“Доллар – король”: Индонезия присоединяется к Индии, упрашивая Федрезерв прекратить сокращать свой баланс

Веревка на шее руководителей центральных банков развивающихся стран затягивается все туже.

В тот же день, когда руководитель малазийского центрального банка покинул свое кресло, и спустя несколько дней после того, как председатель Резервного Банка Индии Урджит Патель предпринялбеспрецедентный шаг, написав авторскую статью, обращенную к Федеральному Резерву, с просьбой о том, чтобы центральный банк Америки прекратил ужесточать монетарные условия и прекратил сокращать свой баланс, чтобы предотвратить рост глобального долларового дефицита, который больно бьет по развивающимся рынкам (и заставил Индию неожиданно повысить ставки), новый глава центрального банка Индонезии присоединился к своему индийскому коллеге, призвав Федеральный Резерв быть “более внимательным” к последствиям ужесточения политики в условиях продолжающегося разгрома на развивающихся рынках.

Как сообщает Bloomberg, в своем первом интервью международными СМИ с тех пор, как он вступил в должность две недели назад, руководитель Банка Индонезии Перри Варджио, который выглядит как Джейми Даймон с 40 фунтами лишнего веса, повторил то, что совсем недавно сказал Патель, а именно, что темпы сокращения баланса Федрезерва являются ключевой проблемой для центральных банков развивающихся стран.

Напомним, что ранее на этой неделе председатель Резервного Банка Индии заявил, что замедление темпов отзыва стимулов в то время, когда Казначейство США увеличивает объем выпуска долговых обязательств, поддержит глобальный экономический рост, поскольку альтернативой будет кризис развивающихся рынков, который затем перейдет на рынки развитых стран.

В почти неприкрытом предупреждении, обращенном к Федрезерву, Варджио заявил, что “мы знаем, что каждая страна должна проводить свою политику, основанную на внутренних обстоятельствах, но поймите, вы должны учитывать свои действия и влияние своих действий на другие страны, особенно на развивающиеся рынки”.

Вообще-то не должны: единственное, что должен учитывать Федрезерв, — это то, чего хотят его частные владельцы, в соответствии с интересами которых он и должен действовать.

Все более громкие жалобы руководителей центральных банков развивающихся стран раздаются в тот момент, когда Федрезерв продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. При этом на следующей неделе ожидается очередное повышение американских процентных ставок, а значит развивающимся рынкам по всему миру нужно готовиться к дальнейшим распродажам. Банк Индонезии уже дважды повысил ключевую ставку, чтобы укрепить свою валюту, а Резервный Банк Индии в среду увеличил свою ставку на 25 базисных пунктов до отметки 6,25%, удивив большинство аналитиков, которые не ожидали такого шага.

“Коммуникация очень важна”, — сказал Варджио. “Мы ждем, что Федрезерв будет более четко заявлять о намерениях своей политики, чтобы рынок мог четко понимать и реагировать, и чтобы все центральные банки могли также предвидеть и учитывать это при разработке собственной политики”.

К слову, в этом вопросе Федрезерв был особенно последователен, и в отличие от 2015 и 2016 годов, он повышал ставки так же часто, как и было изначально запланировано.

Тем не менее, комментарии Варджио подчеркивают сложный выбор политики, стоящий перед центральными банками развивающихся стран, которым приходится реагировать на внешние силы, оказывающие давление на курсы национальных валют.

Во вторник руководитель Южноафриканского центрального банка Лесетья Кганьяго заявил, что Федрезерв сообщает о своих намерениях лучше, чем в 2013 году во время Вспышки Гнева, но его работа осложняется бюджетной политикой США.

“Никто не предполагал, что США могут изменить свою торговую политику, и это усложняет работу Федрезерва”, — сказал он в Йоханнесбурге. “Я не думаю, что раньше они подразумевали, что будут стимулы, которые будут введены в экономику США посредством фискальных мер”.

К сожалению для всех этих руководителей центральных банков, ситуация должна стать еще более сложной, поскольку нормализация политики в Японии и Европе приведет к еще большей неопределенности, дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики и увеличению оттока капитала из развивающихся рынков. Варджио сказал, что, хотя “доллар является королем” на данный момент, он может потерять этот статус уже в следующем году.

“Есть три глобальных игрока, которые влияют на будущее процентных ставок и обменных курсов. В настоящее время это только США”, — сказал Варджио. “Вот почему США и доллар являются королями. Но в следующем году, если Европа начнет нормализацию, Япония начнет нормализацию, тогда я не думаю, что США или доллар останутся единственными королями”.

Как и Индия, индонезийский центральный банк сделал решительный и неожиданный ход, чтобы поддержать рупию, проведя внеплановое заседание на прошлой неделе, на котором он повысил базовую ставку на 25 б.п. до отметки 4.75%. Суть в том, что для того, чтобы предотвратить нарастание неопределенности на финансовых рынках, центральный банк смог стабилизировать валюту, сказал Варджио в среду, добавив, что возможно дальнейшее повышение ставок, если этого потребуют финансовые и экономические условия.

“Да, есть вероятность повышения ставок”, — сказал Варджио. “Разумеется, масштабы и сроки будут зависеть от калибровки нами новой информации, которая будет поступать”.

И хотя повышение ставок – это мощный инструмент в деле стабилизации валют развивающихся рынков и предотвращения оттока капитала, хотя бы в краткосрочной перспективе, есть столь же неприятные последствия: рост ставок наносит ущерб экономическому росту, а результат — практически в каждом отдельном случае — это рецессия, которая рано или поздно перемещается на рынки капитала.

Действительно, как пишет Гарфилд Рейнольдс из Bloomberg, “повышение ставок в Индии было последним вынужденным политическим действием в Азии, поскольку укрепление доллара США и ужесточение политики Федрезервом заставляют центральные банки развивающихся стран следовать примеру американского монетарного регулятора, чтобы остановить отток капитала”.

И как только периферийные развивающиеся рынки упадут достаточно сильно, зараза неизбежно начнет перетекать в ядро, и в конечном счете — в США.

Опубликовано 06.06.2018 г.

Источник: «Dollar Is King»: Indonesia Joins India In Begging Fed To Stop Shrinking Its Balance Sheet