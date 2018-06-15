Запомни: Что бы ни делалось на вашей планете, всё подчинено прибыли в форме денег. Выше их ничего у вас нет.

– У вас на Земле деньги превратились в божество, в нечто такое, без чего жизнь человека немыслима.

Давай вместе посчитаем, какими свойствами обладают ваши земные деньги.

Первое свойство – инструмент обмена.



Второе свойство – мера стоимости какого-либо товара или услуги.



Третье свойство – мера обращения.



Четвёртое свойство – средство платежа.



Пятое свойство – средство накопления.



И шестое свойство – мировые деньги.

Это видимая сторона денег. Но есть ещё и невидимая, но которая всем известна.

Деньги, ко всему прочему, у вас на Земле являются инструментом коррупции.

Что такое коррупция? Мера стоимости определённых, связанных с управлением услуг. Чем коррупция вредна обществу, понятно без слов. Но это всё у вас на Земле, где царствуют под прикрытием псевдодемократии хищные законы рынка.

Что собой представляют рыночные отношения? У вас в школах учат, что спрос рождает предложение. Спрашивается, ради чего?

На первый взгляд, кажется, что ради получения определённых товаров или необходимых услуг. На самом деле всё не так.

За банальной формулой прячется злой демон вашего земного мира наживы в форме денег. А где место во всём этом носителю высшего сознания, человеку?

В рыночных отношениях он всего лишь потребитель. Тот, кто вкладывает в продукты производства свою энергию в форме денег.

Главное – это деньги и ещё раз деньги, всё остальное не имеет никакого значения. Что бы ни делалось на вашей планете, всё подчинено прибыли в форме денег. Выше их ничего у вас нет. Вот ещё одно скрытое свойство денег.

Они в высшем коллективном земном сознании по значимости вытеснили самого Творца.

Вопрос: случайно ли это? Далеко не случайно. Тот, кто владеет огромными деньгами, мнит себя на Земле богом. Потому что деньги в поражённом коррупцией обществе представляют собой огромную власть.

Вот почему те, кто тайно с помощью денег правят вашей планетой, заинтересованы в материализации сознания человека, в его безнравственности и бездуховности.

Таких продвигают во властные структуры всех государств Земли, и прежде всего – в спецслужбы. Потому что с их помощью можно легко убирать случайно попавших во власть честных чиновников. Как видишь, всё до банальности просто.

Это то, что вы называете системой. Но это у вас.

Наш мир иной. Ни одна звёздная цивилизация не привязана к углеводородам. Все они купаются в океане бесплатной энергии многомерия, где материальные блага являются производными высших энергий. Подумай сам, могут существовать в подобном мире рыночные отношения?

...У вас на Земле финансы приняли уродливые формы.

Всё наоборот: не деньги управляют рынком, а он ими.

Когда всё продаётся и всё покупается, надо смотреть в корень, зачем всё это?

Деньги – всего лишь инструмент подобных манипуляций.

За ними стоит нечто другое: абсолютная власть меньшинства над большинством.

Олигархия прикрыта фиговым листочком псевдодемократии. В неустроенном обществеденьги позволяют маленькой кучке мерзавцев распоряжаться судьбами миллиардов себе подобных и судьбой самой планеты.

Вот для чего на матушке-Земле раскручен глобальный рынок.

Он позволяет сосредоточить финансовые ресурсы планеты в руках считанного количества нелюдей, которые уверены, что они не просто богоизбранные, а настоящие божества.

Им пока не хватает бессмертия, это так. Но они убеждены, что со временем деньги позволят решить и этот вопрос.

Вот оно, главное свойство ваших земных денег.

Абсолютная власть!

А ты о какой-то движущей силе. Неужели тебе неизвестно, что допотопная цивилизация успешно обходилась без денег?

Сколько она оставила после себя артефактов! Но до сих пор не найдено ни одной монеты.

Движущая сила любой космической цивилизации заключена не в деньгах, а в знаниях..

Путь накопления знаний и их использование в созидательных целях поднимает носителей сознания такой цивилизации на уровень Творца.

Разве в подобном процессе есть место деньгам?

Отрывок из книги Георгия Сидорова "НАСЛЕДИЕ БЕЛЫХ БОГОВ"

Пятая книга эпопеи «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации»

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Источник: cont.ws