Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2018
- 08:24 Донбасс: штаб ВСУ сообщает о новых потерях.
- 08:24 Украинская 54-я бригада заявила об “эффектном уничтожении” позиций войск ЛДНР.
- 00:18 ВСУ нанесли артиллерийский удар по ЛНР .
- Вчера 23:49 ВС ДНР: При обстреле ВСУ ранен житель Александровки.
Донбасс: штаб ВСУ сообщает о новых потерях
За прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены двое украинских оккупантов, шестеро получили ранения.
О гибели своих военных сообщил пресс-центр так называемой операции Объединенных сил.
В сообщении точками боестолкновений и перестрелок минувших суток называются Троицкое, Новотошковское и Орехово на линии разграничения с ЛНР и Опытное, Новотроицкое, Богдановка, Авдеевка и Водяное на линии разграничения с ДНР.
Подробностей уничтожения украинских оккупантов, а также данных об их принадлежности к воинским подразделениям данных пока нет.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Украинская 54-я бригада заявила об “эффектном уничтожении” позиций войск ЛДНР
В украинском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ атаковали позиции войск ЛДНР у линии соприкосновения. Данные опубликованы на странице Фейсбука так называемой волонтёрской организации «Вернись живым». В материале рассказывается о том, что 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ нанесла удары и «всего за 15 минут уничтожила блиндажи противника».
Из материала:
Ссылка на видео – здесь.
На кадрах нельзя увидеть “хаотично убегающих”, если не считать одного человека, который осуществляет перебежки в окопах на позициях войск ЛДНР.
Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.
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ВСУ нанесли артиллерийский удар по ЛНР
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Кировска со стороны киевских военных.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Сегодня ночью в 22.15 украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — сказал он.
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ВС ДНР: При обстреле ВСУ ранен житель Александровки
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