Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2018

09:23. 15 июня 2018 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс: штаб ВСУ сообщает о новых потерях

Донбасс: штаб ВСУ сообщает о новых потерях | Русская весна

За прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены двое украинских оккупантов, шестеро получили ранения. 

О гибели своих военных сообщил пресс-центр так называемой операции Объединенных сил.

В сообщении точками боестолкновений и перестрелок минувших суток называются Троицкое, Новотошковское и Орехово на линии разграничения с ЛНР и Опытное, Новотроицкое, Богдановка, Авдеевка и Водяное на линии разграничения с ДНР. 

Подробностей уничтожения украинских оккупантов, а также данных об их принадлежности к воинским подразделениям данных пока нет.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

Читайте также: «Всё закончится катастрофой»: Офицеры ВСУ с ужасом ждут приказ о наступлении

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинская 54-я бригада заявила об “эффектном уничтожении” позиций войск ЛДНР

В украинском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ атаковали позиции войск ЛДНР у линии соприкосновения. Данные опубликованы на странице Фейсбука так называемой волонтёрской организации «Вернись живым». В материале рассказывается о том, что 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ нанесла удары и «всего за 15 минут уничтожила блиндажи противника».

Из материала:

Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, выведены из строя две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских. Представьте, каким может быть результат, если бы это подразделение было обеспечено коптером с тепловизионной головкой для работы в тёмное время суток. Стоимость одного такого аппарата составляет 170 тыс. Ребята, в свою очередь, готовы работать 24/7. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем интенсивно обучать подразделения и обеспечивать их всеми необходимыми приборами, которые в конечном итоге наносят непоправимый ущерб оккупантам.

Как видно, пост пронизан типичным майданным пафосом. ВСУ, нарушающие Минские соглашения и обстреливающие не только позиции войск ЛДНР, но и жилые кварталы населённых пунктов Донбасса, объявляются «воинами света», которые, видите ли, «отучают бить по гражданским».

Ссылка на видео – здесь.

На кадрах нельзя увидеть “хаотично убегающих”, если не считать одного человека, который осуществляет перебежки в окопах на позициях войск ЛДНР.

Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ нанесли артиллерийский удар по ЛНР 

ВСУ нанесли артиллерийский удар по ЛНР  | Русская весна

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Кировска со стороны киевских военных.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня ночью в 22.15 украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — сказал он.

Читайте также: СРОЧНО: Трамп признал Крым российским

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВС ДНР: При обстреле ВСУ ранен житель Александровки

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>