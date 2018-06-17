Есть ли предел деградации?
В 1956 году на второй год оставались шестиклассники, которые не могли решить 2 задания, из трёх в министерской контрольной работе (сталинский ЕГЭ):
1. Совхоз засеял пшеницей три участка земли. Площадь первого участка составляла – 48% всей площади трёх участков, а площади второго и третьего участков относились между собой, как 2,75:33/4. Найти всю площадь трёх участков, если первый участок на 91 га больше второго.
2. Выполнить действия: ((20,412 + 1 : 0,32 — 19,577) * (1 + 6/11)) : (19,362 — 12 : 15/4)
3. Разделить 660 на три части обратно пропорциональные числам: 0,25; 2/9; 1,5 .
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Предлагать подобные задания сейчас в ЕГЭ 11-классникам — смерти подобно. До 95% выпускников останутся без аттестата…
В 2014 году для получения аттестата о среднем образовании одиннадцатиклассникам достаточно было решить три задачки из 21. Например, вот эти три.
1. Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути?
2. Сколько сырков по 16 руб. можно купить на 100 руб.?
3. В таблице показано распределение медалей на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи среди команд, занявших первые 3 места по количеству золотых медалей.
Страна\Медали Золото Серебро Бронза
1). Россия —— 13 ——— 11 ——— 9
2). Норвегия — 11 ——— 5 ——— 10
3). Канада —— 10 ——— 11 ——— 5
Определите с помощью таблицы, сколько серебряных медалей у команды, занявшей второе место по количеству золотых медалей?
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Это реальная картинка, если учат писать и читать, арифметике. А потом предлагают решить задачку нетривиальную. Много ли детей сразу найдут отверстие для нужного размера и конфигурации?
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А вы говорите, что советское образование лучшее в мире, если дети остаются на второй год? То есть, учителя не способны грамотно обучать детей.
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Пределов деградации нет! У нас в РФ всё такое – беспредельное. И потом, кому эти задачки вообще нужны? У нас Центризбирком без всякой арифметики всё прекрасно подсчитает. И проверять – зря трудиться.