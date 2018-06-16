Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2018

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня проходит парад военной техники и «фестиваль» неонацистского полка «Азов», приуроченный ко дню захвата города проукраинскими боевиками.



В параде принимают участие военнослужащие национальной гвардии Украины, морской пехоты, 56-й ОМПБР, Донецкого пограничного отряда, Мариупольского отряда морской охраны и работники полиции ГУНП, и, разумеется, неонацисты из «Азова».

Также присутствует весь «цвет» оккупационной власти, включая главу администрации и руководство силовых структур.

Напоминаем, что в ряде европейских стран и даже в конгрессе США «Азов» считается военизированной неонацистской организацией, любые контакты с которой для официальных лиц запрещены.

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