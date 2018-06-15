С днем рождения, «Артек!»: советский лагерь все молодеет

В субботу, 16 июня, знаменитому крымскому «Артеку» исполнится 93 года. Несмотря на свой солидный возраст, лагерь сумел сохранить дух счастливого детства и помолодеть за несколько лет.

Уже пятый год в Международном детском центре идет грандиозное строительство. Появляются медцентры, спортивные площадки и залы, бассейны, скалодромы, сцены, образовательные пространства, облагораживается внутренняя территория и пляжи. А в 2019 году заработает одиннадцатый корпус под названием «Солнечный», который позволит принять в лагере еще большее количество детей.

С 2014 года лагерь в семь раз увеличил свои мощности, что в прошлом году позволило ему принять порядка 45 тысяч детей. Впрочем, территория МДЦ это позволяет: как заметил директор комплекса Алексей Каспржак, «Артек» по площади на 16 гектаров больше европейского государства Монако.

Так как с каждым годом число воспитанников «Артека» растет, особое внимание руководство уделяет пространствам, в которых дети питаются. Назвать их столовыми не поворачивается язык – помещения больше похожи на большие современные молодежные кафе с новой удобной мебелью и сопутствующим инвентарем. Меню, которое высвечивается на больших мониторах в зоне раздачи еды, поражает разнообразием.

Плюс ко всему питание организовано по типу «шведского стола»: ребята могут выбрать блюда, опираясь на свои вкусовые предпочтения. Пропаганда здорового питания в лагере видна невооруженным взглядом. Например, на входе в столовые артековцев встречают электронные повара, которые делятся секретами приготовления легких, но вкусных и полезных блюд.

Иностранные делегации уже не раз отмечали высокий уровень крымского лагеря – от образовательных программ до условий проживания. Так, пару лет назад глава немецкой делегации и депутат региона Оснабрюк Андреас Маурер подчеркнул, что увиденное в детском центре поразило его. «Мы думали, что тут все хорошо, но такого мы не ожидали. Это просто сокровище – то, что у вас тут есть», – резюмировал Маурер, добавив, что предоставит своим коллегам самые лестные отзывы о МДЦ.

В возрождение былой славы «Артека», грез любого советского ребенка, было вложено много сил и средств. Однако на достигнутом никто останавливаться не собирается – в планах директората «именинника» еще множество интересных проектов, в том числе международных.