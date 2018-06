В гитлеровской Германии разрешались только два флага: нацистский и бело-голубой сионистский

Мало кто сомневается в наше время в цикличности исторических процессов. За циклами стоит общественный механизм, связанный с массовым сознанием и памятью. При отсутствии мирового правительства в развитии возвратных процессов имеется много спонтанного и противоречивого.



Давайте представим себе, что – параллельно с существованием «остального» человечества, у какого отсутствует тысячелетняя преемственность власти, целей и эгалитарности – имеется некая группа интересантов, сумевших защищать и преследовать одни и те же цели невероятно долго (»Структура»).



Свой контроль им удобнее всего сохранять в условиях тирании, рабства, и невежества. Но как же быть с нашим неуёмным стремлением к свободе, которое не сдержит никакая плотина?

Тысячелетиями совершенствуемая тактика: профанация гражданских прав, социальной справедливости, правовой защищенности и демократии. Разогнать маховик в обратную сторону, толерантность превратив в свою противоположность, доведя её ДО АБСУРДА. Работникам, занятым в сервисе, запрещают носить крестик: он «оскорбляет национальные чувства евреев».



А работодатели вынуждены для квоты принимать на работу людей с тёмной кожей, невзирая на их профпригодность. Это ли не целенаправленная дискредитация всех завоеванных либеральным и социалистическим движением достижений? Поэтому НЕОлиберализм многие сегодня называют НЕ-либерализмом.

Так демократия становится охлократией, «защита от терроризма» – тиранией, а свободная торговля – глобализмом.

Предвидя начало того или иного процесса, некие силы (Структура) упреждают его, «толкая» в лидеры своих ставленников, дискредитируя рациональное зерно. Так великие идеи Французской Революции в сознании сегодняшнего плебса – бессмысленный кровавый пир, а идеи Маркса лживо связали с терроризмом, застенками больших и малых государств, и «железным занавесом».

К 1920-м годам оформились идеи вполне жизнеспособной альтернативы грабежу ростовщичества, выраженные в экономических моделях Паунда, Шлахта, и др. В Италии к ним примкнул ряд политических деятелей, и среди них Муссолини. Куда он повёл Италию и чем дело кончилось – общеизвестно. Тактика «раскачивания маятника» до предела, с приданием любой системе значений абсурда, началась уже тогда, политикой по отношению к национальным меньшинствам, арестами, умеренными репрессиями.

Но самая мощная бомба была подложена под альтернативу ростовщичеству в лице Адольфа Гитлера, который своей палаческой тиранией полностью дискредитировал эту модель. Именно ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЁМ В МИРЕ, ГДЕ РОСТОВЩИКАМИ ОПУТАНО ВСЁ: не только все поголовно представители человеческого рода, но и абстрактные идеи, искусство, политика…

Израильский старик, отец которого, по его словам, был одним из видных деятелей ишува в конце З0-х – начале 40-х годов, поведал мне следующее: «Мы были достаточно сильны, чтобы уже в конце З0-х годов, вопреки запрету англичан, организовать доставку сюда (на Ближний Восток) десятков, если не сотен тысяч людей.



В наших руках могли оказаться (и оказались) такие денежные средства, при помощи которых МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЦЕЛЫХ СТРАН.



Но мы не только не были заинтересованы в этом, а, наоборот, демонстративно подчеркивали наши связи с немцами, чтобы англичане ещё больше укрепились в своей решимости не пускать сюда евреев из Европы».



По его словам, европейские евреи не подходили ни на роль надсмотрщиков, ни на роль рабов. «Мы совершенно справедливо полагали, что возродить эту землю может только труд принужденных к нему людей. Евреи из Европы не стали бы тут работать. Они подняли бы бунт против нас на нашем же корабле.»

Высказывания видных деятелей сионизма подтверждают это. Среди них есть такие перлы:

[!] «В печах крематориев основательно очистилась наследственность еврейства, освободившись от галутного шлака». (Так выражались менее известные сионистские лидеры).

Но вот что сказал «Ленин еврейского государства», Давид Бен-Гурион:

[!] «То, чего не могла добиться много лет сионистская пропаганда, случай совершил за одну ночь» (имелась в виду «Хрустальная ночь»).

Во время переговоров, касавшихся спасения евреев Европы от уничтожения гитлеровскими фашистами, Хаим Вейцман заявил:

[!] «Самая ценная часть еврейского народа уже находится в Палестине, а те евреи, которые живут за пределами Палестины – они не представляют никакой ценности».

Шринбаум, соратник Вейцмана, подчеркнул это высказывание следующим замечанием:

[!] «Одна корова в Палестине стоит всех евреев Европы».

Блестящий польский историк Йозеф Орлицкий (книги «Szkice stosunkow polsko-zydowskich, 1918-1949? , «Kooperacja«, и другие), намекает на нежелание мировой еврейской элиты спасти своих собратьев-евреев от гитлеровского геноцида. Он также подробно описывает многочисленных еврейских сотрудников гитлеровских репрессивных органов, включая чисто еврейскую нацистскую жандармерию, использовавшуюся нацистским режимом в еврейских гетто, и не только. А разве 15 тысяч (по другим данным 150 тысяч) еврейских солдат и офицеров не воевали в рядах Вермахта за гитлеровский Рейх?

Спасшихся от устроенного нацистами геноцида в Израиле называют не иначе, как «мыльниками» (тела убиваемых, якобы, перерабатывались на мыло). Многие газеты неоднократно описывали инциденты, когда – во время демонстрации фильмов о катастрофе европейского еврейства – израильские школьники подбадривали эсэсовцев аплодисментами и свистом, одобряя их действия, а по поводу узников лагерей смерти орали: «На мыло!».



Через годы после моего описания, Дан Дорфман посвятил подобным феноменам статью, охарактеризовав всё это как «юмор о Холокосте».

Вожди сионизма страстно желали, чтобы европейское еврейство куда-нибудь «испарилось». Они понимали: до тех пор, пока существует привлекательный во всех отношениях еврейский центр в Европе (особенно в Германии), миллионы евреев в Палестину не заманишь. С середины 1930-х сионисты не скрывали своего злорадства. Их высшие руководители не устояли перед соблазном оставить письменные признания в том, что «катастрофа была благом»!



Эти признания вполне перекликаются с мнением главного ашкеназского авторитета, раввина Шаха, и главного сефардского раввина Израиля Овадии Йосефа, который заявил, что

[!] катастрофа европейского еврейства была «справедливым возмездием» за излишнюю секуляризацию!

Те же «умные» мысли высказал другой раввин, известный проповедник Давид Эльбаз, один из главных «гуру» ультраортодоксального еврейского мира.

Авторы книги «Юден унтерн Гакенкройц» (Берлин, 1963, стр. 30) считают, что поддержка берлинским гестапо в 1937 г. сионистов через своего агента, возглавлявшего местную сионистскую организацию, не была исключительной, а проходила в русле общих тенденций. Журнал «Шпигель» за декабрь 1966 г. приводит слова Хагена (одного из руководителей немецкой разведки оных времен) о том, что в сионистском движении испытывают плохо скрываемую радость по поводу радикальной германской политики в отношении евреев, так как она приближает планы сионизма.



В случае сотрудничества фашистов и сионистов – это больше, чем компромисс; это был слишком слаженный дуэт, чтоб не заподозрить в нём единство идеологических платформ.

В 1930-е годы, когда весь антифашистский мир (страны Европы, США, СССР) объявил торговый бойкот фашистской Германии, еврейский ишув в Палестине, все сионистские организации, ряд европейских и американских предпринимателей-евреев целенаправленно саботировали его, продолжая торговлю.

В самый разгар нацистских преступлений торговля продолжалась! Хрестоматийный пример:

[!] голландский торговец-еврей Ван Хартен посредничал в сбыте награбленных нацистами ценностей.

Как и высшие руководители мирового сионисткого движения, он часто ездил в Берлин, вращаясь в кругах фашистской элиты. От самого начала и до самого конца Второй Мировой войны сионисты воевали против одного из основных членов антифашистской коалиции – Великобритании, – что безоговорочно означало участие в войне на стороне Гитлера.



Они открыто выразили свою лояльную поддержку фюреру в знаменитом раболепно-верноподданническом письме ишува руководству фашистской армии в Африке, в котором они, в частности, писали: «…мы не такие евреи, как в Европе, мы израильтяне, не евреи, мы совсем другой народ… » Хлебом-солью готовились они встретить гитлеровских «освободителей»!



Через своего верного адъютанта Штерна, предводитель ЛЕХИ – антибританской сионистской бригады – Шамирпередал фашистскому руководству заявление о готовности сменить независимый статус ЛЕХИ на статус официального союзника Гитлера. Под руководством лидеров сионистского движения против фашистов не было проведено НИ ОДНОЙ военной операции. Подобных фактов – тысячи. О чем же они говорят?

Историю сионистско-нацистского сотрудничества можно условно разделить на шесть основных разделов:



Отправка профашистски настроенных молодых евреев-сионистов из Германии в Палестину для борьбы с британской оккупацией.

Сотрудничество между Еврейским Агентством (Сохнутом) и Гестапо в деле отбора (именно отбора, а не просто отправки: это крайне важно) сотен тысяч посылаемых в Палестину еврейских фашистов.

Участие сионистских организаций в «Операции Трансфер» (так называлась эта операция).

Тесные нацистско-сионистские экономические связи и продолжение торговли между еврейским ишувом в Палестине и фашистской Германией даже тогда, когда все антифашистские страны объявили гитлеровскому режиму торговый бойкот (1933 – 1939). (Нарушение торгового бойкота сионистским ишувом в обстоятельствах, когда нарушитель являлся несомненным союзником Гитлера ).

Постоянные контакты между гитлеровской и сионистской верхушками, не прерывавшиеся до самого конца Второй Мировой войны. Двойственная природа этих контактов.

Громкие заявления еврейского ишува в Палестине о своей лояльности гитлеровскому режиму; знаменитое письмо военному руководству Германии в Африке; заявление командира «второй» по важности сионистской банды в Палестине ( Штерна , атамана ЛЕХИ) о том, что он и его бригада объявляют себя союзниками фашистской Германии.



В работе Михаила Магида с гениальным названием «Сионизм и Нацизм. Роман ненавистников» находим цитату:

[!] «В 1942 году, в самый разгар уничтожения европейского еврейства, когда сотни тысяч евреев изгонялись, подвергались пыткам, сгорали в печах крематориев, руководство организации Борцов за Свободу Израиля (ЛЕХИ) решило послать своих представителей в Турцию.



В их задачу входило передать сообщение Роммелю , чьи войска сражались против Монтгомери, что ЛЕХИ готова оказать помощь нацистской Германии в её войне против союзников, при условии, что после оккупации Ближнего Востока, там возникнет еврейское расовое государство. И в нём будет жить большая часть еврейского населения мира.



В отчёте германского дипломата, который он отправил в Берлин, было чётко указано, что еврейские представители заявили, что им близки идеи национал – социализма и им близки идеи Гитлера .



Данный факт не разу не отрицался ни одним из членов ЛЕХИ, он подтверждён в официальных учебниках государства Израиль. Это не помешало членам ЛЕХИ занять почётное место в иерархии израильского-сионисткого государства (вождь ЛЕХИ, Ицхак Шамир , впоследствии стал премьер-министром Израиля – прим. Магид ).»

«В самый разгар расширения германского фашизма и начала убийства евреев, сионистское движение возглавляло сопротивление планам еврейской эмиграции, и поддерживало исключительно эмиграцию в Палестину.



В 1938 году на повестку дня встал проект эмиграции еврейской молодежи из Германии в Британию, чтобы вырвать её из когтей Гитлера после погромов «Хрустальной ночи». Бен-Гурион ответил на это отказом. В своём выступлении перед сионистскими активистами в Британии 7 декабря 1938 года он сказал:

[!] «Если бы я знал, что можно спасти всех еврейских детей Германии путём перевозки их в Англию, и только половину из них путём перевозки их в Эрец-Исраэль, я предпочёл бы вторую возможность. Это следует из того, что мы должны учитывать не только жизни детей, но и историю еврейского народа». (Лени Бренер; «Сионизм в эпоху диктаторов», издательство Крум Хельм, 1983, стр.149;

во время недавнего нападения Израиля на Ливан мы услышали от сионистов: «Бабы Магомета и Йешу в Палестине и Ливане – инкубаторы террористов. В их животах уже сидят бомбометатели-самоубийцы. Тот, кто жалеет ливанских детей, убивает еврейских детей.»). Мысль Бен-Гуриона, Бегина, Шамира, Шарона и Ольмерта такова: сионистская идея и еврейская религиозная доктрина важнее жизни детей (или взрослых).

«Деление на «предпочтительных» (известных сионистов, богатых, капиталистов, общественных деятелей, активистов алии) и на «не предпочтительных» (коммунистов, анти-сионистов, простых людей) было определяющей линией для действий сионистов в годы Холокоста.



Так в 1944 году сформировал Рудольф Кастнер «поезд предпочтительных», в задачу которого входило сохранение сливок венгерского еврейства. За этим скрывался холодный циничный расчёт: польза, которую сливки венгерского еврейства могут принести будущему государству Израиль.



Кастнер вёл переговоры с Эйхманом и его представителями. Кастнер проиграл на суде, который он начал против тех, кто обвинил его в сотрудничестве с нацистами и «продаже души дьяволу». В конце – концов, он был убит одним из выживших в Холокосте.»

Правое крыло сионистского движения, представленное Жаботинским, Штерном, Шамиром, рабби Кахане, Бегиным, Шароном и другими: родственно немецкому фашизму и культивирует сходные идеи и методы. Даже такой «нейтральный» (а в сущности фанатичный сионист) историк, как Вальтер Лакель, называет Жаботинского и его последователей фашистами.



В знаменитом письме видных деятелей еврейской культуры в газету «Нью-Йорк Таймс», в числе других подписанном Эйнштейном, Ханой Аредт, и Сиднеем Хуком (напечатано в декабре 1948 года в газете «Нью-Йорк Таймс» (Prominent Jews‘ Letter To New York Times; Letters to The Times; December 4, 1948), правое крыло сионистского движения, во главе с Жаботинским, Менахимом Бегиным, Ицхаком Шамиром тоже называется фашистским.

Как мы знаем, публикация этого письма ровным счетом ничего не изменила. В последующие годы лидеры сионистских организаций приложили максимум усилий для того, чтобы о нём полностью забыли.



После деревни Дэйр Яссин была Тантура (полностью разрушенная, где были зверски убиты 500 человек: мужчин, женщин, детей) и сотни других тантур и дэйр яссинов, как известных, так и канувших в Лету. Так начинался палестинский Холокост, не прекращающийся по сей день.



Потом были Сабра и Шатила, печально знаменитые израильские пыточные тюрьмы в Южном Ливане и в Тель-Авиве, принятый в Израиле закон Ландау о легитимности пыток, и многое другое.



Потом были события 9-11, «состоявшиеся» под аккомпанемент разоблачений беспримерно широкой шпионско-террористической израильской сети в Соединенных Штатах, оккупация Ирака, подавление гражданских и политических свобод в США. Все эти события: вехи поступи израильского фашизма.

Возникает вполне закономерный вопрос: а Рабочая партия, с ее Гистадрутом, Кабланутом и Квиютом, Бен-Гурион с Голдой Меир – они что, «лучше», чем убийцы и бандиты Стерн, Бегин и Шамир? Или они были такими же фашистами? Еврейские интеллектуалы во главе с Альбертом Эйнштейном не были готовы ответить на этот вопрос.



Это стало одной из причин прихода Бегина к власти во главе его перетасованной бандитской верхушки, назвавшей себя «блок Ликуд». Широкий фронт сионистско-нацистского сотрудничества: не тактическая уловка, но естественная закономерность (Орлицкий, Эйзенбах, Хейнс, Шоеман, и другие).

Законы государства Израиль, в том числе уголовное, трудовое, иммиграционное и корпоративное право – копия нацистских законов.

Согласно ряду авторов, решающее сближение между сионистами и нацистами произошло на рубеже 1933 и 34 годов. В тот период наиболее просионистским элементом в фашистской Германии являлась структура СС. Барон фон Мильденштейн возвратился из своей шестимесячной поездки в Палестину пламенным сионистом.



Глава Еврейского Департамента СС, он изучает иврит и приветствует своих сотрудников напевами популярных ивритских песен. На стенах кабинетов СС висят карты, отражающие растущее влияние сионизма в мире.



Осенью 1934 года Геббельс пишет серию репортажей, прославляющих сионистское движение. Вращаясь среди еврейских сионистов, фон Мильденштейн и Геббельс – оба почувствовали родственную среду.



Для них сионисты – это прирожденные нацисты, ничего общего не имеющие с «отвратительными пейсатыми евреями». Фон Мильденштейн так пишет о «Новом Еврее»: «Земля перестроила его и ему подобных за одно десятилетие. Этот новый Еврей будет новым Народом».

Геббельс отметил значение экспедиции барона в вотчину сионистов особой медалью, на одной стороне которой свастика, а на другой шестиконечная сионистская (ротшильдовская фамильная) звезда.



В мае 1935 года Рейнхардт Гейдрих (который сам имел еврейские корни), в то время шеф СС, а позже губернатор (»протектор») Чехии, написал статью для «Das Schwarze Korps«, официального органа СС. В этой статье он называет сионистов расистами, «как мы», и советует разделить евреев на две категории: на сионистов, которых надо опекать и всячески помогать им, и на всех остальных евреев, которые потенциально могут быть ассимилированы и являются врагами Третьего Рейха. «Своим тяготением к строгому расизму и поощрением эмиграции в Палестину они помогают в строительстве своего собственного Еврейского Государства», – пишет Гейдрих. Естественно, он приветствует создание такого государства.



