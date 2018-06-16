Россия в 2 раза сократила вложения в американские облигации

По наводке с Вотта.Интересный момент. Россия за месяц сократила свои вложения в американские ценные бумаги практически в два раза.В марте было вложено 96,1 млрд. долларов. В апреле – только 48,7.Раньше, когда эти вложения возрастали на 3-4 миллиарда, сразу начинались разговоры про то, что усугубляется зависимость от американского финансового капитала.Когда происходило снижение на те же 3-4 миллиарда, на арену выходили хитроплановцы с рассказами про освобождение от финансовой кабалы и вставании с колен.И этот цикл зрад и перемог тянулся уже довольно давно, несмотря на войны в Сирии и на Украине, "Боинг", санкции и прочую Холодную войну. Беглый поиск в СМИ по этой теме без труда приведет вас к целой серии зрад и перемог по этому поводу.Можно даже по американской статистике посмотреть, как плавала цифра вложение +/- несколько миллиардов за последний год, на основе чего в российской прессе строились теории космического масштаба по ежемесячной статистике, хотя выглядело все это как периодические флуктуации.А вот свежие данные показывают, что что-то действительно поменялось, если из американских ценных бумаг вывели половину вложенных туда средств. Россия после этого вылетела из первой двадцатки кредиторов США.Возможно, это связано с санкционным режимом и наездом на структуры Дерипаски и Вексельберга (это произошло как раз в апреле), после чего они понесли убытки, которые из своего кармана компенсировало государство. Возможно, и дело Скрипаля сыграло тут свою роль. Но полный спектр причин произошедшего остается сугубо гадательным.Будет интересно посмотреть на статистику за май-июнь, чтобы посмотреть – временный ли это обвал или начало новой тенденции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com