Все террористы находятся в Париже

Продолжают поступать подробности о "бесчинствах" Трампа на саммите G-7. Признанием Крыма российским и отзывом подписи под совместным коммюнике не ограничилось.Это по всей видимости подогреет продолжающийся батхерт по поводу встречи Трампа с Ким Чен Ыном, оскорблением канадцев, торговой войны с Китаем и игноририрование интересов Европы, которые уже не первую неделю кормят западных карикатуристов.Причем один так увлекся, что его выгнали с работы в Питтсбургской газете, где он отработал 25 лет. Демократическая общественность уже вопит про цензуру и тиранию.Уволили вот за это.Тех кто ниже, пока не увольняли.

Источник: colonelcassad.livejournal.com