Главная » Мировоззрение, Образование

Образование при капитализме уже даёт свои горькие плоды

21:02. 15 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

RÃ©sultat de recherche d&apos;images pour &quot;ÐµÐ³Ñ+ss69100&quot;1945-46 учебный год.

Задача экзаменационной работы за 4 класс:

В магазине было 15 ящиков яиц по 680 яиц в каждом. В первый день продали 3/8 всех яиц, во второй день на 600 яиц меньше, а в третий день продали все остальные яица. Сколько яиц продали в третий день.

Прошло 6 десятилетий.

Задача экзаменационной работы за 11 класс:

В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. Для приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок надо взять хозяйке для приготовления Шарлотки?

Считайте. Что 1 фунт равен 400 грамм.

Задачу 1946 года решили полностью 94% четвероклассников.

Задачу 2014 года решили полностью 70% одиннадцатиклассников.


***


Отсюда.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, егэ, капитализм, математика, образование, школа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>