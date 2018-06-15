Образование при капитализме уже даёт свои горькие плоды

1945-46 учебный год.

Задача экзаменационной работы за 4 класс:

В магазине было 15 ящиков яиц по 680 яиц в каждом. В первый день продали 3/8 всех яиц, во второй день на 600 яиц меньше, а в третий день продали все остальные яица. Сколько яиц продали в третий день.

Прошло 6 десятилетий.