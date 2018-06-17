Петиции против повышения пенсионного возраста
17:57. 17 июня 2018 Просмотров - 330 4 коммент. Опубликовал: brahman
На Change.org уже набралось почти 1 100 000 подписей https://goo.gl/itgXTv, правда этот ресурс практически никогда в расчет не берут.
На РОИ, который считается более валидным, почему то не 1, а 2 петиции – одна уже собрала 80 тыс. подписей, другая 50 000 подписей.
Петиция №1 https://www.roi.ru/42375/
Петиция №2 https://www.roi.ru/42476/
Пару дней назад в СМИ прямо намекалось, что если общество молча проглотить пенсионную реформу, то введут наиболее жесткий вариант. А вот если будет бузить, то тогда ее будут корректировать.
Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации президента. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.
По словам другого собеседника «Ведомостей», в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. О таких возможных уступках властей «Ведомостям» говорил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве. Смягчение параметров реформы определенно произойдет, убежден другой близкий к Кремлю человек: это стандартный ход – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/15/772958-opasayutsya-protestov – цинк
PS. Отсюда мораль – не молчите.
PS2. Касательно вопроса – куда лучше ставить галочку, то конечно лучше на РОИ.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Гениально! дёшево и сердито! Вместо того, чтобы по всей стране проводить перепись дебилов, загружая дурной работой десятки тысяч еврейских неврипитологов, оказалось достаточным нарисовать один опросный сайт, вывесить на нём нужный вопрос и немного подождать! Я в восхищении!..
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Почему ты считаешь себя умнее других? Люди ведь не с кандачка это делают, что-то знают, думают. Наверное пообразованне тебя есть среди них. Может тебе вместе с этими “еврейских неврипитологов” на историческую родину? Там ведь у вас климат, море, лежал бы себе там на пляже, чем здесь троллингом заниматься, там бы искал дебилов среди своих соплеменников.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
,,Новый,,= СТАРЫЙ слоган(Клич)России:
—> “Димон – П`шёл ВОН!ВОН!ВОН”!!!
[ЭТО - Законное Требование в России - со ВСЕХ сторон!]
-> Самое НЕНАВИДИМОЕ,т.н.”российское-правительство” это
НЫНЕШНЕЕ(вчерашнее),возглавляемое КАРЛИКОМ-ПАРАЗИТОМ димон`ом!
[нет БОЛЕЕ Опасного ВРЕДИТЕЛЯ для РФ,чем НЫНЕшняя "власть-МАСТЬ"]
[ЭТА - НЫНЕшняя "власть" - РФ насилует,а КТО - её КУРИРУЕТ...]
[КТО..."ИМ" даёт ЦУ...Эй--ТЫ..."АУ...у...у...у...у...]
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СТАТЬЯ:Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформаторам
непокорённая колчаковщиной Сибирь. От 17-6-18;
С А Й Т:forum-msk.оrg/material/news/14743103.html
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Да – Главным ВРАГОМ России является её НЫНЕшняя “власть-МАСТЬ”!
И…Свержение этой “власти” – Главная Цель России!
*ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ этой “власти-МАСТИ”,как Оккупационного РЕЖИМА -
НИГДЕ НЕ признавать и ВСЯЧЕСКИми Санкциями – БЛОКИРОВАТЬ!!!
—> ДОЛОЙ,этот “российский” – правящий “ГНОЙ”!!!
“““““
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-6-18.
P.S. КТО такая НЫНЕшняя,Т.Н.”российская-власть”?
—> ЭТО – Коррумпированная,КРИМАЛЬНО-ВОРовская “Масть”!
Которая “ГОНИТ”[т.н."ИХними" ,,законами,,]РФ в проПАСТЬ!!!
*** Запад Верно Поступает,что этИХ ПАРАЗИТОВ – разными
Санкциями(Обоснованными и Законными!)”награждает”!!!
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Я считаю такую петицию полезной и нужной, пусть власть видит реакцию общества, а она безусловно есть. Главное в создавшийся ситуации вынудить власти пойти на вынужденный и так ими не любимый референдум. И уж если власть не захочет (а она не захочет) пойти на такой шаг, то у нас есть конституционное право ставить вопрос о прибывании такой власти в России. Ведь страшно не повышение пенсионного возраста, а то, что будет похерено достижение наших дедов и прадедов, право на пенсионный возраст в полном рассвете сил. А все эти разговоры насчёт отсутствия денег, то пусть правительство вспомнит ” Государство вправе делать свои деньги у себя, не смотря на реакцию международного сообщества. Главное- это люди” Если люди в правительстве не знают таких элементарных вещей, то их от туда надо гнать поганой метлой. Если президент, как гарант конституции тоже этого не знает(или не хочет знать), то и его гнать тоже. Наши прадеды и деды, кровью и потом поливали эти достижения, и тут снова пришли господа, долой господ, хватит терпеть беспредел нуворишей, пора вспомнить, кто и, что мы!