Как креститься по Чести

00:00:02 — «Мир попал под торгашей»

00:07:45 — Духовное падение от Романовых до Буса Белояра

00:08:47 — Вестфальский мир. Появление рабства на Руси

00:13:24 — Крещение Руси

00:15:49 — Никейский собор. Принятие Римской империей христианства

00:19:57 — Потеря галактики Тарха. Эра Тельца

00:22:49 — Создание волхвами «суррогата» Варно-Кастовой системы

00:29:11 — Исход цыганей и евреев из древней Индии

00:36:07 — Брахман, Шива и Вишну — три аспекта мироздания

00:38:59 — Тау-крест — символ первых христиан

00:42:02 — Отделение христианства от иудаизма

00:45:22 — Создание христианской религии — условие Буса Белояра

00:48:40 — Как было придумано рождество и воскрешение пророка Иисуса

00:57:30 — Солнце — Вера Буса Белояра

01:02:42 — Молния — защита Крышня

01:04:52 — Крест истинного Православия

01:07:01 — Правильное нанесение крестного знамения в истинном Православии

01:19:28 — Когда вернётся Сила нанесения крестного знамения

01:22:20 — Правильное нанесение на себя молнии - перуницы

Источник: www.youtube.com