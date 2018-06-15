Новый позорный удар правительства капиталистической России по народу

Через 7 лет государство наберёт такой же объём обязательств из федерального и региональных бюджетов, но уже на содержание новых безработных предпенсионного возраста, так что все надежды и мечты нынешних идеологов повышения пенсионного возраста рухнут. Да и были ли надежды? Или вредительство в чистом виде?

Расчёты Академии труда и социальных отношений показывают, что при повышении пенсионного возраста бюджет только 3 года будет в плюсе, потом выйдет на нулевой эффект, а затем уйдёт в минус.

Cтало известно, что правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста — за каждый год поэтапного роста, пенсионный возраст будет повышаться на год.Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина, сообщает ТАСС. Он отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены… На какое-то время…



«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — расстраивает людей премьер-министр.

Медведев убежден, что Россия создала необходимые условия для повышения пенсионного возраста, поэтому изменения системы назрели давно. Глава кабмина отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.

Также для граждан с большим стажем предусмотрена дополнительная льгота — они смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Речь идет о женщинах со стажем более 40 лет и о мужчинах со стажем более 45 лет.

Все компетентные эксперты уверяют: экономический эффект от этой меры будет незначительным и краткосрочным. Зато последствия могут оказаться печальными: многие просто не доживут до пенсии, а дожившие останутся без работы и средств к существованию.

Уже сейчас до пенсионного возраста доживают только 69,4% мужчин страны. То есть каждый третий умирает раньше 60 лет. Особенно тяжёлая ситуация в Дальневосточном и Сибирском округах. Например, в Еврейской АО на пенсию успевают выйти лишь 56,6% мужчин, а в Тыве – 54,8%. Если пенсионный возраст поднять, до пенсии не будет доживать ещё большее количество людей. Государство разве этого добивается?

У нас в стране очень тяжёлая ситуация с уровнем скрытой заболеваемости. Почти 70% трудоспособного населения ещё за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьёзные патологии. Но легальные рабочие места сокращаются, и люди вынуждены держаться за место, в том числе и в ущерб здоровью.

Из-за этого даже провалилась система диспансеризации – граждане просто боятся идти к врачам, чтобы не потерять работу. На заслуженном отдыхе многие и пожить не успевают нормально – не потому, что они тоскуют по любимому делу, а потому, что сильно изношены. Куда же ещё в такой ситуации повышать пенсионный возраст?! Может, тогда сразу поднять его до такого предела, чтобы люди работали, работали и с рабочего места сразу на кладбище отправлялись?!

Те, кто предлагает поднять возраст, не учитывают и ситуацию на рынке труда. Уже сейчас точка отсечения при приёме на работу – 45-50 лет. А с развитием информатизации и роботизации через 15-20 лет под ударом окажутся самые массовые в России профессии: водители (их сейчас 6 млн человек), торговые работники (4,8 млн), рабочие сборочных цехов и др.

Если представить, что в таких условиях будет увеличен пенсионный возраст, тогда надо ответить на вопрос: а что будет происходить с занятостью молодёжи? Где она будет работать? И чем займутся пожилые люди, которых задержали на работе? Быстро переобучиться новым технологиям у них вряд ли получится, надо всё-таки принимать во внимание возрастные особенности.

В результате 70% людей старшего возраста останутся и без пенсии, и без работы – рынок труда просто не сможет их «переварить». А значит, они пополнят ряды потенциальных нищих, которых очередная реформа лишила средств к существованию.