Новости Украины и Новороссии 16 июня 2018

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом рассказали в посольстве Украины в США.

В частности, комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности летальное оружие оборонительного характера в объеме 250 млн. долларов. Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств этим комитетом определена в сумме 441 млн. долларов, что более чем на 20 млн. долларов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долларов, что более чем на 70 млн. долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны», в котором на нужды безопасности Украине выделяется 250 млн долларов.

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