«Расчет пенсий должен быть единым для всех трудящихся, включая чиновников»

Подробности новой пенсионной реформы в России на очередном заседании правительства озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно разработанному в недрах кабмина законопроекту, пенсионный возраст для женщин планируется увеличить до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Документ еще ждет широкое обсуждение, в том числе в регионах. Свое мнение сегодня высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Конечно, параметры пенсионной системы сегодня таковы, что если ничего не менять, ее устойчивое развитие будет невозможно. Еще в 2012 году средняя пенсия превышала прожиточный минимум в 1,8 раза, и предполагалось со временем довести этот показатель до 2,5–3, а соотношение пенсии со средним заработком – до 40%. Но все пошло наоборот. К 2016 году средняя пенсия сократилась до 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты.

Что делать? Правительство видит лишь один выход – повышение пенсионного возраста, то есть уменьшение количества людей, которые могут претендовать на пенсию. За образец взят европейский опыт. Но у нас совершенно другие условия социального обеспечения, другая продолжительность жизни – всего 70,9 лет. Для сравнения, в Турции живут 75,4 года, в Китае – 76,1 года, в Германии – 81,1 года, во Франции – 82,7 года.

Наша позиция – пенсионный возраст можно будет повышать не раньше, чем увеличится средняя продолжительность жизни. А увеличится она тогда, когда изменятся экономические условия, когда улучшится социальная политика (именно на эту задачу направлены последние президентские указы).

Для решения пенсионной проблемы есть другие решения. Мы давно предлагали создать Фонд старших поколений и напрямую финансировать из бюджета пенсии граждан, родившихся до 1967 года. В конце концов, Россия приняла на себя обязательства СССР по выплате внешнего долга, а взять на себя обязательства перед теми, кто своим трудом создавал основные фонды страны, не может? Этот же фонд можно целевым образом пополнять, если ввести дополнительный платеж – 10% на сверхдоходы свыше 1 млн. руб. в месяц.

За счет предыдущего шага снизить ставку социальных взносов, которые берутся с ныне работающих. Социальный налог (а по факту это налог) в России – один из самых высоких в мире. Такая мера позволит оживить деловой оборот, сделает более легким вывод зарплат из тени. Сегодня из-за непосильного налогового бремени миллионы людей получают зарплаты в конвертах, пенсионный бюджет, соответственно, лишается десятков миллиардов рублей.

Сделать формирование накопительной пенсии исключительно добровольным. Ускорить ввод системы индивидуального пенсионного капитала. Обеспечить меры налогового стимулирования для работников и работодателей, которые добровольно отчисляют средства на формирование ИПК.

Отменить особый порядок пенсионного обеспечения чиновников. Пенсионное законодательство и расчет пенсий должны быть едиными для всех трудящихся, включая госслужащих.11

А вообще, конечно, пенсионная система существует не сама по себе. Она часть экономики. Есть такой факт: по отношению к ВВП пенсионные выплаты и страховые взносы в России значительно ниже, чем в развитых странах. Объем собираемых страховых взносов составляет всего 8,6% ВВП. Для сравнения: в Чехии – 14,8%, во Франции – 19,2%. О чем это говорит? Во-первых, о низком уровне зарплат, во-вторых, о большом объеме теневого сектора. Соответственно, невелик и объем пенсионных выплат – всего 8,7% ВВП.

Что нужно делать? Повышать зарплаты посредством увеличения производительности труда, создавать условия для обеления экономики. Но это уже другая и более сложная история. Правительство, к сожалению, идет по самому короткому пути».

Источник: fedpress.ru