Роман Смирнов. Налетай, торопись

Футбол, пенсии это все ерунда по сравнению с прикольной темой по приватизации остатков государственных активов, приведу часть списка из запланированного на 2018 год, разносят даже мелочь.



Никому четвертинка центра радиоэлектронной борьбы не нужна? бгг ( 188 позиция )

Список на сегодня – третья колонка доля в прОцентах.

1 Логистическая компания “Реутов”, Московская область, г. Реутов 100 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Транспортная, владение 16

2 Т Плюс, Московская обл., Автодорога Балтия, Территория Бизнес-Центр Рига-Ленд - 143421, Московская область, Красногорский район, Автодорога Балтия, Территория Бизнес-Центр Рига-Ленд, 3

3 СКБ, г. Санкт-Петербург 30,01 199155, г.Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.17

4 Ярославское топливное предприятие, г. Ярославль 100 150020, Ярославская область, г.Ярославль, проезд Домостроителей, д.2

5 Инженерный центр по технологии и материалам, г. Санкт-Петербург 49 194044, г.Санкт-Петербург, Нейшлотский пер, д.17

6 Поиск, Приморский край, г. Партизанск 0,19 692861, Приморский край, г.Партизанск, ул.Океанская, д.2Г

7 Свердловскагропромстандарт, г. Екатеринбург 100 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 6 – а

8 Завод “Ладога”, Ленинградская область, г. Кировск 6,69 187341, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Северная, д.1

9 Научно-производственное объединение “Икар”, г. Краснодар 100 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.96

10 Московский Индустриальный банк, г. Москва 0,006 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5

11 Старт, Челябинская область, п. Полетаево 100 456520, Челябинская область, Сосновский р-н, п.Полетаево, ул.Почтовая, д.1-а

12 Финансовый партнер, г. Краснодар 0,01 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.180

13 Аптека 118, Мурманская область, г. Полярные Зори 100 184230, Мурманская область, г.Полярные зори, ул.Пушкина, д.10

14 Институт промышленного развития “Информэлектро”, г. Москва 100 109518, г.Москва, ул.Люблинская, д.1, стр.1

15 Научно-производственное объединение “Экран”, г. Москва 20 129301, г.Москва, ул.Касаткина, д.3

16 Можайский медико-инструментальный завод, Московская обл., п. МИЗ 1,87 143220, Московская область, Можайский р-н, п.Миз

17 Кварц, Ульяновская область, пос. Силикатный 38,05 433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос.Силикатный

18 Совхоз “Восход”, Краснодарский край, г. Сочи 100 354383, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Каспийская, д.66а

19 Первомайский леспромхоз, Кировская область, г. Белая Холуница 100 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г.Белая Холуница, ул.Глазырина, д.122

20 Каргатское межрайонное отделение “Зооветснаб”, Новосибирская область, г. Каргат 100 632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Транспортная, д.89

21 Специальное конструкторское бюро вычислительной техники “Искра”, г. Санкт-Петербург 20 195265, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111

22 Книжная фабрика № 1, Московская обл., г. Электросталь 100 144003, Московская область, г.Электросталь, ул.Тевосяна, д.25

23 ГИПРОИВ, Московская область, г. Мытищи 10 141009, Московская область, г.Мытищи, ул.К.Маркса, д.4

24 Дорожное эксплуатационное предприятие № 75, Тверская область, г. Вышний Волочек 100 171161, Тверская область, г.Вышний Волочек, Московское шоссе, д.105

25 Племенной завод имени Максима Горького, Республика Башкортостан, с. ЦУП им. М.Горького 100 452014, Республика Башкортостан, Белебеевский район, пос.Центральная усадьба ПЗ, ул.Садовая, д.1

26 Румянцевское, Нижегородская область, с. Румянцево 100 606308, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский р-он, с.Румянцево

27 Новоазовское, Омская область, с. Березовка 0,1 646232, Омская область, Азовский ННР, с.Березовка

28 ИНТЕРНЕФТЕГАЗСТРОЙ, г. Москва 12,53 121596, г.Москва, ул.Толбухина, д.3, к. 2

29 Передвижная механизированная колонна № 170, Московская область, пос. Светлый 48,99 142461, Московская область, Ногинский р-он, пос. Светлый, Винняковские дачи, д.26

30 Институт микроэкономики, г. Москва 100 117218, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.34

