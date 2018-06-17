«2024» или «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью…»

Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам

(Цитата из трагедии Шекспира “Гамлет”, д. 1, сц. 5, слова Гамлета. )

СССР был переучрежден СВПО СССР в 2006 году на основании Завещательной Воли (ЗВ) R.Gravett\Ричарда Граветта, вступившей в законную силу 31.10.2006 года, мировое закулисье это знает и признаёт. Сейчас фактически идет разделение\закрытие балансов (и прекращение управления) между управляющими компаниями, – РФ\Правительство Российской Федерации (закрыта с 01.01.2017 г., ликвидирована с 01.04.2018 г, регистрация в Калининграде и Биробиджане. – там в период 2007-8гг основана, с перерегистрацией в штате Делавэр, говорят, её центральный офис в Нью-Йорке, руководитель М.Мишустин, её баланс и бюджет закрыты с 1 января 2018 г) и торговой компанией СССР – “Правительство России” (основана СВПО СССР в 2012, – Ген. дир. Д.Медведев, закрыта 01.04.2018 г.), управляющей правами РСФСР\СССР (распределяет средства полученные из аннуитетов СССР и зарабатывает деньги на оборону, социалку, ЖКХ, образование и т.д. ( http://pravosudija.net/article/pisma-glavnyy-vopros-o-vyborah) из них 40% направляет на личные казначейские счета граждан СССР в РСФСР, в банках ВТБ и СБ, так за прошлый год каждому гражданину СССР в РСФСР, начислено 36 650 000рублей, по коду 643.

Данные средства следует получить до 1 сентября 2018 г или они будут списаны на депонент. (Инструкции как их получить гражданам СССР, – обещают опубликовать в ближайшее время). Разделение существующих и закрытие ведомств и их баланса, должно быть завершено до 1 июля 2018 года, так как с 5 сентября 2018 года, должно начаться взыскание и обращение в доход\пользу СССР, всех выгод от деятельности всех структур типа РФ/Российской Федерации лиц и структур с ней\ними связанных (включая ЦБ, СК, МО, ГП, МВД, ФСБ, МЧС и т.д. и проч.), включая возможный розыск и преследование (вплоть до ликвидации, согласно положений UCChttps://cont.ws/@eov66/794178 и «Завещательной Воли» («ЗВ») Р.Граветта», https://cont.ws/@eov66/697427) лиц с ней\ними связанных. Вся деятельность и существование РФ\Российской Федерации\Правительства Российской Федерации\ЦБ РФ, всех учрежденных ими структур и всех бенефициаров, включая всех лиц\персон, будет прекращена 31 декабря 2024 года, глобально, окончательно и безусловно. Все лица и\или структуры, препятствующие этому, – будут ликвидированы\изъяты из жизни согласно формуляра UCCи «ЗВ» Р.Граветта/, – его исп\органом – «Контрольной Группой».

Проблема в том, что нынешнее руководство России, уверено в том, что они «исключительные» и «ваще типа бессмертные», а их Р.Граветт – жив и «тусит» где то на о.Гуаме и\или Тайване! Видимо эта слепая вера, - последствия сговора Р.Граветта и Е.Примакова еще в конце 70-х, когда они окончательно договорились о «Вашингтонских Соглашениях» («ВС») с ЦК КПСС, как управленцем СССР и его переводе в поле Римского Права, для чего, в 1977 г, был совершен скрытый госпереворот и госизмена верхушки ЦК и спецслужб, с разрушением и началом ликвидации суверенной государственности и экономики СССР и с внедрением в СССР античеловеческой «римской Конституции СССР 1977 г» и принципов .Каренси борд» (currency board) — режим внешнего «ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ» в экономике и монетарной системе вместо трехконтурной финансовой системы созданной в СССР И.Сталиным.

Как премия изменникам был подписан вспомогательный Траст КПСС на 25 лет, который в 2002 году, фактически на себя приватизировал М.Горбачев. И вот теперь «им типа дают шанс» распорядиться этими ресурсами, за одно заменив уже в августе «не рукопожатного» В.Путина на «прогрессивного приемника» А.Вайно и возродить «силу КПСС» в новом СССР 2.0! И вроде даже съезд КПСС на октябрь готовят….

Говорят, некоторые наивные «хенералы» и бывшие партийные бонзы КПСС, «под мудрым руководством тов. В.И.Долгих» http://sta-sta.ru/?p=25815(болтают, что М.Прохоров его внебрачный сын)» планируют «возродить\продлить «Ващингтонские Соглашения», не понимая, что их пользуют в темную и это игры иезуитов и сионистов, ведь если окончательно и бесповоротно закрыт основной глобальный Траст «Новый Мировой Порядок» (НМП) 1943 г., то с 26.12.2016 года закрыт и весь «Империал Траст» или «Глобальный Божественный Траст» 1302 года! Их возродить, продлить и\или создать законно новые, – невозможно!

На самом деле, речь только о том как «фальшаку»(фальшивой мировой денежной эмиссии на 230 трлн.долл) висящему на Ротшильдах\Ватикане\КПСС\В.Кобзаре, придать новый, «легальный» эмиссионный статус и под это, попробовать списать с СССР реальные активы (по Трасту «НМП» и «ЗВ»), – «за нарушение принципа «каренси боард», что прописан ими в тех же «ВС»! Использовав, для этого «в темную», к примеру, того же С.Шашурина (права «ТАН» и т.д.) и связанные с ним права на 786 метрических тонн золота 99,99%; по стоимости средств – сумму не менее 5’772’000’000’000 советских рублей и 736’000’000’000 Долларов США и обязательствам – не менее 72’000’000’000’000 Долларов США, его производных и деривативов…

Почему? Потому, что сорока на хвосте принесла, историю, будто в ЦБ РФ лежат документы от СВПО СССР на его ликвидацию и требование к «Ватикану\Ротшильдам и К», оплатить и передать СССР активы\фонды на более чем 809 сикстиллионов рублей СССР. А как возник этот «фальшак» (разные «левые»: «Альфа и Омега», «Вайт Спиритуал Бой» и т.д.)? Это еще Примус с Граветтом оговорили в 1975-77гг., а ЦК КПСС\Ватикан\иезуиты\Ротшильды\сатанисты исполнили. И не только это они оговорили, вообще договорились и о разделе влияния в мире (СССР и СЭВ отходит Примусу как царю иудейскому, а сейчас, (пока его внучек «не оперился»), его замещает В.А.Иванов) и даже согласовали личность фальшивого Граветта, которого Примаков «обнаружил и раскрыл», а введенные им в заблуждение майоры-полковники ПГУ КГБ СССР, – его даже «завербовали». Для достоверности сего факта и данной личности, истинный Граветт, даже обеспечил фальшивую «учетную обеспечительную запись» в его пользу 943 трлн. долл. США в Hang Seng Bank (https://ru.wikipedia.org/wiki/Hang_Seng_Bank)определив все это с очень хорошо проработанным пакетом фальшивых документов, даже с дублированием этого актива в HSBC. (https://ru.wikipedia.org/wiki/HSBC) «Прописав» эти цифры, как «единый обеспечительный актив всей мировой финансовой системы». (говорят, Ротшильды этот левак недавно нашим «хенералам» «впарили», чтоб не платить СССР)

Вот иполучается, что нынешнее руководство России не признает «ЗВ» ( видимо их «партнеры», сами признающие «ЗВ», сознательно провоцирует и толкают наших руководителей на гибель) «наши пребывают в уверенности, что Граветт – жив и продолжает по инерции служить его фальшивой сущности и его агентам, – сатанистам всех мастей, не признающим «Завещательную Волю» настоящего Граветта. А всё потому, что в свое время майоры-полканы, «вербовавшие и курирующие» фальшивого Граветта, наполучали наград и звезд, стали генералами и, видимо, по прежнему, консультируют руководство уже несуществующей РФ-ии, умышленно и/или нет, вводя его в заблуждение, чтоб не раскрыть факт собственной никчемности и некомпетентности. Пора бы уж начать прозревать. Так и хочется крикнуть, как ребенок в сказке Г. Х. Андерсена: «А король-то голый»! «Спасайтесь пока не поздно»! Высшее руководство страны пребывает среди сплошных иллюзий и организационно-правовой «бутафории». Ну, очень обидно за тех, кто слепо доверяет тем, кому верить нельзя в принципе, они (ватиканцы\иудеи\сатанисты) опять всех хотят обмануть…

Напоминаю, 19 августа 1991 года, во время ГКЧП, Минобороны и Генштаб СССР , передали условные сигналы “Тарханы” и “Рубеж\Заслон” и по ним, следовательно, все органы управления СССР были переведены в режим военного положения и военно – территориальных администраций. То есть, власть юридически полностью перешла к военным комендантам, штабам и органам власти СССР, положенным на военный период. И так остается и на сегодняшний день! А все руководство СССР должно было перейти на запасные командные пункты управления, создав ГКО СССР и территориальные штабы (но в большинстве своем, вступило на путь предательства и сепаратных соглашений с сатанистами). На основании этого, вся власть в СССР перешла к Специальному Военно-Политическому Органу СССР, созданному И.Сталиным в 1929 году (на случай подобного кризиса управления в СССР) Граждане СССР, офицеры ГШ, ГРУ, КГБ СССР, где вы!?! Не забывайте, в связи с упомянутым, вы до 72 лет в действующем резерве и мобилизованы с 19.08.1991 г. Под «пенсию и не сознанку» – не «закосите». Придется отвечать перед Трибуналом. Еще в мае 2012 года СВПО СССР дал приказ всем определиться, кто остается верен Присяге СССР или нет, а все структуры РФ-ии и прочих контор на территории СССР, получили 5 лет на закрытие баланса, санацию и ликвидацию. Фактически, необходимо срочно восстанавливать все органы управления СССР, в первую очередь на местах, ведь согласно текущего правового статуса – территория СССР захвачена. Значит, гражданам СССР, на всей территории СССР, необходимо вспоминать военно-административное деление СССР, Присягу, законы СССР, Указы Верховного Совета СССР на период военного времени и действовать на своей территории путем самоорганизации и создания военно-гражданской территориальной администрации СССР и своего территориального штаба обороны и так до полного восстановления всех органов управления СССР (включая полевые отделения Госбанка СССР) и их функций, согласно Конституции и Законодательства СССР! Иные формы восстановления правомочности и правосубьектности юридически не возможны, незаконны и недопустимы ибо позволяют захватчикам и их пособникам разделять граждан СССР и провоцировать их на юридически ничтожные инициативы действия и поступки. ( Кстати, с правовой точки зрения, проще всего восстанавливать органы СССР в ЛДНР, Абхазии, Юж.Осетии, Приднестровье и Крыму, потому, что там созданы и действуют более мелкие управляющие территорией и населением коммерческие компании не входящие напрямую в структуру баланса РФ\Российской Федерации, они со-учреждены РФ, так и иными юридическими и физическими лицами.)…..

И еще, хотелось бы напомнить всем, кто «не знал» или «забыл», что согласно норм международного права текущий юридический статус всех так называемых «граждан РФ» (как субъектов римского права) и «граждан других «держав» СССР, определен следующим образом: « сумасшедшие рабы (12 июня 1990 г провозгласили свой добровольный отказ от статуса Живого Суверена, свободного гражданина СССР, перейдя тем самым под статут римского права) рожденные в собственности Короны Арагона (владеет Ватикан) и биологическое имущество Римского Понтифика, переданы в пользование Управляющему (РФ/Правительство Российской Федерации и/или подобным), перевезены управляющим через Пуэрто-Рико в США, зарегистрированы как рабы, батраки-мигранты и резиденты США в штате Алабама, каждому в соответствии с его ФИО и выданным паспортом гр-на РФ, учреждена компания, на счета которой ежегодно зачисляются аннуитеты от траста НМП. Рабы и их компании находятся в полном управлении Управляющего, собственнику – Короне Арагона (Ватикану) \Папе – управляющим (за пользование рабами), выплачиваются так называемые «римские налоги» НДС и подоходный налог. ( с 01.01.2018 года выплаты официально прекращены, в связи с ликвидацией «законного» Управляющего — РФ. Но их опять пытаются внедрить для нас от имени непонятного субъекта.) Далее рабы, вернее «граждане РФ», решением Управляющего (Б.Ельциным/РФ/Правительством РФ) транзитом, 5 сентября 1991 года как бы перемещены на территорию СССР/РСФСР, где находятся временно, как транзитное имущество, необходимое Управляющему для осуществления управления и обеспечения контроля территории и имущества СССР. Так что так называемые «граждане РФ/России» ( и «граждане» других «независимых держав» СССР), не питайте иллюзий, нет у Вас Родины, суверенности и « независимой России» (Украины, Казахстана, Армении и проч.), да и вообще никаких прав нет, – Вы, для «запада» не люди, а рабы и собственность Ватикана\Папы Римского, – движимое биологическое имущество и транзитные мигранты! И 182 ФЗ принят ГД РФ как раз по требованию СССР, для высылки в течение 72 часов с его территории тех, кто изменил Присяге СССР (ст.64 УК СССР\РСФСР) членов их семей и прочих тех, кто не считает себя и\или не является гражданином СССР! Так что просыпайтесь сами и «будите» соседей, особенно в «кабинетах», процесс утилизации рабов и «лишнего и негодного имущества», – начался и «санкционные списки Госдепа всем в помощь». И кстати, 294 «новодельных груузских многочлена» Комитета 300, были разведены как лохи и сполна оплатят его «дырявый баланс», или у кого-то были иллюзии, почему в свое время им вдруг было сделано это «заманчивое предложение»? Ну а реальный, новый Комитет, соберется в очередной раз и поторопит…. Сильно….уже в августе\сентябре 2018-го… И уже начал с нулевого баланса… куда будут поступать отнятые, «непосильным трудом нажитые» средства «санкционных жертв»…. Как говорится – без лоха и ….. ха, ха, ха!

P/S

Кто хочет помощи, понимания и спасения, тот их получит…. советский народ добр, и милосерден. Мы всегда прощали, всем помогали и спасали…. А с R.Gravettи его «Контрольной Группой», договориться, отмолить, попросить прощения невозможно….он ждет всех кто не исполняет его волю в «городе мертвых»….и нет у них жалости и милосердия ни для кого… «изъятие из жизни», «развоплощение», «направление на немедленную личную аудиенцию к R.Gravett», – это бесповоротное уничтожение\анигияция Человека(души\духа\сущности), а возможно и всего его Рода, - в 3, 5, 7, 11 колен, (их тела\души\духа\сущности) без шансов какой либо реинкарнации и перерождения…. Это действительно страшно, задумайтесь об этом, все начнется уже с 5 сентября 2018 г…..Создание различных ничтожных «коммерческих и частно-государственных партнерств» или какой то новой РФ-ии – типа как правоприемницы Дальневосто́чной респу́блики(ДВР) (6 апреля 1920 — 15 ноября 1922) , или её подобий, – это обман и путь в бездну… так и хочется кричать: «Господа-товарищи офицеры\хенерали\адмиралы\депутаты\сенаторы\руководители! Опомнитесь иосмотритесь! Сатанисты опять втягивают вас в «блудняк», чтоб сделать крайними перед Граветтом и списать ВАС на «боевые потери!»… помните, 5 сентября уже скоро…

Автор: Джордж Оруэллович Иванов