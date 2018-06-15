Зачем повышают пенсионный возраст. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Каковы будут последствия этого эксперимента над гражданами?

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов комментирует заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.



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