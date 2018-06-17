Парад особого назначения

Источник: rg.ru

Парад Победы был не только триумфом народа-победителя, но и намеком союзникам, готовившим планы нападения на СССР.



Первый Парад Победы, состоявшийся 73 года назад, 24 июня 1945 года, через четыре года после того, как войска гитлеровской Германии атаковали границы СССР, стал символическим завершением борьбы с силами объединенной под нацистскими знаменами Европы.

Месяц на подготовку

Решение о проведении парада было принято, разумеется, Верховным главнокомандующим вскоре после 9 мая 1945 года. Сталин прекрасно понимал важность этого праздника для народа, только что избавившегося от смертельной опасности, возможно, самой страшной в своей истории, и стоявшего на пороге тяжкого труда по возрождению лежащей в руинах страны. Именно поэтому он торопил военное командование с проведением парада в Москве, в котором, по его требованию, должны были быть представлены все фронта и все рода войск.

Уже 24 мая 1945 г. Генштаб представил Сталину предложения и запросил два месяца на подготовку. Однако Верховный главнокомандующий дал на это только тридцать дней.

Всего в предстоящем торжественном марше должны были пройти десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-морского флота. Кроме того, в параде участвовали слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военная техника, включая самолеты.

Фронтовики плохо подходили для парада

Немедленно начался подбор бойцов для сводных полков. Одним из главных критериев кандидата в члены парадного расчета были личные героизм и боевые заслуги. В первую очередь рассматривались кавалеры орденов Славы, Герои Советского Союза, участники штурма Берлина, отличившиеся солдаты и офицеры. Но этого было недостаточно. Участники парада должны были быть не старше 30 лет и не ниже 176 сантиметров и быть подтянутыми в строевом плане.

О том, насколько серьезны были требования, свидетельствует драматическая история знаменной группы Знамени Победы, водруженного над рейхстагом, с выноса которого планировалось начать парад.

Герои-разведчики Егоров, Кантария и Берест, которые должны были быть ассистентами знаменосца, оказались слабоваты в строевой подготовке — на фронте от них требовались другие навыки. А их отважный комбат Степан Неустроев, который должен был нести знамя, имел множество тяжелых ранений и прихрамывал. Однако о том, чтобы Знамя Победы нес кто-то другой, речи быть не могло. И маршал Жуков распорядился передать его в Центральный музей Вооруженных сил. В первый раз Знамя Победы вынесли на парад только в 1965 году.

Помимо сложностей со строевой подготовкой фронтовиков были определенные проблемы и с парадным обмундированием участников. Тысячи прибывающих в столицу фронтовиков необходимо было обеспечить парадной формой. Причем тщательно подогнанной, которая сидела бы на них как влитая. На решение этой задачи в предельно сжатые сроки были брошены швейные фабрики Москвы и Подмосковья.

Штандарты для сводных полков, сотни орденских лент для 360 боевых знамен изготовили лучшие специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра.

Марш-предостережение

«Особый парад», как его назвал Сталин, знаменовал не только триумф советского народа. За месяц до того, как Сталин приказал готовиться к Параду Победы, Уинстон Черчилль в апреле 1945 года, когда ещё Германия не подписала безоговорочную капитуляцию, распорядился начать планирование нападения на СССР.

План этой операции был подготовлен и предоставлен британскому премьеру 22 мая 1945 года. Согласно этому документу, нападение на СССР должно было начаться 1 июля 1945 года неожиданным ударом 47 английских и американских дивизий, которые должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, которых «союзники» держали нерасформированными.

Разумеется, эти планы были известны Кремлю, и парад должен был стать ещё и вполне конкретным посланием «союзникам», — мощь Советского Союза несокрушима. Все должны были увидеть: по Красной площади идут шеренги непобедимых, как будто отлитых из стали воинов, разбивших орды объединенной Европы. И всех последующих завоевателей будет ждать точно такая же судьба. И поэтому все должно было быть абсолютно безукоризненно. Все — и участники парада, и его организаторы — прекрасно понимали его значение и готовились к нему, может быть, даже более скрупулезно, чем к боевой операции. И все прошло так, как надо.

Можно не сомневаться, что этот месседж был принят и правильно понят. Во всяком случае, и в наши дни после каждого прошедшего Парада Победы на Западе нас обвиняют в «бряцании оружием» и «агрессивности».

