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Как креститься по Чести

12:42. 16 июня 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

00:00:02 — «Мир попал под торгашей»
00:07:45 — Духовное падение от Романовых до Буса Белояра
00:08:47 — Вестфальский мир. Появление рабства на Руси
00:13:24 — Крещение Руси
00:15:49 — Никейский собор. Принятие Римской империей христианства
00:19:57 — Потеря галактики Тарха. Эра Тельца
00:22:49 — Создание волхвами «суррогата» Варно-Кастовой системы
00:29:11 — Исход цыганей и евреев из древней Индии
00:36:07 — Брахман, Шива и Вишну — три аспекта мироздания
00:38:59 — Тау-крест — символ первых христиан
00:42:02 — Отделение христианства от иудаизма
00:45:22 — Создание христианской религии — условие Буса Белояра
00:48:40 — Как было придумано рождество и воскрешение пророка Иисуса 
00:57:30 — Солнце — Вера Буса Белояра
01:02:42 — Молния — защита Крышня
01:04:52 — Крест истинного Православия
01:07:01 — Правильное нанесение крестного знамения в истинном Православии
01:19:28 — Когда вернётся Сила нанесения крестного знамения
01:22:20 — Правильное нанесение на себя молнии - перуницы

Источник: www.youtube.com

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