Славяне на британских островах

Древнейшим населением британских островов были кельты, или, как их ещё называют – галаты (галлы). По официальной истории они появились примерно в 7-5 вв. до н. э. Кельты, согласно английской историографии пришли на острова с юга современной России. Там в тот период жили племена скифов-сколотов, а исходя из исследований Петухова Ю. Д. и Н. И. Васильевой, эти племена были прямыми предками русов периода средневековья.

Сторонниками того, что скифы, а затем и сарматы были прямыми предками русов средних веков, а значит и современного русского народа, были такие титаны русской мысли, как Михаил Васильевич Ломоносов и Василий Никитич Татищев.

Даже человек, далёкий от искусства, взглянув на кельтские, скифские и старорусские орнаменты и произведения искусства, отметит их общий корень и единый стиль.

Название — кельты-галаты, созвучно сколотам-скифам. Основа корня «клт-», тождественна корневой основе славян-русов «кл-». Вспоминаем наши слова «коло», «кол», которые несут в себе образы мужского и женского начал. Отсюда «кол» — «палка», мужское начало, а «коло» — «круг, колесо, отверстие», женское начало.

Близость русов к кельтам-сколотам видна и в образе «друидов» — жрецов кельтских племён. Это слово с любого из западноевропейских языков не переводится, но на русском есть прямой аналог. Если учесть букву «у», легко переходящую в «в» — например: Вильям – Уильям, то с основным корнем «др»,получаем «дрв» – «древо». А ведь именно деревьям поклонялись друиды.

В знаменитом, по произведению Вальтера Скотта Айвенго – легко узнать положительного героя Ивана-гоя – выражение «гой еси, добрый молодец», встречается в нашем языке до сих пор.

Создаётся впечатление, что читая «древнеанглийский» эпос, баллады, мы имеем дело с сильно отредактированными, переработанными легендами и былинами наших прямых предков.

Есть и другие напоминания о русском прошлом современной Англии – Уэльс, валлийцы. По англ. Wales, а то, в свою очередь, от древне-английского Wealas, официально это слово выводят из «древнегерманского» названия племени вольков-волков, как ещё называли кельтов-сколотов соседи. Но само название Уельс-Валес, имеет древний корень, знакомый каждому русскому человеку: Велес-Волос. И образ вольков-волков тоже приобретает смысл, ведь волк – священное животное Велеса. Отсюда и образ воинов-оборотней, воинов-волков, которые приходили в ночи. Не даром поздние англо-саксы боялись нападения валлийцев-волков, которые появлялись в ночи словно призраки. Интересно, что их ещё называли кимры (cymry), что созвучно с киммерийцами – предшественниками скифов-сколотов в степях южной России. Кстати, «поля Велеса» можно найти и во Франции – это знаменитые «Елисейские поля» в Париже. Появились они там, когда эту территорию подчинили себе франки-вранцы-вороны. А ворон, ещё одно из священных животных «Хозяина» — Велеса.

Именем одного из богов кельтского пантеона – Луга названа река на границе Эстонии и России, и город Луганск на Украине. О распространении культа Луга в Галлии свидетельствуют многие названия населенных пунктов.

Ещё один артефакт – легендарный Холм Тара (Холм Королей), культовое место, древняя столица Ирландии, имеющий точно такое же название, как и приток Иртыша – река Тара. Да и само название Ирландия напоминает древнеславянский Ирий – райская земля, откуда вытекает Иртыш – Ирий Тишайший.

Стоит упомянуть также и ещё один топоним Ирландии – Roscommon Роскомонь, то есть Комонь Роса, Руса. Иначе говоря, Русский конник.

Комонь – это устаревшая форма слова Конь, в русских народных песнях поётся “воротите вы комоней, комони – кони добрые”.

Названия многих земель, оканчивающихся на «ланд» сейчас нам кажутся иностранными, на самом деле они имеют корни в русском языке.

В Толковом словаре живого Великорусского языка Владимира Даля, слово «ЛанЪ» имеет такое значение – Полѣ, нива, пашня; большая засѣянная полоса. Сѣять ланами однородный хлѣб большими полями.

Ту же природу имеет слово поляна. А существование в древности южного государства русов под названием Русколань – не оспаривается даже ортодоксальной историей.

Ещё одно топонимическое свидетельство присутствия славян в Британии – современный английский город Торки на берегу Ла-Манша, в графстве Корнуолл. Понятно, что это слегка изменённые Торги. Множество подобных топонимов разбросано по всей Европе: Турку в Финляндии, Торгау в Германии, Тергесте в Италии.

А обладателей рыжих волос в Корнуолле, кстати, зовут Rouse, Russell или Ross.

Как говорят легенды, на севере, за гранью всего видимого, находится священный Остров Тула (Тулия, или Тули/Туле). Предания гласят, что все друиды и короли обучались на Туле и именно оттуда принесли свое таинственное искусство. Топонимы с корнем «тул» вообще имеют чрезвычайное распространение: города Тулон и Тулуза во Франции, Тульча – в Румынии, Тульчин – на Украине, Тулымский Камень (хребет) – на Северном Урале, река в Мурманской области – Тулома, озеро в Карелии – Тулос.

Русское начало вполне можно увидеть и в самих племенах англов и саксов, по которым и называют современных жителей Англии, используя термин «англо-саксы». Хотя в реальности нынешние «англо-саксы» имеют к тем косвенное отношение. Однако славянские истоки англов, саксов видно в английской истории невооруженным глазом. Стоит только обратить внимание на их имена: скажем, Рада, или Уста, от которых произошли распространенные на британских островах фамилии Reading(s), т.е., по-русски, Радин, и Hasting(s), т.е., по русски, Устин. Князя англов и саксов выбирал совет, который назывался Witan, то есть, по-русски, вече. Войско, ополчение англов и саксов называлось fyrd, которому соответствует современное англ. horde, т.е. Орда.