Два маршала-драгуна

Известна легенда: когда Сталину предложили, как Верховному, принимать парад, он сказал, что стар для верховой езды, что есть у нас два маршала-кавалериста, пусть один парадом командует, второй его принимает. Георгий Жуков и Константин Рокоссовский действительно оба были в молодости драгунами и некогда страстными наездниками. Впрочем, у них было и много другого общего: они были одногодками и одноклассниками (по Кавалерийским курсам усовершенствования командного состава конницы РККА в Ленинграде), неоднократно оказывались сослуживцами. Отношения между ними, правда, не всегда были ровными, но оба маршала-героя глубоко уважали друг друга. Известно, что Жуков, уже сам будучи очень пожилым человеком, приходил проститься с умирающим Рокоссовским в Кремлевскую больницу.

Но в 45-м до этого было далеко, Парад Победы был в том числе и личным триумфом двух великих полководцев. Так что отнюдь не драгунское прошлое маршалов (в РККА были и другие военачальники-кавалеристы) стало причиной того, что Сталин решил связать именно с их именами это историческое событие.

Двухчасовой парад проходил под непрерывным дождем, из-за чего пришлось отказаться от авиационной части, однако все остальное прошло как по нотам — грандиозно, торжественно, величественно. Все говорило о том, что это уже не просто молодая рабоче-крестьянская армия, а наследница победоносных полков Петра Великого, Суворова и Кутузова, освященная многочисленными славными традициями Императорской армии, столетиями побед.

После прохождения сводных полков гигантский оркестр почти в полторы тысячи человек смолк, и в неожиданной тишине зарокотала дробь 80 барабанов. 200 солдат несли опущенные знамена и штандарты разбитой армии Гитлера и бросали их к подножию Мавзолея, на котором находилась трибуна высшего руководства СССР. Все бойцы, несшие вражеские знамена, были в перчатках, что символизировало отвращение и брезгливость к нацистским регалиям. Германские штандарты бросали на специально сколоченный помост, чтобы не осквернять священную московскую землю, под громовые аплодисменты с гостевых трибун.

«Тысячелетний Рейх» не просуществовал и пятнадцати лет. Россия вновь стала кладбищем завоевателей, рвущихся к мировому господству.

Мифы и факты

Зачастую маршала Жукова, да и все советское командование, обвиняют в «тактике заваливания трупами», в стремлении отметить очередную дату «взятием рубежа», не считаясь с потерями. Утверждают, что и Берлин «брали в лоб», исключительно — лишь бы опередить союзников.

Эти обвинения далеко не всегда справедливы. В ходе Берлинской операции в результате блестяще проведенного маневра наши войска отсекли от столицы Третьего Рейха, а затем и окружили части 9-й немецкой армии. Маршал Победы, как и другие военачальники, вовсе не «устилал костями» дорогу к рейхстагу и рейхсканцелярии, а минимизировал потери. Под Берлином была окружена и уничтожена 200-тысячная группировка вермахта. Саму столицу рейха в результате обороняли не столько закаленные в боях фронтовики, сколько фольксштурм, охранные подразделения СС, полицейские, отряды ПВО. Конечно, бои в городе, тем более таком большом как Берлин, всегда сопряжены с потерями. Но если бы не Жуков, их было бы несравненно больше.

На этом же примере «хальбского котла», как его называют в западной историографии, соотношения сил: наши войска имели преимущество в живой силе в 1,4 раза, в артиллерии — в 3,7 раза, в бронетехнике было примерное равенство. Эти цифры должны что-то говорить об умелом руководстве грандиозной войсковой операцией.

Документ

Директива И. Сталина командующим фронтами, 24 мая 1945 г.

1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк.

2. Сводный полк сформировать по следующему расчету: пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка — 1, заместителей командира полка — 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба полка — 1, командиров батальонов — 5, командиров рот- 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в каждом отделении — рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты — винтовками, три стрелковые роты — автоматами, роту артиллеристов — карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков — пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов — карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, и все захваченные в боях знамена противника независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве.

Кстати

Джульбарс на кителе Верховного главнокомандующего

Одним из самых трогательных моментов Парада Победы стал пронос героического пса-сапера Джульбарса. Раненный незадолго до этого, он не мог самостоятельно идти, о чем было доложено Рокоссовскому, который сообщил об этом Сталину, который, в свою очередь, распорядился пса нести на руках. Вернее, не на руках, а на своем собственном кителе, превращенном в носилки.

Автор: Борис Джерелиевский

Источник: nstarikov.ru