Все террористы находятся в Париже
19:12. 16 июня 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Продолжают поступать подробности о "бесчинствах" Трампа на саммите G-7. Признанием Крыма российским и отзывом подписи под совместным коммюнике не ограничилось.
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей» и заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что «все террористы» находятся в Париже. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов, присутствовавших на встрече.
Господин Трамп критиковал господина Юнкера за штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании, а также невозможность вести прямые переговоры с Германией и Францией по торговле в обход Еврокомиссии. Во время дискуссии, посвященной иранской сделке и борьбе с терроризмом, Дональд Трамп сказал Эмманюэлю Макрону, что тот знает ситуацию «не понаслышке», поскольку «все террористы находятся в Париже».
Это по всей видимости подогреет продолжающийся батхерт по поводу встречи Трампа с Ким Чен Ыном, оскорблением канадцев, торговой войны с Китаем и игноририрование интересов Европы, которые уже не первую неделю кормят западных карикатуристов.
Причем один так увлекся, что его выгнали с работы в Питтсбургской газете, где он отработал 25 лет. Демократическая общественность уже вопит про цензуру и тиранию.
Уволили вот за это.
Тех кто ниже, пока не увольняли.
Источник: colonelcassad.livejournal.com