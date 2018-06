Борьба за нарратив

Википедия – психологическая операция истеблишмента

О цензуре в Википедии и борьбе за нарратив.Автор опирается на статьи британского дипломата Крейга Мюррея, который не так давно ярко зажигал в британской прессе с разоблачениями фейкового покушения на Скрипаля.Если вы живете не в пещере, заткнув оба ваших уха пальцами, то вы может заметили, что в наши дни создается слишком много шума о российской пропаганде и дезинформации. Мэйнстримные СМИ сейчас открыто говорят, что правительствам необходимо вести “информационную войну” против России, причем заголовки, содержащие эту своеобразную фразу, появляются почти ежедневно. Вот один опубликованный сегодня: “Пограничники задержали россиянку за “информационную войну” против Польши” – о женщине, которая должна быть выдворена из этой страны на том основании, что она “занималась консолидацией пророссийских групп в Польше, чтобы противостоять польской государственной политике по историческим вопросам и заменить ее русским нарративом” чтобы “дестабилизировать польское общество и политику”.Вот один из опубликованных вчера: “Морпехи получили нового лидера в информационной войне”, о назначении майора США на новую руководящую должность, созданную, чтобы “лучше конкурировать в мире XXI века”.Вот позавчерашний: “Как Швеция готовится к информационной войне перед всеобщими выборами”, о том, как шведская служба безопасности и агентство по защите граждан в чрезвычайных ситуациях “наращивают усилия для предотвращения дезинформации во время избирательных кампаний”.Представление о том, что США и их союзники ведут борьбу против российской “гибридной войны” (под которой они, как правило, имеют ввиду хакерские и дезинформационные кампании) пустило столь глубокие корни в мозговых центрах, Вашингтонских элитах и разведывательных и оборонных кругах, что оно часто подается безапеляционно, как факт, стенографами средств массовой информации, которые погружены в эти группы и находятся с ними в тесных отношениях. Представление о том, что эти вещи представляют реальную угрозу для общественности, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, до такой степени, что они даже редко затрудняют себя попытками объяснить своей аудитории, почему мы должны быть так обеспокоены этой новой угрозой, и что собственно делает ее угрозой изначально. Что, мягко говоря, действительно странно. Обычно, когда истеблишмент готовит нового официального злодея, они четко излагают, почему мы должны его бояться. Марихуана даст нам Косяковое Безумие и разрушит наши сообщества. Террористы придут туда, где мы живем, и убьют нас, потому что они ненавидят нашу свободу. У Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, которое может быть использовано для осуществления еще одного 9/11. Ким Чен Ын может уничтожить Гавайи ядерным ударом в любую секунду.В новой панике “российской гибридной войны”, ничего такого мы не слышим. Представление о том, что русские пытаются навязать жителям Запада неправильные политические взгляды, подается таким образом, будто эти политические взгляды являются неотъемлемой, внутренней угрозой сами по себе. Самое близкое, до чего они когда-либо доводят свои объяснения нам о том, что же делает “российскую дезинформацию” настолько опасной, это то, что она ведет нас к “потере доверия к нашим ведомствам”, как будто недоверие к ЦРУ или Госдепу США как-то пагубно и не является наиболее логичной позицией любой может иметь к этим исторически ненадежным учреждениям. Кроме того, нам никогда не дают конкретного объяснения, почему “дезинформация России” настолько опасна, что нам нужны наши правительства, чтобы избавить нас от нее.Причина, по которой нам не дают прямого ответа относительно того, почему мы хотим, чтобы наши институты сражались в информационной войне от нашего имени (вместо того, чтобы позволить нам самим отличить факты от фикции, как взрослым) – так это потому, что ответ отвратителен.Как мы обсуждали в прошлый раз, единственной реальной силой в этом мире является способность контролировать преобладающий нарратив о происходящем. Единственная причина, по которой правительство действует так, как оно действует, деньги работают так, как они работают, а власть там где она, потому что все согласились делать вид, что так все оно и есть. На самом деле правительство, деньги и власть – это все искусственные концептуальные конструкции, и общество может решить их поменять когда захочет. Единственная причина, по которой это еще не произошло в нашем глубоко дисфункциональном обществе, состоит в том, что плутократы, которые управляют нами, пока успешно контролируют нарратив.Тот, кто управляет нарративом, управляет миром. Так было всегда. Во многих обществах на протяжении всей истории человек, который заключал союз с самой большой, самой крутой группой вооруженных головорезов, мог взять под контроль нарратив, убивая людей до тех пор пока нарратив не заменялся на “Этот человек теперь наш лидер; что бы он ни говорил надо выполнять”. В современном западном обществе настоящие лидеры менее заметны, а нарратив контролируется пропагандой. Пропаганда – это то, что заставляет американцев продолжать принимать такие вещи, как фальшивая двухпартийная система, растущее социальное неравенство, деньги на лекарства, растрачиваемые на бомбы, сбрасываемые на чужеземцев в нелепых аморальных войнах, и правительство, которое в одно и тоже время постоянно расширяет секретные привилегии для себя и постоянно урезает права на неприкосновенность личной жизни своих граждан. Именно она заставляет людей признать, что доллар стоит того, чего он стоит, что личная собственность работает так, как она работает, что люди на Капитолийском холме задают правила и что с полицейским вам нужно вести себя определенным образом, или он может вас легально убить.