Новости Украины и Новороссии 16 июня 2018
- 04:30 Героям войны: уникальные работы спецназовца ДНР и рисунки детей Донбасса отправятся по городам России (ВИДЕО).
- 03:30 В конгрессе США предложили увеличить размер финпомощи Украине.
- 01:53 Все равно я испорчу им праздник.
- 00:11 Катастрофичный прогноз: Аваков готовится уничтожить СБУ .
- 00:00 Украинцы хотят смотреть русский футбол — Мединский.
- Вчера 23:17 На «Нафтогаз» подали в суд из-за отсутствия газа в Киеве.
- Вчера 23:07 Благословенный 13-й.
Героям войны: уникальные работы спецназовца ДНР и рисунки детей Донбасса отправятся по городам России (ВИДЕО)
Представляем вниманию наших читателей общероссийский выставочный проект «Пусть не будет войны никогда».
Удивительный выставочный проект стартовал в Доме дружбы Ленинградской области, расположенном в Санкт-Петербурге. Далее эскпозиция отправится по другим российским городам.
Впервые на одной площадке представлены художественные работы детей Донбасса, интереснейшие гравюры бойца отдельного разведывательного батальона ДНР «Спарта» Андрея Плотникова и уникальные экспонаты «Музея воинской доблести Донбасса», предоставленные Германом Владимировым. Данный выставочный проект нацелен показать, что дети на Донбассе хотят мира, а взрослые, взявшие в руки оружие, вынуждены защищать свой отчий край.
В процессе создания выставки было принято решение показать ее и в других городах России, если Вас заинтересовал этот выставочный проект и Вы хотели бы его увидеть в своём городе, пишите на электронный адрес: [email protected]
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В конгрессе США предложили увеличить размер финпомощи Украине
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.
Об этом рассказали в посольстве Украины в США.
В частности, комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности летальное оружие оборонительного характера в объеме 250 млн. долларов. Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.
Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств этим комитетом определена в сумме 441 млн. долларов, что более чем на 20 млн. долларов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.
Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долларов, что более чем на 70 млн. долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.
Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны», в котором на нужды безопасности Украине выделяется 250 млн долларов.
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Все равно я испорчу им праздник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить праздник чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключённые, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – цитирует Климкина Ukranews.com.
Напомнило.
Министры иностранных дел на Украине один краше другого.
Хорошо что на Украине нет политзаключенных.
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Катастрофичный прогноз: Аваков готовится уничтожить СБУ
Член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал о противостоянии украинских силовых ведомств.
«Разговаривал с сотрудником СБУ. В конторе уныние и понимание скорого конца. Офицеры разделились на кланы. Они не верят в перспективы, опасаются за свою судьбу.
Начальники сбегут, а их разорвут на клочья. Как он отметил, ситуация с Бабченко повергла в шок всех, кто чуток понимает. Идет откровенная вражда между МВД и СБУ. Зуб у ментов колоссальный. И если что, то полиция первой размажет СБУ. Аналитики СБУ дают катастрофичный прогноз. По приказу Потроха, как называют Порошенко, зачищены учеты и уничтожаются материалы по его окружению. Но много компромата уже умыкнуто операми на черный день.
Особенно сложная сииуация в Одессе, где не сегодня-завтра рванет. Сотрудники стараются поодиночке не ходить, потому что идут угрозы, в том числе и от… родственников.
По приказу Авакова, все офицеры СБУ внесены в черные списки. За многими установлено наблюдение, а телефоны поставлены на контроль…
Собеседник явно напуган. Проскользнула мысль выправить через оперативно-техническое управление новые документы и “валить”».
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Украинцы хотят смотреть русский футбол — Мединский
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На «Нафтогаз» подали в суд из-за отсутствия газа в Киеве
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» обратилось в суд с иском к «Нафтогазу», чтобы добиться возобновления подачи газа.
Об этом сообщается на сайте киевской администрации.
В начале июня в «Нафтогазе» заявили, что не хотят заключать договор на поставку газа «Киевтеплоэнерго», пока город не заплатит старые долги.
Сейчас долг коммунальщиков перед «Нафтогазом» составляет 4,8 миллиарда гривен, из них 2,3 миллиарда — штрафы и задолженность властей за льготные и субсидированные поставки.
При этом три тысячи домов в Киеве остаются без горячей воды. В среду городской совет призвал «Нафтогаз» немедленно возобновить киевлянам горячее водоснабжение, иначе компании отключат коммуникации. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал обратиться в суд.
На сайте отмечается, что позиция Киева неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, параллельно в ходе переговоров урегулировать проблему задолженности. «На сегодня еще окончательно не определена сумма долга „Киевэнерго” перед НАК „Нафтогаз”. Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», — заявил замглавы киевской администрации Петр Пантелеев.
По его словам, неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.
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Благословенный 13-й
Отличный график, демонстрирующий, что уровня экономического развития в последний год правления Януковича Украина достигнет лишь в двадцатых годах.
За это стоял майдан. Еще в прошлом году тоже самое на словах говорил и Саакашвили. По сути, график наглядно иллюстрируюет, как можно легко и просто просрать часть территории и 10 лет своей жизни ради евромайданной клоуанды.
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