной Африки стремятся под шумок реализовать свои агрессивные внешнеполитические амбиции. При этом особую роль в их военных приготовлениях играет боевая авиация. Попробуем разобраться.

Эмиры и шейхи на службе у Вашингтона

После гибели ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и начала террористической бойни в Сирии арабские монархии ликовали: во-первых, были уничтожены Военно-воздушные силы Джамахирии и серьёзно ослаблены сирийские авиасоединения, которые держали НАТО в напряжении, во-вторых, Запад существенно расширил аэродромную сеть на Ближнем Востоке; всё это позволяет сократить подлётное время авиасоединениям стран Североатлантического альянса и Персидского залива для нанесения массированных ударов не только по Сирии и Ирану, но и по России.

Кроме того, поставки американского оружия ещё больше привязали Ближний Восток к Западу, что тоже очень показательно.

В настоящее время происходит масштабная модернизация авиапарка стран Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива (ССАГПЗ) в связи с тем, что именно королевские режимы находятся на переднем крае агрессивно-наступательной стратегии Североатлантического альянса; наличие американских авиабаз имеет исключительное географическое и временное преимущество при атаке на военные и промышленные центры в Сирии и Иране.

Под прицел попали также и российские объекты в Южном, Крымском и Северо-Кавказском федеральном округах.

Авиабазы «Шейх-Иса» (Бахрейн), «Аль-Гарийе», «Doha International» (международный аэропорт в столице страны Доха; основная авиабаза), «Эль-Удейд» (Катар), «Али-аль-Салем», «Ахмед аль-Джабер» (Кувейт), «Агадир», «Касабланка», «Марракеш», «Рабат Сале» (Марокко), «Аль-Минхад», Дубайский международный аэропорт, «Эль-Дафра» (Объединенные Арабские Эмираты), «Масира», «Салала», «Хасаб» (Оман), «Дахран», «Джидда», «Таиф», «Эль-Хуфуф» (Саудовская Аравия) — вот далеко не полный их список, которые получают новую западную авиатехнику в первую очередь.

Рассмотрим подробнее значимость лишь некоторых авиабаз:

— Одним из ключевых союзников Североатлантического альянса является Бахрейн. Так, ещё в марте 2002 года «янки» предоставили Бахрейну статус «главного союзника, не являющегося членом НАТО». Данный статус позволяет Бахрейну приобретать новейшее американское оружие, пользоваться программами «Excess Defense Article» и участвовать в сотрудничестве в области оборонных исследований совместно с США.

Правящая королевская власть Бахрейна отвела на своей территории и прилегающих островах площадь под четыре американских военных объекта, в том числе под главную военно-морскую базу 5-го флота ВМС США в Манаме и пункт снабжения «Аль-Мухаррак».

На этих базах дислоцированы авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Вашингтон». Данные военные объекты представляют собой ключевые точки базирования и снабжения ВМС США в зоне Персидского залива и одними из первых задействуются при подавлении революционных волнений.

— Также большое значение имеет авиабаза «Шейх-Иса», которая расположена на расстоянии 238 км от Ирана. На аэродроме с двумя взлётно-посадочными полосами длиной 3800 метров базируются тяжёлые военно-транспортные самолёты ВВС США С-17А «Globemaster» III, истребители F-16С/F-16D и противолодочные машины P-3С «Орион».



С-17А «Globemaster» III

На авианосцах, в свою очередь, дислоцированы палубные истребители-бомбардировщики F/A-18С «Хорнет», F/A-18E «Супер Хорнет» и самолёты радиоэлектронной борьбы EA-6B «Prowler».



EA-6B «Prowler»

— Авиабаза «Эр-Рияд» является важнейшим военным объектом НАТО в Саудовской Аравии, где дислоцируются американские, английские и французские истребители, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

— Авиабаза «Эль-Удейд» характеризуется дислокацией самого крупного военного контингента США на Ближнем Востоке; расположена в Катаре. Она находится всего в 34 километрах к юго-западу от столицы страны. Здесь дислоцируются штаб-квартира Центрального командования вооруженных сил США и Главный штаб командования ВВС Катара. По данным телеканала CNN, на базе размещено около 11 тыс. американских военнослужащих.

На базе «Эль-Удейд» расположена одна из самых длинных взлётно-посадочных полос в Персидском заливе; на данной базе возможна дислокация до 120 самолётов.

Комбинированный центр воздушных операций ВВС США контролирует полёты военной авиации не только в Ираке, Сирии и Афганистане, но ещё в 17 других странах. Кроме того, во время интервенции США в Афганистане на базе «Эль-Удейд» были размещены истребители F-16С/F-16D и самолёты ДРЛО E-8 C «Joint Stars», которые следили за ходом операций наземных подразделений.

E-8 C «Joint Stars»

— Авиабаза «Эль-Айюн» ВВС Марокко расположена на северо-западе Западной Сахары. Там дислоцируются марокканские штурмовые эскадрильи, которые эпизодически наносят удары по отрядам патриотического фронта освобождения ПОЛИСАРИО.

Кроме того, нельзя забывать, что монархические режимы стран Персидского Залива продолжают применять авиацию против йеменского народа только потому, что он не желает жить под властью проамериканских марионеток.

При этом реакционные арабские монархии цинично раскручивают тему так называемой «ирано-сирийской угрозы» в выгодном для себя ключе, стремясь подавить сопротивление народного движения хуситов.

В этих условиях ответным ходом нашей страны должно стать дальнейшее наращивание своего авиационного кулака на южных рубежах, задачей которого станет уничтожение объектов НАТО в случае их агрессии не только против неё самой, но и, возможно, также против действий в отношении Сирии и Ирана; тем самым российская авиагруппировка станет своеобразным противовесом американским авиабазам, которые появились ещё в начале 1990-х годов и были усилены в 2001-2002 и 2012-2016 годах.

Совершенно очевидно, что боевая авиация арабских монархий без всесторонней помощи Запада в случае глобального военного конфликта с Россией попросту прекратит своё существование.

И в настоящее время реакционным режимам — вассалам НАТО живётся неспокойно, желая быть под прикрытием США.

Авиация и геополитика: что дальше?

В погоне за перевооружением своих авиасоединений руководство стран ССАГПЗ и Северной Африки постоянно расшаркивается перед Западом, угождая их малейшим пожеланиям.

И в то же время именно арабские монархии лезут «поперёк батьки в пекло», ухудшая и без того натянутые отношения с Дамаском и Тегераном.

Так, монархические режимы Персидского залива, по существу, до сих пор предлагают взять на себя расходы по силовому вмешательству «натовцев» в Сирию и Иран: каждый эмир тянет одеяло на себя, стремясь усилить своё влияние на Ближнем Востоке.

Но и это ещё не всё. Так, Марокко, благодаря всесторонней помощи Запада, является одной из наиболее развитых стран Африканского континента.

Это сказывается и на качестве марокканских вооружённых сил, которые считаются одними из лучших в Северной Африке. При этом Североатлантический Альянс рассматривает официальный Рабат не только в качестве главного союзника НАТО в Северной Африке, но и в качестве противовеса Алжиру, поскольку он до сих пор проводит независимую внешнюю политику.

Однако главным жандармом на Ближнем Востоке при поддержке «янки» является Саудовская Аравия, которая претендует на роль региональной сверхдержавы и лидера исламского мира.

Официальный Эр-Рияд проводит агрессивную политику ослабления и последующего устранения антиамериканских режимов в Сирии и Иране. Кроме того, правящий клан саудитов продолжает финансировать террористические организации ваххабитского толка в разных странах мира.

Боевая авиация Саудовской Аравии гарантирует со средней степенью надёжности защиту ключевых нефтедобывающих, оборонных и религиозных центров.

При этом её боевые возможности в ближневосточном регионе на данный момент уступают только ВВС Израиля. С учётом предстоящих поставок современной авиатехники из США и Западной Европы этот разрыв если не сравняется, то сократится до минимума. Израильтянам остаётся только надеяться на более высококачественную подготовку своих пилотов.



F-16

Как было уже сказано, Военно-воздушные силы арабских монархий не представляют сколько-нибудь серьёзной угрозы для авиации России в связи со сравнительно низкой квалификацией лётного состава; однако, в то же время, ускоренные поставки западной авиатехники и политические демарши шейхов нагнетают и без того сложную ситуацию в регионе.

Главное для НАТО — держать Ближний Восток на коротком поводке, настраивая его против нашей страны. Всё это диктует необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между Ираном, Россией и Сирией как в двусторонних, так и в более широких евразийских форматах.

Авиапарк ВВС арабских монархий (примерные данные на апрель 2018 года)* Страны Истребители Фронтовые штурмовики Учебно-тренировочные самолёты Военно-транспортные самолёты** Вертолёты Бахрейн 33 (в том числе 21 F-16C/F-16D) — 9 12 47 Иордания 96 (в том числе 48 F-16AM/F-16BM) 10 55 20 (в т. ч. 2 Ил-76МФ и 1 Ил-76ТД) 90 Катар 12 (все — «Мираж» 2000-5ЕDА) 6 26 26 51 Кувейт 39 (все — F/A-18С/F/A-18D «Хорнет») 9 16 5 31 Марокко 77 (в том числе 24 F-16C/F-16D) 14 8 18 116 ОАЭ 147 (79 F-16E/F-16F и 68 «Мираж» 2000-9EAD) 56 82 76 149 Оман 24 (в том числе 12 многоцелевых машин Еврофайтер «Тайфун») 11 23 11 37 Саудовская Аравия*** 262 (в том числе свыше 150 многоцелевых истребителей F-15С/F-15S/F-15SА) 40 160-170 87 96

Примечания:

*Без учёта авиации военно-морских сил и сухопутных войск.

**Часть военно-транспортных самолётов числится в составе правительственных авиаотрядов; они предназначены для перевозки членов королевских семей.

***ВВС Саудовской Аравии имеют на вооружении восемь самолётов ДРЛО (шесть машин Е-3А «Sentry» и два Saab 2000 AEW&C).

Читайте также: Истребители ВКС РФ впервые перехватили самолёты F-16 над Ливаном, — СМИ Израиля (ФОТО, ВИДЕО)

Олег Усик, для «Русской Весны»