Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2018
- 15:15 Инструкторы из США готовят ВСУ к провокациям на Светлодарской дуге.
- 14:47 ВСУ совместно с неонацистами провели военный парад в оккупированном Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:44 «Вас уже никто не спасёт!»: Армия ДНР уничтожила огневые точки украинских оккупантов под Горловкой.
Инструкторы из США готовят ВСУ к провокациям на Светлодарской дуге
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ВСУ совместно с неонацистами провели военный парад в оккупированном Мариуполе (ФОТО, ВИДЕО)
Во временно оккупированном Мариуполе сегодня проходит парад военной техники и «фестиваль» неонацистского полка «Азов», приуроченный ко дню захвата города проукраинскими боевиками.
В параде принимают участие военнослужащие национальной гвардии Украины, морской пехоты, 56-й ОМПБР, Донецкого пограничного отряда, Мариупольского отряда морской охраны и работники полиции ГУНП, и, разумеется, неонацисты из «Азова».
Также присутствует весь «цвет» оккупационной власти, включая главу администрации и руководство силовых структур.
Напоминаем, что в ряде европейских стран и даже в конгрессе США «Азов» считается военизированной неонацистской организацией, любые контакты с которой для официальных лиц запрещены.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Вас уже никто не спасёт!»: Армия ДНР уничтожила огневые точки украинских оккупантов под Горловкой
Вооружённые силы ДНР уничтожили огневые точки украинских военных, обстрелявших поселок Зайцево на окраине Горловки.
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании Вооружённых сил ДНР.
«Украинские террористы во главе со своим предводителем Наевым продолжают расстреливать мирное население, демонстрируя жителям Донбасса лицемерную заботу.
Так, сегодня 15 июня 2018 г. в 18:30 боевиками 24-й бригады, которой командует военный преступник Гудзь, была целенаправленно обстреляна со стороны пос. Жованка южная часть н.п. Зайцево из СПГ-9, АГС-17 и стрелкового оружия. В результате прицельного огня по жилым домам получила ранение мирная жительница Краснобриж Ксения Борисовна, 1937 г.р., находившаяся на своем приусадебном участке по адресу пос. Зайцево, ул. Брусилова, д.24. Женщина доставлена в Горловскую больницу № 2, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Диагноз: множественные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей справа. Состояние средней тяжести.
Для защиты мирных жителей мы вынуждены были подавить огневые точки боевиков с применением незапрещённых “Минском” вооружений. В результате враг получил справедливое возмездие, и понёс ощутимые потери.
Мы напоминаем командирам, которые отдают преступные приказы, вы несёте персональную ответственность за гибель и ранение мирных жителей. На вашей совести и гибель украинских боевиков. Каждый из вас скоро ответит перед законом. Военный трибунал не за горами. Вас уже никто не спасёт!»
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Коммунизм, как тупиковый путь капитализма не оправдал себя, не желающая изучать всякие теории масса нашла себе счастье не работать и получать доход, вместо того, чтобы напрягаться, ждать пенсию, они уже сейчас живут как на пенсии, школьник получает миллион долларов благодаря тому что успешно вложился и продал биткоины.