Итак, краткий анализ топонимов и самоназваний позволяет сделать вывод, что история Британских островов напрямую связана с историей суперэтноса русов.

Помимо топонимов и языковых параллелей, о том, что совсем недавно Западная Европа была заселена славянами, свидетельствуют многочисленные памятники с руническими текстами. Особенно много таких памятников в Северной Европе. К ним относятся, прежде всего, рунические камни, которые современные учёные датируют I-V веком н.э., и брактеаты – плоские тонкие монеты из золота или серебра с чеканкой на одной стороне (сегодня мы называем такие изделия медальонами).

Всегда считалось, что рунические письмена эти написаны древне-германскими рунами или так называемым «старшим футарком». Однако, ни одна руническая надпись, относящаяся к этому периоду, этими рунами прочтена не была. Рунологи и историки как бы что-то читали при помощи футарка, но на выходе получали бессмысленный набор букв, который затем «приводили» к более-менее удобоваримому виду, используя всевозможные натяжки и очень смелые допущения. За 90 лет своего существования западная рунология так и не прочитала нормально ни одну руническую надпись.

Единственным подходящим инструментом для прочтения скандинавских ранних рун оказались славянские руны. С их помощью надписи читаются прекрасно, безо всяких подгонок, как это ни прискорбно для ортодоксальных учёных.

Заставил скандинавские руны «говорить» по-русски Олег Леонидович Сокол-Кутыловский, член-корреспондент РАЕН, научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН. Он проанализировал рунические надписи на 35 брактеатах, около 30 надписей на застёжках и украшениях, кольцах, медальонах, монетах, оружии, на 30 рунических камнях и около десятка надписей на кости и дереве. География памятников рунической славянской письменности, которые он нашёл, впечатляет: Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Украина, Франция, Болгария, Венгрия, Сербия и европейская части Турции.

Кроме Скандинавии и континентальной Европы рунические надписи, подобные ранним скандинавским надписям, были найдены и на Британских островах. В их числе рунические надписи на британских монетах раннего периода, которые также обретают смысл только при их чтении славянскими рунами на русском языке.

Всё это не кажется удивительным, когда узнаёшь, что ещё совсем недавно, в 17м веке в Стокгольме официальная надгробная речь на похоронах шведского короля карла 11 произносилась не на шведском, а на чистом русском языке:

Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и милостиваго нашего государя, ныне же у бога спасеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так именовали Стокгольм в XVII веке) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения бога слова 1697.

С какой стати шведский придворный церемониймейстер в присутствии всего шведского двора, оглашая документ государственной важности на высшем официальном уровне, вдруг заговорил по-русски? Очевидно, что шведского языка тогда не было, так как появление разных языков в Европе происходило под мощным католическим влиянием и распространением религиозной литературы на латинице, которая, в свою очередь, основывалась на одном из многочисленных видов древнеславянской письменности – этрусском письме.

Сейчас Англию некоторые справедливо называют самым кровожадным государственным образованием за всю историю человечества.

Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев, Англия была мировым лидером в работорговле, в ХХ веке развязала две мировые войны и всегда стремилась всадить нож в спину союзников.

В XIX веке Англия наладила массированную поставку опиума на территорию Китая, получая взамен огромные материальные ценности, золото, серебро и мех.

«Пока Китай остаётся нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьёзную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев», – так завершил в 1895 году своё выступление на заседании Королевской комиссии по опиуму британский консул в Китае Джефф Херст.

Кредо английской политики – слова министра иностранных дел и премьер-министра Великобритании Генри Палмерстона, прозвучавшие в его речи в палате общин 1 марта 1858 года: «У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг – защищать эти интересы».

И несколько сотен лет истории показывают: британские интересы заключаются в том, чтобы уничтожать и грабить другие народы и держать в страхе свой собственный, несмотря на то, что благодаря стараниям мировых СМИ у многих несведущих людей в голове создан образ благополучной и развитой Британии.

Как же так получилось, что на землях, в древности освоенных русами, возникло такое кровожадное государство? Почему англо-саксы в современной истории стали синонимом коварства и погибели для иных народов?

Этим вопросом в своё время задался Платон Акимович Лукашевич в своей работе «Причина ненависти англичанъ къ славянскимъ народамъ». Знаменитый лингвист, современник Гоголя, владевший 63-мя языками, 18 из которых он знал в совершенстве, писал в 1877году:

«Англичанинъ изъ добраго человека, вдругъ предается необузданному гневу; виденъ также его расчетъ въ свою пользу жестокости и безчеловечія: на огромномъ пространстве Соединенныхъ штатовъ Северной Америки почти все тамошніе туземцы (краснокожіе) своеручно ими побиты и за это у нихъ предъ закономъ нетъ никакой ответственности, ихъ просто стреляють какъ зайцевъ. Истребленіе краснокожихъ въ Северныхъ Штатахъ Англо-Саксонскимъ племенемъ заслуживаетъ особаго изследованія и описанія; по крайней мере для любознательности будущаго потомства, но прочіе Западные Европейцы какъ то не хотятъ спешить изследовать все это обстоятельно: видно и у нихъ на рыльце есть пушокъ…

Взгляните теперь на нашихъ инородныхъ Сибирскихъ народовъ: все они целы и невредимы, сохранили совершенно свои языки, веру и обычаи.»

По мнению Платона Лукашевича причина ненависти англичан к славянским народам – в давней генетической примеси диких племён. Именно изменение генетики, происходившее в результате жестоких войн, так радикально испортило менталитет живущих на британских островах людей.

Документальный фильм по изложенным выше фактам: