«Общее дело»: И один в поле воин

Снаряды летели над головами солдат, разрываясь тысячами осколков, несущих огонь и смерть. Они перепахивали землю, и в воздухе земли было больше, чем под ногами. Вражеские пулеметы не замолкали ни на секунду, не позволяя даже поднять головы. Но отступать дальше было нельзя, а каждый час промедления стоил сотен жизней, ведь аналогичная ситуация складывалась по всему фронту. Один из солдат отважно поднялся навстречу летящим пулям и решительно шагнул из окопа. Перекрикивая отчаянным «Ура» грохот вражеской артиллерии, он уверенно побежал навстречу противнику, держа в руках развивающийся флаг. Опешившие пулеметчики прекратили огонь. Шокированные, такой безрассудной нечеловеческой самоотверженностью вражеские стрелки отпустили пальцы с курков, и дымящиеся пулеметы покорно застыли в почтительном молчании. Несколько секунд – и пулеметы снова взорвались стальной огненной яростью. Смерть вылетала из ствола со скоростью света и летела навстречу бегущему солдату. Прошитый насквозь десятками пуль, солдат споткнулся и упал. В его широко раскрытых глазах отражалось широкое, словно море, голубое небо. Но он уже не видел, как тысячи бойцов, вдохновленные подвигом героя, нашли в себе силы, чтобы пойти в наступление, и как рвались в клочья вражеские мундиры, пробитые штыками. Один в поле не воин. Но на смену одному придут тысячи вдохновленных подвигом…

Проект «Общее дело» – это организация людей, которые не живут по принципу «Просто проходи мимо». Основное направление деятельности организации – укрепление нравственных ценностей и пропаганда здорового трезвого образа жизни. В условиях информационной войны, когда война идёт в умах людей, а в качестве оружия используются все средства массовой информации – телевизор, интернет, печатные издания, в момент, «когда помутилось сердце человеческое» – важно не оставаться равнодушным. «Просто проходи мимо» – по такому принципу, к сожалению, сегодня живут многие. Но это сознание паразита, а не человека. Паразит беспокоится только о своём благополучии, причем чаще всего за счёт благополучия других. Своим примитивным сознанием паразит просто не способен понять, что нельзя быть счастливым – если вокруг все несчастны. «Никто, кроме нас» – девиз ВДВ сегодня является наиболее актуальным для разумных людей. К сожалению, для некоторых из нас характерно осуждать всех вокруг и говорить, что мы живем в «такое» время, в «такой» стране и так далее. Но это ошибочная позиция, навязанная нам с определенной целью. Это – рабское сознание – «не мы такие – жизнь такая». Жизнь такая, какую мы сами себе создаем. И если хочешь что-то изменить, то нужно действовать самому. Потому что «никто, кроме нас» этого не сделает. И если так будет мыслить большинство – то и мы будем другие, и жизнь будет другая.

Проект «Общее дело» направлен в первую очередь на разрушение заблуждений, догм, шаблонов и ложной концепции «культурного пития», которая внедрена в сознание людей. Участниками проекта выпущен ряд фильмов на общественно важные темы – о вреде алкоголя и наркотиков, о лжи в СМИ, об отношениях между людьми и правильном их построении, о семейных ценностях, о нравственности, о секретах достижения успеха в жизни и много других сюжетов, которые уже сегодня изменили жизнь тысяч людей к лучшему. В фильмах о вреде алкоголя, курения и наркотиков рассказана жуткая правда о том, кто и зачем подсаживает наш народ на всю эту гадость, и какой колоссальный вред приносят эти явления стране, ее экономике, ее гражданам и ее будущему.

Бронебойные аргументы никого не оставляют равнодушным и позволяют понять многим, что навязанные им с детства модели поведения – это не их выбор, а выбор тех, кто зарабатывает на них деньги. В фильмах приведены цитаты Владимира Георгиевича Жданова – общественного деятеля, который много лет занимается изучением этих вопросов, и активно распространяет знания о трезвости и здоровом образе жизни. И если каждый из нас сделает хотя бы сотую долю того, что делает Владимир Георгиевич – мы будем жить в идеальном обществе. Но про деятельность Жданова вы не услышите в новостях на главных каналах страны. Там продвигают других героев – эстрадных проституток и педерастов, которые всем своим образом жизни демонстрируют то, как жить не надо. Они расскажут вам о том, что надо «брать от жизни все», ведь «один раз живем». Такая вот незамысловатая парадигма жизни. Только от жизни таких людей пользы не больше, чем от жизни кишечных паразитов – они просто отравляют все вокруг себя. Хотите быть полезным своему народу – берите пример с Владимира Жданова. Такие как он – вдохновляют миллионы. И в этом есть смысл человеческой жизни. А не в том, чтобы «брать от жизни все».

Принять участие в проекте «Общее дело» можно разными способами, как говорится – от каждого по способностям. Например, вы можете отправить комплект видеоматериалов в свою школу, в которой когда-то учились или в любое другое учебное заведение. Такая функция предусмотрена на сайте проекта «Общее дело». В комплект видеоматериалов входит ряд фильмов проекта, которые помогут учащимся школы или другого учебного заведения сформировать адекватное мировоззрение и не попасть на удочку деструктивной пропаганды. Подумайте сами – как бы сложилась ваша жизнь, если бы с адекватным пониманием жизни вы столкнулись еще в начальной школе? Многих ли ошибок удалось бы избежать?

Также можно самостоятельно организовать лекцию на основании материалов проекта «Общее дело» в своём учебном заведении. Или публиковать фильмы и информацию в интернете – соцсетях, сайтах, форумах и т д. Активисты проекта практикуют распространение плакатов и дисков с материалами в общественном транспорте: автобусах, электричках. Более подробно о способах участия в проекте можно узнать на сайте общественной организации «Общее дело».

Не оставайтесь равнодушными к тому, что происходит, ведь если вы столкнулись с информацией, которая изменила вашу жизнь к лучшему – то это только потому, что кто-то не остается равнодушным по отношению к вам. И пусть живущих осознанно пока меньшинство, но и меньшинство способно изменить ситуацию. Вспомните Дом Павлова в Сталинграде. На карте фельдмаршала Паулюса дом Павлова, который обороняли всего 30 человек, был отмечен как крепость. На протяжении 58 дней всего 30 человек противостояли почти круглосуточным атакам вражеских штурмовых групп. Дом Павлова так и не был взят, а вскоре советские войска перешли в контратаку, и итог войны нам известен. Это яркий пример того, как меньшинство, отстаивающее правое дело, может противостоять большинству. Более того – успешно противостоять. День, в который вы не сделали ничего полезного – прожит напрасно. Жизнь, которая посвящена погоне за развлечениями – прожита зря. Из 30 защитников Дома Павлова, в бою погибли только трое. Тот, кто посвятил свою жизнь служению человечеству – обретает бессмертие. Если не физическое, то историческое – однозначно. Нет ничего лучше, чем иметь возможность изменить жизнь окружающих к лучшему. И мы счастливые люди – ведь эта возможность у нас есть. Не оставайтесь равнодушными. Ведь это наша земля. Нам здесь жить. И это – наше общее дело.

Слава Ветер

Сайт проекта «Общее дело»: https://общее-дело.рф

Примеры фильмов проекта «Общее дело»:

Источник: whatisgood.ru