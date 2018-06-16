Око белого орла

Существует мнение, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и на звездное небо. Часто добавляют — и на то, как работают другие люди. А я бы сказала, что бесконечно можно наблюдать за каждым творением природы, живым и неживым (хотя есть теория, что и камни живут, просто их жизнь основана на небелковых молекулярных соединениях). Будь то растение или животное, или даже минерал — знакомство с ними никогда нельзя назвать завершенным. Сегодня я продолжаю цикл статей о камнях, которые человек выделил среди прочих за их уникальный вид и свойства.

Агат был известен людскому роду чуть ли не с времен неолита: по крайней мере, археологи находили изделия из этого камня, и впоследствии датировали находки этим периодом. Согласно одной из легенд, рассказывающих о появлении агата, когда-то хранителем света и добра на земле был огромный белый орел. Он чутко охранял мир людей от посягательств злых сил — ровно до тех пор, пока в одной из битв не потерпел поражение. Тело погибшего героя, теряя перья, упало на землю, где рассыпалось на несметное количество частей. Глаза орла, не раз выручавшие его в моменты поиска творящейся несправедливости, и после смерти храброй птицы продолжили выполнять миссию хозяина, но уже в окаменевшем состоянии. Орлиное око — агат — не могло одолеть силы зла самостоятельно, но зато было вполне в состоянии указать на них тому, кто “подружился” с камнем, и таким образом предупредить: будь осторожен. Интересно, что рисунок на агате и впрямь часто напоминает глаза, поэтому в давние времена статуи богов взирали на мир именно агатовыми глазами. Сейчас не обязательно иметь в зоне доступа подобное изваяние — вполне достаточно небольшого камешка, он спокойно выполнит ту же функцию.

Античные греки нашли свой способ применения агата: с помощью пригоршни мелких гладких камней они учили молодое поколение четкой дикции и ораторскому искусству (честное слово, я с удовольствием провела бы через такую тренировку большую часть современных телеведущих). Юные дарования набирали полный рот агата, и произносили длинные речи, декламировали стихи — все это делалось с чувством, с толком, с расстановкой. Полгода такого обучения, и на выходе имеем полноценного оратора с громкой и отчетливой речью. Не обошел этот камень своим вниманием и Александр Македонский: знаменитый полководец даже отдал приказ о поставках агата в Александрию, где работал его придворный камнерез Пирготель. В итоге мастер был на всю жизнь обеспечен разнообразным материалом, который прибывал в его святая святых из разных концов света, а творения Пирготеля стали весьма популярны в империи.

Римляне поступили иначе: для них агат превратился в один из способов узнать свою судьбу, и стал изюминкой простого гадания. Для начала желающий заглянуть в будущее должен был добыть несколько агатов с контрастными полосками (чем ярче между ними разница — тем лучше, считалось, что контраст делает гадание более точным). Далее следовало “включить” вандала, который ждал своего часа где-то глубоко внутри, и сделать на камнях несколько сколов, и уже потом по чередованию новообразовавшихся полос делать выводы о грядущем.

Как вы думаете, в какой стране могут посоветовать применять агат для медитации? Скорее всего, в числе самых популярных ответов будет Индия, а за ней и другие страны со схожими верованиями. А вот и нет: подобную практику советовали своим душевнобольным пациентам лекари средневековой Европы. Ежедневное созерцание гладкой полированной поверхности должно было прояснить разум, — жаль, нельзя сказать достоверно, помогало это или нет.

Агат в литотерапии

Как и прочие минералы, заслужившие своим внешним видом пристальное внимание людей, агат не миновал своей “участи” и вместе с собратьями пополнил ряды снадобий народной медицины, превратившись в одно из ключевых средств, применяемых в литотерапии.

Лучшими камнями считаются те, чей оттенок ярче остальных: они способны не только изгонять болезнь, но и укреплять организм в целом, восстанавливая жизненные силы. В Древней Греции были весьма популярны агатовые камеи, на которых мастера изображали болезнь: например, образ девушки с длинными неубранными волосами означал, что эта камея помогает своему хозяину совладать с мигренью.

Многие рецепты, дошедшие до нашего времени из средневековья, кажутся откровенным бредом. В голове крутится только одна мысль: выжил ли кто-нибудь вообще после такого лечения? Но, как ни странно, не все они были забракованы современными специалистами. Так, раньше считалось, что порошок из зеленых агатов в сочетании с чистой росой способствует заживлению ран и укусов насекомых: литотерапевты XXI века полностью согласны с этим, и рекомендуют агатовую пасту для ускорения регенерации тканей.

Рекомендуется носить перстенек с красным агатом на левой руке — особенно это полезно людям, страдающим от неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Вообще, агат — удивительный камень: его действию можно придать четкое направление, выбрав определенный вид украшения в соответствии с недугом. Простуду лечат украшения на шею, зубы — серьги, суставы — браслет. Их ношение позволяет не только акцентировать воздействие камня, но и ускорить лечение заболевания.

Еще одно свойство украшений с агатом — помогать владельцу сохранить любовь во время длительной разлуки. Процветание и богатство, богатый урожай и здоровье — конечно, многое легенды преувеличивают, но ведь не бывает дыма без огня? При выборе камня для своей цели следует ориентироваться на цвет минерала: серый агат поможет в разрешении затяжных конфликтов, восстановит справедливость и выведет жулье на чистую воду. Голубой способствует приходу Музы, и воплощению в жизнь самых смелых идей, касающихся искусства. Красный — любовь и семья, желтый — бизнес и целеустремленность. Отдельно стоит агат Ботсвана, имеющий нежный абрикосовый оттенок: он обеспечивает владельцу ментальную защиту и латает энергетические дыры.

Агат — не самый дорогой минерал, поэтому и украшения с ним ценятся не столь высоко, как с другими камнями, однако его уникальность все же позволяет ему встать в один ряд с драгоценными и поделочными красавцами, чей цвет или узор вызывают интерес мастеров-камнерезов. Из агата тоже создают настоящие шедевры, которые хранятся в крупных мировых музеях, но еще большее восхищение вызывает работа матушки-природы. Она воплощается в так называемых ландшафтных, или пейзажных агатах: срез этих камней больше всего похож на картину с цельным сюжетом. Каких бы высот в своем искусстве ни достиг человек, — вряд ли его мастерство когда-нибудь превзойдет природу.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru