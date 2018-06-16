Как сохранить здоровый позвоночник. Вадим Мосин
Упражнения для позвоночника.
Алексей Клетков и Вадим Мосин
Передача посвящена опорно-двигательному аппарату: опыту изучения универсального принципа движения и равновесия человека, вибрационной гимнастике позвоночника и основным принципам гимнастики с подводящими упражнениями.
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Источник: www.youtube.com
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Просто сохранить. Нужно воплотиться в семье природных казаков. Казы – сотни поколений конников, естественный отбор по сильной спине.Спина с прогибом – у всех природных казаков. Я уже стареть начал, ножки иногда побаливают, а спина как у молодого.