31 НижегородНИИстромпроект, г. Нижний Новгород 49 603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.4/2

32 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горного и обогатительного машиностроения, г. Екатеринбург 100 620024, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Симская, д.1

33 Дорожное эксплуатационное предприятие № 111, Краснодарский край, г. Геленджик 100 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Островского, д.141

34 Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области “Ульяновскэнерго”, г. Ульяновск - 432028, Ульяновская область, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23 А

35 Тульское предприятие вычислительной техники и информатики, г. Тула 100 300000, Тульская область, г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.53

36 ТИКОМ, г. Тюмень 100 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Кузнецова, д.4, кор.2

37 Племенной конный завод “Куединский”, Пермский край, с. Центральная усадьба 3 Госконезавода 100 617733, Пермский край, Куединский р-н, с.Центральная усадьба, ул.Советская, д.39

38 Росстройизыскания, г. Москва 100 129090, г.Москва, Спасский тупик, д.6

39 Лаборатория стандартизации и метрологии “Курскагропромстандарт”, г. Курск 100 305004, Курская область, г.Курск, ул.Садовая, д.5, пом.301

40 Санаторий “Аврора”, Краснодарский край, г. Сочи 24 354226, Краснодарский край, Лазаревский р-он, г.Сочи, ул.Авроры, д.6

41 Южно-Уральский трест транспортного строительства, г. Челябинск 21 454091, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.55а

42 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий, г. Санкт-Петербург - 198020, г.Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22

43 ТехмонтажСервис, г. Нижний Новгород 100 603000, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пл.Горького, д.4/2, пом.32

44 Кинотехника, г. Москва 100 127427, г.Москва, ул.Академика Королева, д.21

45 Дорожное эксплуатационное предприятие № 109, Республика Адыгея, пгт Яблоновский 100 385140, Республика Адыгея,Тахтамукайский р-н, п.Яблоновский, ул.Морская, д.9

46 Центр дезинфекции Ступинского района, Московская область, г. Ступино 100 142800, Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.71

47 Уральская дирекция аттракционной техники, Свердловская область, г. Нижний Тагил 100 622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Уральская, д.15

48 Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта, г. Москва 100 123480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.24

49 Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации, г. Нальчик 13 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6

50 Особое конструкторско-технологическое бюро “Орион”, Ростовская область, г. Новочеркасск 100 346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Михайловская, д.150-А

51 Фармтоп, г. Владивосток 49 690039, Приморский край, г.Владивосток, ул.Воропаева, д.9

52 Ивантеевский Элеватормельмаш, Московская обл., г. Ивантеевка - 141282, Московская область, г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.80

53 Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса “Запсибнипиагропром”, г. Новосибирск 100 630087, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.165

54 Ордена Трудового Красного Знамени “Специальное конструкторско-технологическое бюро № 16″, г. Москва 100 123308, г.Москва, пр.. Маршала Жукова, д.2

55 Уральская центральная лаборатория, г. Екатеринбург - 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55

56 Авиа-Бизнес-Терминал, г. Москва 26 119027, г.Москва, Боровское шоссе, д.1, стр.2

57 Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова, г. Москва 12,88 107066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35

58 Московский завод сычужного фермента, г. Москва 49,7 109432, г.Москва, 2-ой Кожуховский пр-д, д. 27

59 Концерн Лесмаш, г. Москва 21,3 123007, г.Москва, ул.3-я Магистральная, д,12, стр.1

60 Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок, г. Москва 100 127006, г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.5-6А

61 Специализированное ремонтное предприятие № 3, Самарская обл., пос. Стромилово 100 443004, Самарская область, Волжский р-н, пос.Стромилово, ул.Львовская, д.6

62 КЗСК-Силикон, г. Казань 48,95 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лебедева, д.1

63 Учебно-опытное хозяйство “Чернореченский”, Ивановская область, с. Чернореченский 100 153538, Ивановская область, Ивановский р-н, с.Чернореченский, ул.Победы, д.1А

64 Строительно-промышленная компания Мосэнергострой, г. Москва 25,5 113191, г.Москва, ул.Городская, д.22

65 Специальное конструкторское бюро “Виброприбор”, Ростовская область, г. Таганрог 100 347900, Ростовская область, г.Таганрог, Биржевой спуск, д.8-в

66 Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля, г. Воронеж 100 394076, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Циолковского, д.129а

67 Уральский институт металлов, г. Екатеринбург 25,5 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ГСП-174, ул.Гагарина, д.14

68 Автодороги Кавказа, Ставропольский край, г. Железноводск 100 357430, Ставропольский край, г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.6

69 Фармстандарт-Томскхимфарм, г. Томск 0,01 634009, Томская область, г.Томск, пр-т Ленина, д.211

70 Тарманское-Западное, Тюменская область, п. Новотарманский 0,01 625509, Тюменская область, Тюменский р-н, пос.Новотарманский, ул.Рабочая, д.4

71 Федеральный научно-технический центр метрологии систем экологического контроля “Инверсия”, г. Москва 100 107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.27

72 Ленинградское Агентство по пчеловодству, г. Санкт-Петербург 100 191311, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3, офис 10-Н-326

73 Профдезинфекция, г. Нижний Новгород 100 603902, Нижегородская область, г.Н.Новгород, пгт.Зеленый Город, санаторий “ВЦСПС”, 2-я территория

74 Рыбинскдезинфекция, Ярославская область, г. Рыбинск 100 152934, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Карякинская, д.1а

75 Перспектива, Московская обл., пос. Софрино 1,42 141270, Московская область, Пушкинский р-н, п.Софрино, ул.Патриарха Пимена, д.71, к.1, кв.3

76 Экология промышленности, г. Воронеж 74,78 394033, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Остужева, д.45

77 Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 100 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хахалова, д.4 б

78 Спецотделпромсвязьстрой, г. Москва 100 109180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.55, стр.2

79 “Совхоз “Знаменский”, Свердловская область, с. Знаменское 100 624821, Свердловская область, Сухоложский район, с.Знаменское, ул.Пушкина, д.39

80 Институт по реставрации памятников истории и культуры “Спецпроектреставрация”, г. Москва 100 105037, г.Москва, городок им.Баумана, д.2, к.1,3,10

81 Научно-производственное предприятие “Ладо”, г. Пенза 100 440066, Пензенская область, г.Пенза, ул.Рахманинова, д.41

82 Дорожное эксплуатационное предприятие № 89, Тульская область, р.п. Заокский 100 301000, Тульская область, р.п.Заокский, ул.Автодорожная, д.35

83 Иркутский “Дом печати”, г. Иркутск 100 664009, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Советская, д.109

84 Ямское поле, г. Москва 20 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д.2, корп.13

85 Дорожное эксплуатационное предприятие № 163, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск 100 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Партизанская, д.2а

86 Федеральный центр геоэкологических систем, г. Москва 100 117292, г.Москва, ул.Кедрова, д.8, к.1

87 Ровеньская АК № 1468, Белгородская область, п. Ровеньки 0,03 309740, Белгородская область, пос.Ровеньки, ул.Полевая, д.1

88 Олимп, г. Владикавказ 30,23 362019, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, д.6

89 Таллык, Карачаево-Черкесская Республика, а. Таллык 100 369116, Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский р-н, а.Таллык, ул.Шоссейная, д.25д

90 БинБанк, г. Москва 0,0074 630004, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ленина, д.18

91 Центральная научно-исследовательская лаборатория полимерных контейнеров, Московская область, Ногинский район, пос. Старая Купавна 35,09 142450, Московская область, Ногинский р-он, пос.Старая Купавна, ул.Дорожная, д.1, а/я 67

92 Всеволожские производственные мастерские, Ленинградская область, г. Всеволожск 100 188643, Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.10

93 Учебный научно-производственный центр “Экология”, г. Владикавказ 100 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул.Николаева, д.44

94 Институт обогащения твердого топлива, Московская область, г. Люберцы 100 140004, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр., д.411

95 Дорожное эксплуатационное предприятие № 108, Краснодарский край, г. Кореновск 100 353180, Краснодарский край, г.Кореновск, Ростовское шоссе

96 Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации, Московская область, пос. Быково 51,01 140150, Московская область, Раменский р-он, пос.Быково, ул.Маяковского, д.28

97 Свердловская топливная компания, г. Екатеринбург 100 620028, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кирова, д. 40

98 Акционерное общество “Прогресс”, г. Екатеринбург 100 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Ленина, д.50а, оф.502

99 Кулешовское рыбоводное хозяйство, Ростовская область, х. Усть-Койсуг 100 346744, Ростовская область, Азовский р-н, х.Усть-Койсуг, ул.Цветочная, д.14

