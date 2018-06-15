Открытым текстом 15.06.2018

Нам предрекали провал, позор и бойкот. Но уже понятно: чемпионат мира по футболу в Российской Федерации пройдёт ярко и с русским размахом. О шансах нашей сборной и без меня рассуждают полтораста миллионов внезапно появившихся в нашей стране футбольных суперспециалистов. Но главное-то мы уже выиграли — почти восьмилетнюю битву за мировое общественное мнение.

В декабре 2010-го в Цюрихе РФ обошла в первом туре голосования Англию, а во втором — Испанию с Португалией и Бельгию с Нидерландами. С тех пор европейские СМИ сочиняют сказки об особой опасности РФ в целом и российских болельщиков в частности.

Несколько лет подряд европейские журналисты пугали любителей футбола большими проблемами, с которыми те столкнутся в России. Среди главных угроз — российские ультрас, якобы готовящие погромы. В качестве доказательств приводились фото и видео с масленичных кулачных боёв.

Постановочный, по сути, бой «стенка на стенку» Лондон открытым текстом именует тренировкой для избиения подданных королевства. Улицы Москвы, Питера, Саранска показывают как мрачные каменные джунгли, где неизбежно сгинут заблудшие в когти свирепых русских любители футбола.

Не столько месть за проигрыш права провести чемпионат мира, сколько общая англосакская раздражительность от успехов независимой от них страны. Ну не нравится им Россия! Уже не первый век. Вот в ЮАР в 2010-м болельщиков грабили сотнями даже прямо в гостиничных номерах — но всё было хорошо. Ведь это почти свои сукины дети! А у нас любое происшествие раздуют до упора! А пройдёт всё блестяще — скажут, что мы пускаем пыль в глаза. Но не для британских агитаторов мы делаем праздник. А для себя. Как умеем! Так что болейте — с удовольствием!

Заключительный этап чемпионата мира по футболу проходит на двенадцати стадионах, полностью перестроенных или даже построенных с нуля. Прекрасные современные сооружения. Гордость страны! Но многие сотни других пригодны разве что для дворовых команд. Хотя и с ними у нас давно не всё в порядке. Открытым текстом напомню: в советское время в стране была создана система соревнований любительских команд, начиная со средней школы, и систематической тренировки практически всех желающих под профессиональным руководством.

В девяностые годы система практически полностью демонтирована под предлогом отсутствия денег на её поддержание. Мы убили футбол! Сами! Сначала радовались открытым — на стадионах наших детей!!! — рынкам! Потом стали требовать от уничтоженных команд зрелищности и результатов! И к нам хлынули легионеры.

Открытым текстом уверяю: десятой доли того, что наши богатейшие клубы тратят на закупку футболистов за рубежом, хватило бы на полное возрождение и даже развитие системы, позволившей нам в 1960 году победить на первом чемпионате Европы, в 1956-м и 1988-м выиграть на Олимпиадах. Сейчас к нам и легионеры идут далеко не лучшие: кому охота тратить годы в чемпионате, где заведомо невозможно улучшить личную репутацию!

Болельщикам неинтересны матчи, где иностранцев чуть ли не больше, чем соотечественников. Команды живут не продажей билетов и сувениров, а подачками. Спонсоры требуют немедленного результата — а его проще добиться покупкой игроков: растить смену долго и невыгодно. Порочный круг замыкается.

В итоге по строительству суперсооружений и проведению главных спортивных событий мира мы безусловно чемпионы. А вот в детском спорте, откуда нужно отбирать лучших для клубов и сборной, — боюсь, даже не в первой сотне. Открытым текстом предсказываю: если не сократить число иностранцев на поле до двух с каждой стороны — так и продолжится.

Одновременно прошли две встречи на высшем уровне — Большой семёрки, ещё недавно решавшей судьбы всего мира, и Шанхайской организации сотрудничества, куда входит почти половина человечества и где производится половина промышленной продукции планеты. Теряющие былое величие нервничают и скандалят.

Соединённые Государства Америки вводят таможенные пошлины против большинства торговых партнёров, в том числе остальных стран Большой Семёрки. Их руководители на встрече пытались переубедить Трампа. Он в ответ уехал досрочно и запретил оставшимся представителям СГА подписывать итоговую декларацию.

Открытым текстом объясняю: Трамп представляет ту часть своей страны, что производит и желает производить реальные товары, зарабатывать за рубежом продажей своей продукции, а не только разрешений на производство американских разработок, не говоря уж о финансовых услугах, то есть надувании всё новых биржевых пузырей по мере схлопывания старых. Для Трампа и его сторонников остальной мир — не партнёры, а конкуренты. Пусть Старый Свет варится в собственном соку. А чтобы не слишком рвались на американский рынок — пусть развивают российский.

Трамп сообщил в «Твиттере», что Российскую Федерацию следовало бы пригласить на встречу, поскольку всё равно об РФ говорили едва ли не больше, чем о любом другом вопросе. Он отметил, что формат Большой восьмёрки отменил его предшественник Обама.

Шестёрки открытым текстом всполошились. Глава правительства Германии, как обычно, напомнила, что вернуть РФ на встречи высшего уровня можно только после исполнения Минских соглашений — хотя мы в них не участник, а гарант. Её британская коллега опять потребовала вернуть Крым Украине и посулила новые антирусские меры якобы за наше вмешательство в чужие дела — как будто сама Британия этим не занимается веками.

Отказываться от суверенитета, от своих граждан, чтобы посидеть на приставном стульчике и послушать, что о нас думает представитель Канады?! Большого игрока мировой политики! Члена Большой восьмёрки, ой, семёрки, а после отъезда Трампа — шестёрки! Нам не важны формальности формата: мы ждём всех, кто хочет не только говорить, но и договариваться.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru