Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2018

За прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены двое украинских оккупантов, шестеро получили ранения.

О гибели своих военных сообщил пресс-центр так называемой операции Объединенных сил.

В сообщении точками боестолкновений и перестрелок минувших суток называются Троицкое, Новотошковское и Орехово на линии разграничения с ЛНР и Опытное, Новотроицкое, Богдановка, Авдеевка и Водяное на линии разграничения с ДНР.

Подробностей уничтожения украинских оккупантов, а также данных об их принадлежности к воинским подразделениям данных пока нет.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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