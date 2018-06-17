С 1 июля налог заставят платить всех. За любую прибыль. Хорошо ли это?

Уже с 1 июля в России начнут действовать поправки к статье 86 Налогового Кодекса РФ, которые гласят, что все банки обязаны предоставлять налоговой службе информацию по движению денег на банковских картах физлиц. Все поступления на счет или карту физлица, которые не удалось идентифицировать, доблестные налоговики будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. Нововведение коснется абсолютно всех, а в особенности самозанятых россиян.Чтобы полученные на счет деньги не учитывались как прибыль, облагаемая налогом, человеку нужно будет документально доказать обратное. Иначе налоговая служба получит право на взыскание штрафа в размере 20% от суммы неоплаченного налога, а также пени и собственно налог.В судебных органах часто рассматриваются дела по административным правонарушениям, связанным с неоплатой подоходного налога, если на карту клиента банка перечисляются средства от другого физлица. А если это происходит регулярно, то ФНС начинает проверять, за что лицо получило на свой счет эти средства.Пожалуй, один из самых распространенных примеров – сдача жилья в аренду. Человек сдал жилье, а деньги от арендатора ему приходят на банковский счет. При этом налоги от сдачи своей недвижимости в арену он не платил. Или еще – фрилансер, который получает средства от своих клиентов на карточку Сбера, или какого-нибудь другого банка. Или даже кто-то продал через банковскую карту детскую коляску, ставшую ненужной после того, как малыш подрос.Всем таким, начиная с 1 июля, придется доказывать, что они не верблюды. А налоговая будет иметь право назначать проверку по их счетам, как и счетам любого другого человека. Не является объектом налогообложения например возврат долга или дар от близкого родственника. При этом одной из мер избежать проблем с налоговой является обозначение при переводе назначения платежа.Федеральная налоговая служба всю необходимую ей информацию, получит от финансовых организаций. По закону обо всех операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг, причем сумма перевода никакого значения не имеет, и банки все данные по счетам своих клиентов передают в ФНС.Налоговая уже обладает данными по всем объектам недвижимости населения, и это дает возможность подавать запросы в банки и выявлять всю информацию по движению на счетах клиентов.Вот такие изменения происходят в стране после выборов президента России, который обещал, что под его руководством государство, а главное граждане, будут жить лучше, с каждым годом. Год еще не закончился, а повышение цен и налогов во всех отраслях происходит с такой скоростью, что это не может не пугать.Кто-то, возможно, попытается найти в новом законе положительные стороны: мол платить налоги – святая обязанность граждан, и рано или поздно необходимо наводить порядок в этой сфере. Однако нет. Как обычно в нашей стране все поставлено с ног на голову. Так как подразумевается, что три шкуры налоговая драть будет с самых незащищенных и уязвимых слоев населения: с матери одиночки, подрабатывающей копирайтером, с бедной семьи, продавшей квартиру в убогой «панельке», чтобы помочь детям заплатить за образование, и в бесчисленных количествах аналогичных случаях.Но что-то мне подсказывает, что депутат Слуцкий, который голосовал за этот закон , как мы помним, живет в незадекларированном пентхаусе площадью с половину футбольного поля) и ему подобные элитари выкрутятся. Они и раньше плевали на такие мелочи, как необходимость объяснять происхождение своих счетов, яхт и элитной недвижимости. Найдут свои лазейки и теперь.Кристина Шишкина

Источник: nashaplaneta.su