100 Племенной завод им. Парижской Коммуны, Волгоградская обл., с. Торгун 100 404202, Волгоградская область, Старополтавский р-он, с.Торгун

101 Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева, г. Москва 20 117437, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.108

102 Союз, г. Новосибирск - 630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный проспект, д.220

103 Первомайский, Московская область, пос. ОПХ ЦБТОС 100 141832, Московская область, Дмитровский р-н, п/о Горшково, п.ОПХ ЦТБОС

104 Научно-технический центр “РостехИнтеграция”, г. Вологда 10,51 197342, г.Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д.17, к.2

105 РТИ-КАУЧУК, г. Москва - 119048, г.Москва, ул.Усачева, д.11

106 Эксплуатационное предприятие, Ростовская область, г. Батайск 100 346880, Ростовская область, г.Батайск, ул.Шмидта, д.7, к.1

107 Воловская инкубаторно-птицеводческая станция, Тульская область, р.п. Волово 100 301570, Тульская область, Воловский р-н, пос.Волово, пер.Садовый

108 Инструмент-СВ, г. Санкт-Петербург 36,53 198096, г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6

109 Маг, г. Пермь 100 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.профессора Поздеева, д.7, офис 320

110 Техморгео, г. Мурманск 100 183034, Мурманская область, г.Мурманск, ул.Свердлова, д.3

111 Фармацевтическая фабрика, г. Астрахань 100 414057, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Рождественского, д.1

112 Элементы и конденсаторы Сибири, г. Новосибирск 0,05 630098, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Часовая, д.6

113 Научно-исследовательский институт санитарной техники, г. Москва 100 127238, г.Москва, Локомотивный пр-д., д. 21

114 Нива – СВ, г. Санкт-Петербург 34,78 198096, г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6

115 Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности, г. Москва 100 113162, г.Москва, ул.Шухова, д.14

116 Никольский рыборазводный завод имени Владимира Павловича Врасского, Новгородская область, с. Никольское 100 175327, Новгородская область, Демянский р-н, с.Никольское, ул.Солнечная, д.1

117 Приморская горнорудная компания “Восток”, Приморский край, г. Дальнегорск 24,19 692430, Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.4б

118 Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие, Псковская область, пос. Идрица 100 182296, Псковская область, Себежский р-н, п.Идрица, ул.Ленина, д.75

119 Коммерческий банк жилищного строительства, г. Москва - 123001, г.Москва, Вспольный пер., д.18, стр.1

120 Пензенский областной учколлектор, г. Пенза 100 440066, Пензенская область, г.Пенза, ул.Рахманинова, д.11

121 Издательско-полиграфическое предприятие “Уральский рабочий”, г. Екатеринбург 100 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д.13

122 Промышленно-торговая компания “Калошино”, г. Москва 48,99 105122, г.Москва, ул.Амурская, д.22 А

123 Научно-исследовательский институт резиновой промышленности, Московская область, г. Сергиев Посад 1,21 141312, Московская область, г.Сергиев-Посад, пос.НИИРП

124 ННК-Хабаровскнефтепродукт, г. Хабаровск 0,89 680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Мухина, д.22

125 Производственное объединение “Тонкий Органический Синтез”, Московская область, г. Долгопрудный 75 141700, Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5

126 Проектно-конструкторское бюро “Мебельбыт”, г. Москва 100 107140, г.Москва, ул.Краснопрудная, д.24/2, стр.1

127 Ростовский оптико-механический завод, Ярославская область, г. Ростов - 152150, Ярославская область, г.Ростов, Савинское шоссе, д.36

128 Северовостокэнергострой, г. Киров 25,5 610044, Кировская область, г.Киров, ул.Ломоносова, д.11

129 Акционерный банк “РОССИЯ”, г. Санкт-Петербург 0,01 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А

130 Тюменская передвижная механизированная колонна, г. Тюмень 12,50 625014, Тюменская область, г.Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, д.19

131 Тюменская противофонтанная часть, г. Тюмень 100 625031, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ватутина, д.20-36, а/я 1540

132 Санаторий “Мечта”, Краснодарский край, г. Анапа 73 353410, Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский проспект, д.25

133 Янтарный сказ, г. Калининград 100 236000, Калининградская область, г.Калининград, ул.Карла Маркса, д.18

134 Казанский опытный завод “Эталон”, г. Казань 100 420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.А.Кутуя, д.124

135 Смоленская энергоремонтная компания, г. Смоленск 0,08 214031, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.5

136 Коммерческая фирма “Алмаззолотоагроторгснаб”, г. Москва 0,03 127576, г.Москва, ул.Илимская, д.3а

137 Издательско-полиграфический комплекс “Грозненский рабочий”, г. Грозный 100 364907, Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Интернациональная, д.12/35

138 Нефтеразведка, Ульяновская область, п. Новоспасское 49 433870, Ульяновская область, Новоспасский р-н, п.Новоспасское, ул.Заводская, д.3

139 Воронежская опытная сельскохозяйственная станция, г. Воронеж 100 394087, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ломоносова, д.116

140 Концерн Севосетиннефтегазпром, г. Владикавказ 100 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Садонская, д.23

141 Дорожное эксплуатационное предприятие № 5, Московская область, пос. Дорохово 100 143160, Московская область, Рузский р-н, пос.Дорохово, ул.Московская, д.54

142 Дорожное эксплуатационное предприятие № 73, Тверская область, пгт Новозавидовский 100 Тверская область, Конаковский район, пгт.Новозавидовский, ул.Дорожная, д.28

143 Ганзамед, г. Великий Новгород 0,03 173001, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Б.Санкт-Петербургская, д.5/1

144 Учебно-опытное хозяйство “Рамзай” Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, Пензенская область, с. Рамзай 100 442395, Пензенская область, Мокшанский р-н, с.Рамзай, ул.Желиховского, д.4А

145 Научно-технологическая компания “Ригель”, г. Санкт-Петербург 49,56 197376, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.38

146 Центральное конструкторско-технологическое бюро “Агротех”, г. Ярославль. 100 150052, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградский пр., д.45А

147 Астраханский порт, г. Астрахань 25,5 414006, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Пушкина, д.66

148 Сибирский институт “Сибспецпроектреставрация”, г. Томск 100 634050, Томская область, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 8

149 Москворечье, г. Москва 12,23 113114, г.Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 4/6

150 Кислородмонтаж, г. Москва 9,18 105082, г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.75, стр.11

151 Институт “Прикладной биохимии и машиностроения”, г. Москва 37,38 125299, г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4/6

152 Федеральный центр логистики, г. Москва 100 107139, г.Москва, Орликов пер., д.3, стр.1

153 Стройтранс № 1, г. Тюмень 100 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Водопроводная, д.36

154 Омсктрансстрой, г.Тюмень 25,5 644046, Омская область, г.Омск, ул.Пушкина, д.130

155 Новгородзооветснаб, г. Великий Новгород 15 173003, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Черепичная, д.23

156 Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности, г. Москва 100 113184, г.Москва, ул.Пятницкая , д.74

157 Санаторий “Россиянка”, Краснодарский край, г. Анапа 75 353410, Краснодарский край, г.Анапа, Пионерский пр-т, д.20

158 Мирное, Краснодарский край, г. Тихорецк 12,31 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, пос.Каменный, ул.Мира, д.15

159 Воронежтоппром, г. Воронеж 100 394006, Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д.37

160 ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР, г. Санкт-Петербург 90,11 192012, г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкинская, д.123

161 Сибирский центр авиационной метрологии, Новосибирская область, г. Обь 100 633102, Новосибирская область, г.Обь, территория аэропорт Толмачево

162 Центр подтверждения качества продукции и услуг, г. Казань 100 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Волкова, д.25

163 Дорожное эксплуатационное предприятие № 221, Республика Алтай, с. Кош-Агач 100 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с.Кош-Агач, ул.Новочуйская, д.87

164 УчхозБайкал, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Степной 100 670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Степной, ул.Баргузинская, д.18 а

165 Племенной завод “Учебно-опытное хозяйство государственного аграрного университета Северного Зауралья”, г. Тюмень, п. Рощино 100 625017, Тюменская область, г.Тюмень, п.Рощино, ул.Гагарина, д.2

166 Дорожно-ремонтное строительное управление № 6, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик 100 360009, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Отарова, д.238

167 Химволокно, Московская обл., г. Серпухов 10 142204, Московская область, г.Серпухов, ул.Химиков, д.1

168 Научно-техническое издательство “Судостроение”, г. Санкт-Петербург 100 191186, г.Санкт-Петербург, ул.Малая Морская, д.8, пом.13 Н

169 Дорожное эксплуатационное предприятие № 96, Белгородская область, с. Стрелецкое 100 308511, Белгородская область, Белгородский р-н, с.Стрелецкое, ул.Строительная, д.17

170 Магнит, г. Владикавказ - 362027, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, д.63

171 Заводская конюшня “Вологодская” с ипподромом, Вологодская область, г. Череповец 100 162600, Вологодская область, г.Череповец, Кирилловское ш., д.51а

172 Издательство “Высшая школа”, г. Москва 100 101430, г.Москва, ул.Неглинная, д.29/14

173 Универсал, Московская обл., г. Одинцово 19,99 143000, Московская область, г.Одинцово, Транспортный пр-д, д.1

174 Симбирский патронный завод, г. Ульяновск 10,91 432007, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Шоферов, д.1

175 Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения, г. Владимир - 600009, Владимирская область, г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

176 Колос, Ставропольский край, г. Георгиевск 100 357825, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Фрунзе, д.1

177 Иркутская заводская конюшня с ипподромом, г. Иркутск 100 664009, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Култукская, д.107

178 Племенной конный завод “Лавинский”, Ульяновская область, с. Белый ключ 100 433243, Ульяновская область, Сурский р-н, с.Белый ключ, ул.Викторовка, д.3

179 Всероссийский центр переподготовки офицеров, увольняемых в запас, г. Москва 100 119160, г.Москва, ул.Знаменка, д.14

180 Научно-исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления, г. Новосибирск 100 630058, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Русская, д.39

181 Инвест-Сервис-Котельники, Московская область, г. Котельники 100 140053, Московская область, г.Котельники, Опытное поле, д.10

182 Племенной завод Рассвет, Смоленская обл., с. Новодугино 100 215240, Смоленская область, Новодугинский р-он, с.Новодугино, ул.Чкалова, д.31

183 Амур-порт, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 25,5 681006, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, д.1

184 Раменское топливное предприятие, Московская область, г. Раменское 85,34 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.72

185 Приволжское, Чувашская Республика, д. Курмыши 100 429520, Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, д.Курмыши, ул.9 Пятилетки, д.2

186 Трест “Севзапмонтажавтоматика”, г. Санкт-Петербург 100 197046, г.Санкт-Петербург, Троицкая площадь П.С., д. 1

187 Автобаза МСХ, г. Москва 100 109382, г.Москва, ул.Совхозная, д.10 А

188 Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, г. Москва 25,01 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.135

189 Московский хладокомбинат № 9, г. Москва 0,01 127254, г.Москва, Огородный пр-д, д.16

190 Челябинский Дом печати, г. Челябинск 100 454080, Челябинская область, г.Челябинск, Свердловский пр., д.60

191 Росвуздизайн, г. Санкт-Петербург 100 191028, г.Санкт-Петербург, Соляной пер., д.13

192 Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск 100 680006, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Индустриальная, д.6

193 Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги “Караваево”, Московская область, пос. Караваево 35 142438, Московская область, Ногинский р-он, п/о Буньково, пос.Караваево

194 Кукурузо-калибровочный завод “Кубань”, Краснодарский край, пос. Кубань 100 352166, Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Кубань, Центральное отделение п.Кубань

195 Варяг, г. Владивосток 2,04 690105, Приморский край, г.Владивосток, ул.Русская, д.94 а

196 СМНУ-769, г. Москва - 129128, г.Москва, платформа Северянин, владение 9

197 Дорожное эксплуатационное предприятие № 120, Краснодарский край, г. Крымск 100 353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.М.Гречко, д.132

198 Иннополис, г. Казань 97,46 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.52

199 Западно-Сибирская транспортно-промышленная компания, г. Ханты-Мансийск 100 628001, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул.Конева, д.7

200 Дагестантоппром, г. Махачкала 100 367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи-Казака, 2Б

201 Учхоз-племзавод “Комсомолец”, Тамбовская область, г. Мичуринск 100 393764, Тамбовская область, г.Мичуринск, микрорайон учхоз Комсомолец, ул.Молодежная, д.1

202 Промышленный парк Одинцово-1, Московская область, д. Ликино 100 143020, Московская область, Одинцовский район, п/о Жаворонки, п.Ликино

203 Каменский элеватор, Пензенская область, г. Каменка 0,01 442246, Пензенская область, г.Каменка, ул.Садовая, д.38

204 Дорожное эксплуатационное предприятие № 65, Воронежская область, с. Новая Усмань 100 396310, Воронежская область, Новоусманский р-н, с.Новая Усмань, ул.Дорожная, д.60 б

205 Лизинговая компания “РОССАХАлизинг”, г. Якутск 10 677008, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Петровского, д.28

206 “Публичное акционерное общество “Микрон”, г. Москва 6,039 124460, г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д.12, стр.1

207 Курсктоппром, г. Курск 100 305000, Курская область, г.Курск, ул.Радищева, д.17

208 Центральное издательство “Воздушный транспорт”, г. Москва 100 121069, г.Москва, пер.Трубниковский, 30 А, стр. 2



https://www.rosim.ru/activities/sales/privatization/stock_plan?search=1

Крупняк идет отдельно.

Конечно большая часть тут скорее всего уже выжрана эффективными чиновниками и представляет из себя в лучшем случае здания, но есть и интересные штуки.

Вобщем – что хочу сказать по поводу этих последних волн прихватизации тот, кто сейчас себе не урвет хотя бы кусочек реальных активов, то все откатится к классовому устройству времен Достоевского, т.е. конечно с учетом современных технологий все будет относительно безболезненно, но при прочих равных низших классов будут постепенно отбирать все ништяки – ибо скорость накопления доходов с “активов” несравнима, ни с какой зряплатой (кроме высшего менеджмента конечно). Маркс все достаточно чотко описал.



Наше государство скоро превратится в абсолютно частную лавку – сложно прям так сразу сказать хорошо это или плохо, но ясно одно, что население не должно питать иллюзий о том, как все устроено и тут хотел бы отметить одну весчь.



На днотв вышла наконец, вместо обычного трепа относительно хорошая информативная лекция от экс-студента английского универа о том, как там все внутри устроено. Докладчик правда сбился и про заявленную в начале английскую “правду” забыл сказать, но закончил фоткой ВВП с итоновскими выпускниками, бгг. В целом техническая сторона, судя по его описанию не сильно вобщем то от советских (и некоторых российских) социальных институтов отличается с дедовщиной или октябрятами и прчм. :) Удивил элемент с ежедневной церковной темой.



Короче можно в пробках послушать. Только заранее оговорюсь – не стоит сильно преувеличивать возможности этой “элиты” – посмотрите на их “лордов” и собственность – https://romansmirnov.org/15 – или что и как они там в комитетах у себя обсуждают, по той же арктике.



Еще чуть чуть и ребята просто устареют – “иерархические” системы много кто на шарике научился (да и умел) делать, а евгеникой, в том числе для элиты, теже китайцы уже и с генной подосновой занимаются… основная кормушка для пацанов – монолит нефтегазового сектора с shell, exxon, bp и прч, также может скоро зашататься, сейчас лихорадочно прыгают по “альтернативе”, но видно, что все сложно.



Что интересно таких же бессмысленных и наглых универсальных оболтусов с рептильным складом ума у нас сейчас готовят во многих местах, вроде того куда как перевелся выступавший – в МГИМО :)). Только если для британской аристократии места кормления разбросаны по всему миру в менеджменте транснациональных корпораций и контор вроде упоминаемого в спиче голдмансакса, то для наших конечно все немного грустнее :), но тоже есть.



Рекомендую посмотреть лекцию, позволит лучше понимать и наших “чиновников” – https://www.youtube.com/watch?v=i3WHkjylgS4



Еще из этой же серии свежая картинка от “скольково”:







Вот Вам энергетики, бгг. Что еще смешно в теме, кроме жеста на картинке, это то, что в концепции энергетики будущего от сколково (точнее их MITовских менторов) спонсора “россетей” вобще не подразумевается, бгг [https://romansmirnov.org/28 ] .

Первая реакция, что они там совсем ухи переели, но если последовать “успешным и эффективным” паттернам поведения от “итон”а – лучше поджав нижнюю губу эмоции отключить :) Целее нервишки будут. На самом деле “частный”, не “частный” разница не сильно большая – все уже давно превратилось в футбол главное в правильную команду попасть – бело-голубых или черно-желтых, красно-зеленых и прч. :))

P.S.

а РЭБ и в самом деле, если это не просто здание, удачное вложение будет http://www.ntc-reb.ru/