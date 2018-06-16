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Роман Смирнов. Налетай, торопись

08:05. 16 июня 2018 Просмотров - 152 Один комментарий Опубликовал:

Футбол, пенсии это все ерунда по сравнению с прикольной темой по приватизации остатков государственных активов, приведу часть списка из запланированного на 2018 год, разносят даже мелочь.

Никому четвертинка центра радиоэлектронной борьбы не нужна? бгг ( 188 позиция )

Список на сегодня – третья колонка доля в прОцентах.

 

1    Логистическая компания “Реутов”, Московская область, г. Реутов    100    143960, Московская область, г.Реутов, ул.Транспортная, владение 16
2    Т Плюс, Московская обл., Автодорога Балтия, Территория Бизнес-Центр Рига-Ленд    -    143421, Московская область,  Красногорский район, Автодорога Балтия, Территория Бизнес-Центр Рига-Ленд, 3
3    СКБ, г. Санкт-Петербург    30,01    199155, г.Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.17
4    Ярославское топливное предприятие, г. Ярославль    100    150020, Ярославская область, г.Ярославль, проезд Домостроителей, д.2
5    Инженерный центр по технологии и материалам, г. Санкт-Петербург    49    194044, г.Санкт-Петербург, Нейшлотский пер, д.17
6    Поиск, Приморский край, г. Партизанск    0,19    692861, Приморский край, г.Партизанск, ул.Океанская, д.2Г
7    Свердловскагропромстандарт, г. Екатеринбург    100    620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 6 – а
8    Завод “Ладога”, Ленинградская область, г. Кировск    6,69    187341, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Северная, д.1
9    Научно-производственное объединение “Икар”, г. Краснодар    100    350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.96
10    Московский Индустриальный банк, г. Москва    0,006    115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
11    Старт, Челябинская область, п. Полетаево    100    456520, Челябинская область, Сосновский р-н, п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-а
12    Финансовый партнер, г. Краснодар    0,01    350020, Краснодарский край,  г.Краснодар, ул.Красная, д.180
13    Аптека 118, Мурманская область, г. Полярные Зори    100    184230, Мурманская область, г.Полярные зори, ул.Пушкина, д.10
14    Институт промышленного развития “Информэлектро”, г. Москва    100    109518, г.Москва, ул.Люблинская, д.1, стр.1

15    Научно-производственное объединение “Экран”, г. Москва    20    129301, г.Москва, ул.Касаткина, д.3
16    Можайский медико-инструментальный завод, Московская обл., п. МИЗ    1,87    143220, Московская область, Можайский р-н, п.Миз
17    Кварц, Ульяновская область, пос. Силикатный    38,05    433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный
18    Совхоз “Восход”, Краснодарский край, г. Сочи    100    354383, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Каспийская, д.66а
19    Первомайский леспромхоз, Кировская область, г. Белая Холуница    100    613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г.Белая Холуница, ул.Глазырина, д.122
20    Каргатское межрайонное отделение “Зооветснаб”, Новосибирская область, г. Каргат    100    632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Транспортная, д.89
21    Специальное конструкторское бюро вычислительной техники “Искра”, г. Санкт-Петербург    20    195265, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111
22    Книжная фабрика № 1, Московская обл., г. Электросталь    100    144003, Московская область, г.Электросталь, ул.Тевосяна, д.25
23    ГИПРОИВ, Московская область, г. Мытищи    10    141009, Московская область, г.Мытищи, ул.К.Маркса, д.4
24    Дорожное эксплуатационное предприятие № 75, Тверская область, г. Вышний Волочек    100    171161, Тверская область, г.Вышний Волочек, Московское шоссе, д.105
25    Племенной завод имени Максима Горького, Республика Башкортостан, с. ЦУП им. М.Горького    100    452014, Республика Башкортостан, Белебеевский район, пос.Центральная усадьба ПЗ, ул.Садовая, д.1
26    Румянцевское, Нижегородская область, с. Румянцево    100    606308, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский р-он, с.Румянцево
27    Новоазовское, Омская область, с. Березовка    0,1    646232, Омская область, Азовский ННР, с.Березовка
28    ИНТЕРНЕФТЕГАЗСТРОЙ, г. Москва    12,53    121596, г.Москва, ул.Толбухина, д.3, к. 2
29    Передвижная механизированная колонна № 170, Московская область, пос. Светлый    48,99    142461, Московская область, Ногинский р-он, пос. Светлый, Винняковские дачи, д.26
30    Институт микроэкономики, г. Москва    100    117218, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.34
31    НижегородНИИстромпроект, г. Нижний Новгород    49    603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.4/2
32    Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения, г. Екатеринбург    100    620024, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Симская, д.1
33    Дорожное эксплуатационное предприятие № 111, Краснодарский край, г. Геленджик    100    353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Островского, д.141
34    Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области “Ульяновскэнерго”, г. Ульяновск    -    432028, Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23 А
35    Тульское предприятие вычислительной техники и информатики, г. Тула    100    300000, Тульская область, г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.53

36    ТИКОМ, г. Тюмень    100    625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Кузнецова, д.4, кор.2
37    Племенной конный завод “Куединский”, Пермский край, с. Центральная усадьба 3 Госконезавода    100    617733, Пермский край, Куединский р-н, с.Центральная усадьба, ул.Советская, д.39
38    Росстройизыскания, г. Москва    100    129090, г.Москва, Спасский тупик, д.6
39    Лаборатория стандартизации и метрологии “Курскагропромстандарт”, г. Курск    100    305004, Курская область, г.Курск, ул.Садовая, д.5, пом.301
40    Санаторий “Аврора”, Краснодарский край, г. Сочи    24    354226, Краснодарский край, Лазаревский р-он, г.Сочи, ул.Авроры, д.6
41    Южно-Уральский трест транспортного строительства, г. Челябинск    21    454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.55а
42    Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий, г. Санкт-Петербург    -    198020, г.Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22
43    ТехмонтажСервис, г. Нижний Новгород    100    603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Горького, д.4/2, пом.32
44    Кинотехника, г. Москва    100    127427, г.Москва, ул.Академика Королева, д.21
45    Дорожное эксплуатационное предприятие № 109, Республика Адыгея, пгт Яблоновский    100    385140, Республика Адыгея,Тахтамукайский р-н, п.Яблоновский, ул.Морская, д.9
46    Центр дезинфекции Ступинского района, Московская область, г. Ступино    100    142800, Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.71
47    Уральская дирекция аттракционной техники, Свердловская область, г. Нижний Тагил    100    622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Уральская, д.15
48    Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, г. Москва    100    123480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.24
49    Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации, г. Нальчик    13    360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6
50    Особое конструкторско-технологическое бюро “Орион”, Ростовская область, г. Новочеркасск    100    346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Михайловская, д.150-А
51    Фармтоп, г. Владивосток    49    690039, Приморский край, г.Владивосток, ул.Воропаева, д.9
52    Ивантеевский Элеватормельмаш, Московская обл., г. Ивантеевка    -    141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80
53    Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса “Запсибнипиагропром”, г. Новосибирск    100    630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.165
54    Ордена Трудового Красного Знамени “Специальное конструкторско-технологическое бюро № 16″, г. Москва    100    123308, г.Москва, пр.. Маршала Жукова, д.2
55    Уральская центральная лаборатория, г. Екатеринбург    -    620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55
56    Авиа-Бизнес-Терминал, г. Москва    26    119027, г.Москва, Боровское шоссе, д.1, стр.2
57    Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова, г. Москва    12,88    107066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35
58    Московский завод сычужного фермента, г. Москва    49,7    109432, г.Москва, 2-ой Кожуховский пр-д, д. 27
59    Концерн Лесмаш, г. Москва    21,3    123007, г.Москва, ул.3-я Магистральная, д,12, стр.1
60    Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок, г. Москва    100    127006, г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.5-6А
61    Специализированное ремонтное предприятие № 3, Самарская обл., пос. Стромилово    100    443004, Самарская область, Волжский р-н, пос.Стромилово,  ул.Львовская, д.6
62    КЗСК-Силикон, г. Казань    48,95    420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лебедева, д.1
63    Учебно-опытное хозяйство “Чернореченский”, Ивановская область, с. Чернореченский    100    153538, Ивановская область, Ивановский р-н, с.Чернореченский, ул.Победы, д.1А
64    Строительно-промышленная компания Мосэнергострой, г. Москва    25,5    113191, г.Москва, ул.Городская, д.22
65    Специальное конструкторское бюро “Виброприбор”, Ростовская область, г. Таганрог    100    347900, Ростовская область, г.Таганрог, Биржевой спуск, д.8-в
66    Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля, г. Воронеж    100    394076, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Циолковского, д.129а

67    Уральский институт металлов, г. Екатеринбург    25,5    620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ГСП-174, ул.Гагарина, д.14
68    Автодороги Кавказа, Ставропольский край, г. Железноводск    100    357430, Ставропольский край, г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.6
69    Фармстандарт-Томскхимфарм, г. Томск    0,01    634009, Томская область, г.Томск, пр-т Ленина, д.211
70    Тарманское-Западное, Тюменская область, п. Новотарманский    0,01    625509, Тюменская область, Тюменский р-н, пос.Новотарманский, ул.Рабочая, д.4
71    Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля “Инверсия”, г. Москва    100    107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.27
72    Ленинградское Агентство по пчеловодству, г. Санкт-Петербург    100    191311, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3, офис 10-Н-326
73    Профдезинфекция, г. Нижний Новгород    100    603902, Нижегородская область, г.Н.Новгород, пгт.Зеленый Город, санаторий “ВЦСПС”, 2-я территория
74    Рыбинскдезинфекция, Ярославская область, г. Рыбинск    100    152934, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Карякинская, д.1а
75    Перспектива, Московская обл., пос. Софрино    1,42    141270, Московская область, Пушкинский р-н, п.Софрино, ул.Патриарха Пимена, д.71, к.1, кв.3
76    Экология промышленности, г. Воронеж    74,78    394033, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Остужева, д.45
77    Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ    100    670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хахалова, д.4 б
78    Спецотделпромсвязьстрой, г. Москва    100    109180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.55, стр.2
79    “Совхоз “Знаменский”, Свердловская область, с. Знаменское    100    624821, Свердловская область, Сухоложский район, с.Знаменское, ул.Пушкина, д.39
80    Институт по реставрации памятников истории и культуры “Спецпроектреставрация”, г. Москва    100    105037, г.Москва, городок им.Баумана, д.2, к.1,3,10
81    Научно-производственное предприятие “Ладо”, г. Пенза    100    440066, Пензенская область, г.Пенза, ул.Рахманинова, д.41
82    Дорожное эксплуатационное предприятие № 89, Тульская область, р.п. Заокский    100    301000, Тульская область, р.п.Заокский, ул.Автодорожная, д.35
83    Иркутский “Дом печати”, г. Иркутск    100    664009, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Советская, д.109
84    Ямское поле, г. Москва    20    125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.2, корп.13
85    Дорожное эксплуатационное предприятие № 163, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск    100    369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Партизанская, д.2а
86    Федеральный центр геоэкологических систем, г. Москва    100    117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.8, к.1
87    Ровеньская АК № 1468, Белгородская область, п. Ровеньки    0,03    309740, Белгородская область, пос.Ровеньки, ул.Полевая, д.1
88    Олимп, г. Владикавказ    30,23    362019, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, д.6
89    Таллык, Карачаево-Черкесская Республика, а. Таллык    100    369116, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, а.Таллык, ул.Шоссейная, д.25д
90    БинБанк, г. Москва    0,0074    630004, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.18

91    Центральная научно-исследовательская лаборатория полимерных контейнеров, Московская область, Ногинский район, пос. Старая Купавна    35,09    142450, Московская область, Ногинский р-он,  пос.Старая Купавна, ул.Дорожная, д.1, а/я 67
92    Всеволожские производственные мастерские, Ленинградская область, г. Всеволожск    100    188643, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.10
93    Учебный научно-производственный центр “Экология”, г. Владикавказ    100    362021, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, д.44
94    Институт обогащения твердого топлива, Московская область, г. Люберцы    100    140004, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр., д.411
95    Дорожное эксплуатационное предприятие № 108, Краснодарский край, г. Кореновск    100    353180, Краснодарский край, г.Кореновск, Ростовское шоссе
96    Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации, Московская область, пос. Быково    51,01    140150, Московская область, Раменский р-он, пос.Быково, ул.Маяковского, д.28
97    Свердловская топливная компания, г. Екатеринбург    100    620028, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кирова, д. 40
98    Акционерное общество “Прогресс”, г. Екатеринбург    100    620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.50а, оф.502
99    Кулешовское рыбоводное хозяйство, Ростовская область, х. Усть-Койсуг    100    346744, Ростовская область, Азовский р-н, х.Усть-Койсуг, ул.Цветочная, д.14
100    Племенной завод им. Парижской Коммуны, Волгоградская обл., с. Торгун    100    404202, Волгоградская область, Старополтавский р-он, с.Торгун
101    Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева, г. Москва    20    117437, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.108
102    Союз, г. Новосибирск    -    630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220
103    Первомайский, Московская область, пос. ОПХ ЦБТОС    100    141832, Московская область, Дмитровский р-н, п/о Горшково, п.ОПХ ЦТБОС
104    Научно-технический центр “РостехИнтеграция”, г. Вологда    10,51    197342, г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.17, к.2
105    РТИ-КАУЧУК, г. Москва    -    119048, г.Москва, ул.Усачева, д.11
106    Эксплуатационное предприятие, Ростовская область, г. Батайск    100    346880, Ростовская область, г.Батайск, ул.Шмидта, д.7, к.1
107    Воловская инкубаторно-птицеводческая станция, Тульская область, р.п. Волово    100    301570, Тульская область, Воловский р-н, пос.Волово, пер.Садовый
108    Инструмент-СВ, г. Санкт-Петербург    36,53    198096, г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
109    Маг, г. Пермь    100    614013, Пермский край, г.Пермь, ул.профессора Поздеева, д.7, офис 320
110    Техморгео, г. Мурманск    100    183034, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Свердлова, д.3
111    Фармацевтическая фабрика, г. Астрахань    100    414057, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Рождественского, д.1
112    Элементы и конденсаторы Сибири, г. Новосибирск    0,05    630098, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Часовая, д.6
113    Научно-исследовательский институт санитарной техники, г. Москва    100    127238, г.Москва, Локомотивный пр-д., д. 21

114    Нива – СВ, г. Санкт-Петербург    34,78    198096, г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
115    Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности, г. Москва    100    113162, г.Москва, ул.Шухова, д.14
116    Никольский рыборазводный завод имени Владимира Павловича Врасского, Новгородская область, с. Никольское    100    175327, Новгородская область, Демянский р-н, с.Никольское, ул.Солнечная, д.1
117    Приморская горнорудная компания “Восток”, Приморский край, г. Дальнегорск    24,19    692430, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4б
118    Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие, Псковская область, пос. Идрица    100    182296, Псковская область, Себежский р-н, п.Идрица, ул.Ленина, д.75
119    Коммерческий банк жилищного строительства, г. Москва    -    123001, г.Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1
120    Пензенский областной учколлектор, г. Пенза    100    440066, Пензенская область, г.Пенза, ул.Рахманинова, д.11
121    Издательско-полиграфическое предприятие “Уральский рабочий”, г. Екатеринбург    100    620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д.13
122    Промышленно-торговая компания “Калошино”, г. Москва    48,99    105122, г.Москва, ул.Амурская, д.22 А
123    Научно-исследовательский институт резиновой промышленности, Московская область, г. Сергиев Посад    1,21    141312, Московская область, г.Сергиев-Посад, пос.НИИРП
124    ННК-Хабаровскнефтепродукт, г. Хабаровск    0,89    680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Мухина, д.22
125    Производственное объединение “Тонкий Органический Синтез”, Московская область, г. Долгопрудный    75    141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5
126    Проектно-конструкторское бюро “Мебельбыт”, г. Москва    100    107140, г.Москва, ул.Краснопрудная, д.24/2, стр.1
127    Ростовский оптико-механический завод, Ярославская область, г. Ростов    -    152150, Ярославская область, г.Ростов, Савинское шоссе, д.36
128    Северовостокэнергострой, г. Киров    25,5    610044, Кировская область, г.Киров, ул.Ломоносова, д.11
129    Акционерный банк “РОССИЯ”, г. Санкт-Петербург    0,01    191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
130    Тюменская передвижная механизированная колонна, г. Тюмень    12,50    625014, Тюменская область, г.Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, д.19
131    Тюменская противофонтанная часть, г. Тюмень    100    625031, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ватутина, д.20-36, а/я 1540
132    Санаторий “Мечта”, Краснодарский край, г. Анапа    73    353410, Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект, д.25
133    Янтарный сказ, г. Калининград    100    236000, Калининградская область, г.Калининград, ул.Карла Маркса, д.18
134    Казанский опытный завод “Эталон”, г. Казань    100    420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.А.Кутуя, д.124
135    Смоленская энергоремонтная компания, г. Смоленск    0,08    214031, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.5
136    Коммерческая фирма “Алмаззолотоагроторгснаб”, г. Москва    0,03    127576, г.Москва, ул.Илимская, д.3а
137    Издательско-полиграфический комплекс “Грозненский рабочий”, г. Грозный    100    364907, Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Интернациональная, д.12/35

138    Нефтеразведка, Ульяновская область, п. Новоспасское    49    433870, Ульяновская область, Новоспасский р-н, п.Новоспасское, ул.Заводская, д.3
139    Воронежская опытная сельскохозяйственная станция, г. Воронеж    100    394087, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ломоносова, д.116
140    Концерн Севосетиннефтегазпром, г. Владикавказ    100    362021, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Садонская, д.23
141    Дорожное эксплуатационное предприятие № 5, Московская область, пос. Дорохово    100    143160, Московская область, Рузский р-н, пос.Дорохово, ул.Московская, д.54
142    Дорожное эксплуатационное предприятие № 73, Тверская область, пгт Новозавидовский    100    Тверская область, Конаковский район, пгт.Новозавидовский, ул.Дорожная, д.28
143    Ганзамед, г. Великий Новгород    0,03    173001, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.5/1
144    Учебно-опытное хозяйство “Рамзай” Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, Пензенская область, с. Рамзай    100    442395, Пензенская область, Мокшанский р-н, с.Рамзай, ул.Желиховского, д.4А
145    Научно-технологическая компания “Ригель”, г. Санкт-Петербург    49,56    197376, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.38
146    Центральное конструкторско-технологическое бюро “Агротех”, г. Ярославль.    100    150052, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградский пр., д.45А
147    Астраханский порт, г. Астрахань    25,5    414006, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Пушкина, д.66
148    Сибирский институт “Сибспецпроектреставрация”, г. Томск    100    634050, Томская область, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 8
149    Москворечье, г. Москва    12,23    113114, г.Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 4/6
150    Кислородмонтаж, г. Москва    9,18    105082, г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.75, стр.11
151    Институт “Прикладной биохимии и машиностроения”, г. Москва    37,38    125299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4/6
152    Федеральный центр логистики, г. Москва    100    107139, г.Москва, Орликов пер., д.3, стр.1
153    Стройтранс № 1, г. Тюмень    100    625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Водопроводная, д.36
154    Омсктрансстрой, г.Тюмень    25,5    644046, Омская область, г.Омск, ул.Пушкина, д.130
155    Новгородзооветснаб, г. Великий Новгород    15    173003, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Черепичная, д.23
156    Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности, г. Москва    100    113184, г.Москва, ул.Пятницкая , д.74
157    Санаторий “Россиянка”, Краснодарский край, г. Анапа    75    353410, Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский пр-т, д.20
158    Мирное, Краснодарский край, г. Тихорецк    12,31    352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, пос.Каменный, ул.Мира, д.15
159    Воронежтоппром, г. Воронеж    100    394006, Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д.37
160    ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР, г. Санкт-Петербург    90,11    192012, г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкинская, д.123
161    Сибирский центр авиационной метрологии, Новосибирская область, г. Обь    100    633102, Новосибирская область, г.Обь, территория аэропорт Толмачево
162    Центр подтверждения качества продукции и услуг, г. Казань    100    420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Волкова, д.25
163    Дорожное эксплуатационное предприятие № 221, Республика Алтай, с. Кош-Агач    100    649780, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с.Кош-Агач, ул.Новочуйская, д.87
164    УчхозБайкал, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Степной    100    670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Степной, ул.Баргузинская, д.18 а
165    Племенной завод “Учебно-опытное хозяйство государственного аграрного университета Северного Зауралья”, г. Тюмень, п. Рощино    100    625017, Тюменская область, г.Тюмень, п.Рощино, ул.Гагарина, д.2
166    Дорожно-ремонтное строительное управление № 6, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик    100    360009, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Отарова, д.238
167    Химволокно, Московская обл., г. Серпухов    10    142204, Московская область, г.Серпухов, ул.Химиков, д.1
168    Научно-техническое издательство “Судостроение”, г. Санкт-Петербург    100    191186, г.Санкт-Петербург, ул.Малая Морская, д.8, пом.13 Н
169    Дорожное эксплуатационное предприятие № 96, Белгородская область, с. Стрелецкое    100    308511, Белгородская область, Белгородский р-н, с.Стрелецкое, ул.Строительная, д.17
170    Магнит, г. Владикавказ    -    362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, д.63
171    Заводская конюшня “Вологодская” с ипподромом, Вологодская область, г. Череповец    100    162600, Вологодская область, г.Череповец, Кирилловское ш., д.51а
172    Издательство “Высшая школа”, г. Москва    100    101430, г.Москва, ул.Неглинная, д.29/14
173    Универсал, Московская обл., г. Одинцово    19,99    143000, Московская область, г.Одинцово, Транспортный пр-д, д.1
174    Симбирский патронный завод, г. Ульяновск    10,91    432007, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Шоферов, д.1
175    Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения, г. Владимир    -    600009, Владимирская область, г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.1
176    Колос, Ставропольский край, г. Георгиевск    100    357825, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Фрунзе, д.1
177    Иркутская заводская конюшня с ипподромом, г. Иркутск    100    664009, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Култукская, д.107
178    Племенной конный завод “Лавинский”, Ульяновская область, с. Белый ключ    100    433243, Ульяновская область, Сурский р-н, с.Белый ключ, ул.Викторовка, д.3
179    Всероссийский центр переподготовки офицеров, увольняемых в запас, г. Москва    100    119160, г.Москва, ул.Знаменка, д.14
180    Научно-исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления, г. Новосибирск    100    630058, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Русская, д.39
181    Инвест-Сервис-Котельники, Московская область, г. Котельники    100    140053, Московская область, г.Котельники, Опытное поле, д.10
182    Племенной завод Рассвет, Смоленская обл., с. Новодугино    100    215240, Смоленская область, Новодугинский р-он, с.Новодугино, ул.Чкалова, д.31
183    Амур-порт, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре    25,5    681006, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, д.1
184    Раменское топливное предприятие, Московская область, г. Раменское    85,34    140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.72
185    Приволжское, Чувашская Республика, д. Курмыши    100    429520, Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Курмыши, ул.9 Пятилетки, д.2
186    Трест “Севзапмонтажавтоматика”, г. Санкт-Петербург    100    197046, г.Санкт-Петербург, Троицкая площадь П.С., д. 1
187    Автобаза МСХ, г. Москва    100    109382, г.Москва, ул.Совхозная, д.10 А
188    Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, г. Москва    25,01    121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.135
189    Московский хладокомбинат № 9, г. Москва    0,01    127254, г.Москва, Огородный пр-д, д.16
190    Челябинский Дом печати, г. Челябинск    100    454080, Челябинская область, г.Челябинск, Свердловский пр., д.60
191    Росвуздизайн, г. Санкт-Петербург    100    191028, г.Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13
192    Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск    100    680006, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Индустриальная, д.6
193    Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги “Караваево”, Московская область, пос. Караваево    35    142438, Московская область, Ногинский р-он, п/о Буньково, пос.Караваево
194    Кукурузо-калибровочный завод “Кубань”, Краснодарский край, пос. Кубань    100    352166, Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Кубань, Центральное отделение п.Кубань
195    Варяг, г. Владивосток    2,04    690105, Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, д.94 а
196    СМНУ-769, г. Москва    -    129128, г.Москва, платформа Северянин, владение 9
197    Дорожное эксплуатационное предприятие № 120, Краснодарский край, г. Крымск    100    353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.М.Гречко, д.132
198    Иннополис, г. Казань    97,46    420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.52
199    Западно-Сибирская транспортно-промышленная компания, г. Ханты-Мансийск    100    628001, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Конева, д.7
200    Дагестантоппром, г. Махачкала    100    367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи-Казака, 2Б
201    Учхоз-племзавод “Комсомолец”, Тамбовская область, г. Мичуринск    100    393764, Тамбовская область, г.Мичуринск, микрорайон учхоз Комсомолец, ул.Молодежная, д.1
202    Промышленный парк Одинцово-1, Московская область, д. Ликино    100    143020, Московская область, Одинцовский район, п/о Жаворонки, п.Ликино
203    Каменский элеватор, Пензенская область, г. Каменка    0,01    442246, Пензенская область, г.Каменка, ул.Садовая, д.38
204    Дорожное эксплуатационное предприятие № 65, Воронежская область, с. Новая Усмань    100    396310, Воронежская область, Новоусманский р-н, с.Новая Усмань, ул.Дорожная, д.60 б
205    Лизинговая компания “РОССАХАлизинг”, г. Якутск    10    677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петровского, д.28
206    “Публичное акционерное общество “Микрон”, г. Москва    6,039    124460, г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д.12, стр.1
207    Курсктоппром, г. Курск    100    305000, Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17
208    Центральное издательство “Воздушный транспорт”, г. Москва    100    121069, г.Москва, пер.Трубниковский, 30 А, стр. 2

https://www.rosim.ru/activities/sales/privatization/stock_plan?search=1

Крупняк идет отдельно.

Конечно большая часть тут скорее всего уже выжрана эффективными чиновниками и представляет из себя в лучшем случае здания, но есть и интересные штуки.

Вобщем – что хочу сказать по поводу этих последних волн прихватизации тот, кто сейчас себе не урвет хотя бы кусочек реальных активов, то все откатится к классовому устройству времен Достоевского, т.е. конечно с учетом современных технологий все будет относительно безболезненно, но при прочих равных низших классов будут постепенно отбирать все ништяки – ибо скорость накопления доходов с “активов” несравнима, ни с какой зряплатой (кроме высшего менеджмента конечно). Маркс все достаточно чотко описал.

Наше государство скоро превратится в абсолютно частную лавку – сложно прям так сразу сказать хорошо это или плохо, но ясно одно, что население не должно питать иллюзий о том, как все устроено и тут хотел бы отметить одну весчь.

На днотв вышла наконец, вместо обычного трепа относительно хорошая информативная лекция от экс-студента английского универа о том, как там все внутри устроено. Докладчик правда сбился и про заявленную в начале английскую “правду” забыл сказать, но закончил фоткой ВВП с итоновскими выпускниками, бгг. В целом техническая сторона, судя по его описанию не сильно вобщем то от советских (и некоторых российских) социальных институтов отличается с дедовщиной или октябрятами и прчм. :) Удивил элемент с ежедневной церковной темой.

Короче можно в пробках послушать. Только заранее оговорюсь – не стоит сильно преувеличивать возможности этой “элиты” – посмотрите на их “лордов” и собственность – https://romansmirnov.org/15 – или что и как они там в комитетах у себя обсуждают, по той же арктике.

Еще чуть чуть и ребята просто устареют – “иерархические” системы много кто на шарике научился (да и умел) делать, а евгеникой, в том числе для элиты, теже китайцы уже и с генной подосновой занимаются… основная кормушка для пацанов – монолит нефтегазового сектора с shell, exxon, bp и прч, также может скоро зашататься, сейчас лихорадочно прыгают по “альтернативе”, но видно, что все сложно.

Что интересно таких же бессмысленных и наглых универсальных оболтусов с рептильным складом ума у нас сейчас готовят во многих местах, вроде того куда как перевелся выступавший – в МГИМО :)). Только если для британской аристократии места кормления разбросаны по всему миру в менеджменте транснациональных корпораций и контор вроде упоминаемого в спиче голдмансакса, то для наших конечно все немного грустнее :), но тоже есть.

Рекомендую посмотреть лекцию, позволит лучше понимать и наших “чиновников” – https://www.youtube.com/watch?v=i3WHkjylgS4


Еще из этой же серии свежая картинка от “скольково”:




Вот Вам энергетики, бгг. Что еще смешно в теме, кроме жеста на картинке, это то, что в концепции энергетики будущего от сколково (точнее их MITовских менторов) спонсора “россетей” вобще не подразумевается, бгг [https://romansmirnov.org/28  ] .

Первая реакция, что они там совсем ухи переели, но если последовать “успешным и эффективным” паттернам  поведения от “итон”а – лучше поджав нижнюю губу эмоции отключить :) Целее нервишки будут. На самом деле “частный”,  не “частный” разница не сильно большая – все уже давно превратилось в футбол главное в правильную команду попасть – бело-голубых или черно-желтых, красно-зеленых и прч. :))

P.S.

а РЭБ и в самом деле, если это не просто здание, удачное вложение будет http://www.ntc-reb.ru/

Источник: https://romansmirnov.org/86

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

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    krikunoleg 16 июня 2018 в 9:11 Ссылка Пометить
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    “Наше государство скоро превратится в абсолютно частную лавку” – да любое капиталистическое государство это частная лавка. А в России капитализм… правда, дикий, первобытный…;))

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