По Нюрнбергскому праву 1935 года все еврейские газеты были запрещены, за исключением «Rundschau«, печатного органа сионистов. Альфред Берндт, шеф цензурного и пропагандистского «Бюро Новостей», связывает антиеврейское законодательство Нюренбергского права с заявлением Всемирного Сионистского Конгресса в Люцерне о том, что евреи мира должны рассматриваться и рассматривать себя как совершенно отдельный народ, в какой бы стране мира они ни жили.



«Все, что сделал Гитлер, – указывает он, – это уступка требованиям Всемирного Сионистского Конгресса, и превращение, в соответствии с этими требованиями, евреев Германии в национальное меньшинство».

[!] Один пункт Нюрнбергских законов совершенно забыт в наше время. Согласно этому пункту, в Германии разрешались только два флага: свастика и бело-голубой сионистский флаг. В угоду сионизму, раввинам запретили использовать немецкий язык в синагогах, и приказали полностью перейти на иврит.

Весной 1934 года Гиммлер разработал подробный план работы среди еврейской молодежи, с целью воспитания пламенных еврейских сионистов. Этот отчёт-план получил название «Ситуационный Рапорт – Еврейский Вопрос».



Согласно этой стратегии, фашистский режим должен был поощрять и пропагандировать еврейские школы, язык иврит, атлетические команды, «особое» еврейское искусство и музыку.



Оказывается значительная государственная помощь сионистским центрам по трудоустройству и переквалификации. Карл Гроссманн указывает на мощное усиление помощи сионистским организациям, и – параллельно – на исключение сионистов из круга преследуемых евреев.



Согласно этой политике, 28 января 1935 года баварское Гестапо распространило постановление, которым информировало местную полицию, что «члены Сионистской организации не должны подвергаться тем же ограничениям, что члены остальных еврейских организаций – ассимиляторы».

Никто не может отрицать того, что, Сохнут, Всемирный Сионистский Конгресс, ZVID и другие главные сионистские организации НЕ мобилизовали евреев на борьбу с нацизмом, с Нюрнбергскими законами.

На борьбу с Новым Порядком, с фашистским Рейхом.



ЕСЛИ БЫ они сделали это, то в 1938-м году разъяренная толпа на улицах не кричала бы депортируемым в Польшу евреям и евреям-владельцам магазинов, подвергавшимся погромам: «евреи, убирайтесь в Палестину!».



Что мы хотим этим сказать? Те, кто утверждает, что с нацистским режимом сотрудничала только местная, немецкая часть сионизма, заблуждается. Подавляющая часть сионистов Северной Америки сочувствовала нацизму и кооперировалась с ним в ничуть не меньшей степени. В 1937-м году, согласно Йоахиму Принцу, нацистов даже призвали к «более сионистскому поведению».

Во второй половине 1930-х годов в недрах СС-Гестапо и в сознании фюрера вызрел план использования «подходящих» немецких евреев в качестве автономного фашистского анклава, разместив их в Палестине и вовлекая в вооруженную борьбу с оккупационными британскими силами.



Курировали эту операцию Гиммлер, Геббельс, Гейдрих, фон Мильденштейн, Эйхман, адмирал Канарис, и другие видные деятели Третьего Рейха.



Рекрутские пункты под названием Палестинских Бюро были открыты во всех главных городах Германии в тесном сотрудничестве с сионистскими организациями и с Еврейским Агентством (Сохнутом). Точная цифра отправленных до 1939 года из Германии в Палестину молодых евреев-нацистов неизвестна. Некоторые эксперты, которых интересует данная тема, сходились на цифре 700 тысяч.

Часть экспертов считает, что «половина» была отправлена не в Палестину, а в США, для того, чтобы – параллельно с будущим Израилем – создать еще одно фашистское государство: нацистские Соединенные Штаты.

Этому плану было придумано название: «Новый порядок» (вспомним, что Гитлер называл нацизм новым порядком). Случайно ли мы слышим то же выражение из уст Президента Буша? В своей знаменитой работе «Иллюминаты и Совет Зарубежных Отношений» Мирон С. Фаган пишет: «В 1942-м году был выдан ордер на арест компании Прескотта Буша (Prescott Bush), отца будущих американских президентов, по статье «Торговля с врагом».



Он финансировал Гитлера в то самое время, когда американские солдаты погибали от пуль немецких солдат. Интересно, что Анти-Дефамационная Лига ни разу не удосужилась покритиковать его за это».

