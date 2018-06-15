Образование при капитализме уже даёт свои горькие плоды
1945-46 учебный год.
Задача экзаменационной работы за 4 класс:
В магазине было 15 ящиков яиц по 680 яиц в каждом. В первый день продали 3/8 всех яиц, во второй день на 600 яиц меньше, а в третий день продали все остальные яица. Сколько яиц продали в третий день.
Прошло 6 десятилетий.
Задача экзаменационной работы за 11 класс:
В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. Для приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок надо взять хозяйке для приготовления Шарлотки?
Считайте. Что 1 фунт равен 400 грамм.
Задачу 1946 года решили полностью 94% четвероклассников.
Задачу 2014 года решили полностью 70% одиннадцатиклассников.
Отсюда.
Источник: ss69100.livejournal.com