И в этом то и заключается ответ на вопрос. Вы не защищены от “дезинформации” сострадающим правительством, которое глубоко обеспокоено тем, что вы верите ошибочным убеждениям, истеблишмент пасет вас обратно к официальному нарративу, понимая, что потеря контроля над нарративом означает потерю власти. Это не имеет ничего общего с Россией, и это не имеет никакого отношения к истине. Речь идет о власти и о неожиданных проблемах, с которыми существующие силовые структуры столкнулись в связи с новообретенной возможностью общественности взаимодействовать и обмениваться информацией о том, что происходит в мире.До недавнего времени я не очень внимательно следила за разногласиями между Википедией и популярными антиимпериалистическими активистами, такими как Джон Пилджер, Джордж Галлоуэй, Крейг Мюррей, Нил Кларк, Media Lens, Тим Хейворд и Пирс Робинсон. Википедия всегда была предвзятой в пользу мэйнстримных нарративов CNN / ЦРУ, но до недавнего времени я не видела достаточных доказательств того, что это было связано с чем-то другим, кроме факта, что Википедия – это краудсорсинговый проект, а большинство людей верят дружественному истеблишменту нарративу. Все поменялось, когда я прочитала статью Крэйга Мюррея https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/amp/?__twitter_impression=true , которая интересует меня в первую очередь, когда я обращаю ваше внимание сюда.Статью, и еще вот эту, которая ее вызвала в Five Filters, безусловно, стоит прочитать целиком https://wikipedia.fivefilters.org/ , потому что от их содержания отвисает челюсть. Коротко, есть аккаунт, который в течение многих лет вносил изменения в статьи Википедии, под именем Филип Кросс. В течение последних пяти лет владелец этого аккаунта не брал ни одного выходного – ни суббот ни воскресений, ни праздников, ничего – согласно его журналу работает он по очень много часов, соблюдая очень строгий график работы в течение дня в качестве якобы неоплачиваемого добровольца. Это уже достаточно странно, но факт, что этот аккаунт бесспорно сосредотачивает вредительские намерения на антиимпериалистических активистах, ставящих под сомнение нарратив истеблишмента и факт, что его поведение агрессивно защищается основателем Википедии Джимми Уэйлсом означает, что имеет место серьезная херня.“Филип Кросс”, кто бы или что бы он ни был, совершенно влюблен в продажную Блэровскую военную шлюху Оливера Камма, мнение которого Кросс назвал авторитетным не менее двенадцати раз в статье об анализирующем средства массовой информации дуэте, известном как Media Lens. Кросс питает особую ненависть к британскому политическому деятелю и телеведущему Джорджу Галлоуэю, который выступал против вторжения в Ирак также агрессивно, как Оливер Камм его приветствовал, и в чьей статье в Википедии Кросс сделал потрясающие 1800 правок.Несмотря на неопровержимые доказательства постоянного умышленного вредительского редактирования, а также откровенное признание предвзятости аккаунта Твиттера, связанного с Филипом Кроссом, Джимми Уэйлс явно и до крайности защищал легитимность аккаунта, игнорируя предоставленные ему доказательства.“Или, может быть, вы ошибаетесь, – написал Уэйлс https://twitter.com/jimmy_wales/status/996783919537192961 пользователю Твиттера, который интересовался спором на днях. “Покажите мне правки или любые доказательства. Вся претензия пока выглядит совершенно нелепой”.“Ну конечно…”, написал совсем нераздраженный Уэйлс в другом ответе. “Вы действительно очень далеки от реальных фактов. Вы могли бы начать с хотя бы одного крошечного клочка хоть каких-нибудь доказательств, а не просто высасывать обвинения из пальца. Но вы не станете, потому что … троллите”“У вас явно очень мало представления, как это работает”, – написал Уэйлс в Твиттере в другом ответе. “Если ваше мировоззрение формируется идиотскими сайтами заговора, вам будет трудно понять реальность”.Как указано в статьях Мюррея и Five Filters, доказательств – в изобилии. Five Filters показывает “диффы” (правки) черным по белому, демонстрируя явную предвзятость аккаунта Филипа Кросса, очень перекошенный взгляд ясно и неоспоримо документирован, и все же Уэйлс отрицает и вызывающе высмеивает любые предположения о том, что за этим может стоять что-то подозрительное. Это скорей всего означает, что Уэйлс играет на той же стороне, на которой играет аккаунт Филип Кросс. Что вероятно значит, что весь сайт вовлечен в какую-то психологическую операцию проводимую кем-то, кто выигрывает от удержания доминирующего нарратива на стороне истеблишмента.В отчете исследовательского центра Pew 2016 года показано, что у Википедии ежемесячно около 18 миллиардов просмотров страниц. Миллиард с “-ард”. Недавно Ютуб объявил https://www.hollywoodreporter.com/news/sxsw-youtube-ceo-enlists-wikipedia-curb-fake-news-videos-1094314 о том, что будет показывать текст из статей Википедии на видеороликах о теориях заговора, чтобы помочь “обуздать фейковые новости”. Просто сайт чрезвычайно важен в войне за контроль над нарративом о том, что происходит в мире. Просто его руководство воюет на одной из сторон этой войны, поддерживающей западных олигархов и разведслужбы.Сколько других аккаунтов подобных Филип Кросс есть в Википедии? Всегда ли сайт функционировал как психологическая операция истеблишмента, предназначенная для манипулирования общественным восприятием существующих силовых структур, или это началось позже? Я не знаю. Сейчас все, что я знаю, это то, что очень полезное для разведслужб, спекулянтов, зарабатывающих на войне и плутократов западной империи направление явно и бесспорно продвигается на сайте, и его основатель говорит нам, что в этом ничего нет. Он лжет. Следите за ним. http://perevodika.ru/articles/1199152.html – цинкТема скрытой цензуры в Википедии само по себе не нова https://colonelcassad.livejournal.com/3790.html

