Есть ли предел деградации?

В 1956 году на второй год оставались шестиклассники, которые не могли решить 2 задания, из трёх в министерской контрольной работе (сталинский ЕГЭ):

1. Совхоз засеял пшеницей три участка земли. Площадь первого участка составляла – 48% всей площади трёх участков, а площади второго и третьего участков относились между собой, как 2,75:33/ 4 . Найти всю площадь трёх участков, если первый участок на 91 га больше второго.

2. Выполнить действия: ((20,412 + 1 : 0,32 — 19,577) * (1 + 6/11)) : (19,362 — 12 : 15/ 4 )

3. Разделить 660 на три части обратно пропорциональные числам: 0,25; 2/9; 1,5 .

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Предлагать подобные задания сейчас в ЕГЭ 11-классникам — смерти подобно. До 95% выпускников останутся без аттестата…

В 2014 году для получения аттестата о среднем образовании одиннадцатиклассникам достаточно было решить три задачки из 21. Например, вот эти три.