Нас тянет к тем, кто душу обнимает,



Целует сердце, мысли понимает.



Нас тянет к ним, которые в ненастье,



Протянут руку, теплую как счастье.

Нас тянет к тем, кто предан и похож,



И не приемлет разных гнусных рож



Нас тянет к ним, кто ценит жизнь,



И в ухо шепчет нам: «Держись!»

Нас тянет к тем, кто нас не бросит,



Коль отвернется белый свет.



И если даже нас заносит,



Простит, полезный дав совет.

Нас тянет к тем, кто душу обнимает,



Нас не сгибает, не ломает.



Он просто встанет близко рядом,



Согреет добрым теплым взглядом.

Храните их, кто сердцу дорог,



Кто за собой Вас тащит в гору.



Как жаль, что их совсем немного,

Но Вы просите их у Бога...

Александр Туганов

Влюблен в жизнь по собственному желанию…

Однажды крылатый небесный клерк в бухгалтерских нарукавниках спросит сурово: «В каких отношениях вы состоите с вашей жизнью?» Что тут ответишь… «Я работаю на нее», «Мы соседи», «Привязалась и таскается следом!», «Не знаю, мне ее дали».

И лишь немногие честно скажут: «Я люблю ее».

Да и кто в наши времена мотивационных семинаров, психологических тренингов и прочей так и не найденной Шамбалы беззаветно любит жизнь? Это же вроде о тех, кто на Эверест, или в Корпус мира, или пешком вокруг света, или хотя бы в прорубь строго перед завтраком.

Обычному, усредненному статистикой человеку положено-де жизнью быть недовольным и пытаться наладить с ней отношения, пока смерть не разлучит их.

Время безусловной любви к жизни, когда вхрупываешься в каждый день с упоением и счастьем, обычно заканчивается вместе с детством. Потом, если повезет, наступает романтический период, полный грез и пылких клятв. Жизнь кажется прекрасной незнакомкой, которая никогда тебя не покинет. И только «прожив» с ней бок о бок лет эдак сорок, начинаются обычные для долгих отношений жалобы, упреки и разочарования.

Жизнь обманула. Обещала стать особенной, не такой, как у всех. А теперь поглядите на нее! Ходит по дому в байковом халате, окружает подлецами и хамами, не исполняет желаний, да и вообще — скучна и безрадостна.

Носит человек в душе недоумение и обиду на жизнь: «Раньше славная была, нежная, а превратилась в такую жабу, что, как ни целуй, в принцессу не обернется!» И не думает этот человек, что сам давно превратился в брюзгу и зануду, собирает подтяжки для носков и коротает вечера с таблицами Спортлото. Не помышляя даже стать волевым, смелым и сопереживающим. Для другой жизни, может, и постарался бы, а для этой, неказистой, — чего надрываться?

Не замечает этот человек, что перестал улыбаться своей жизни и благодарить ее за пустяки, за малость и просто так. Не гордится ею и жалуется на нее всем вокруг. Судит о ней по ее дарам и проклинает за неудачи и несбывшиеся мечты. Изменяет ей, желая другую, и грозится расстаться с ней за боль, которой жизнь лечит его душу.

Забыл человек, что даже от мимолетного, восхищенного «Какая же ты у меня красавица!» жизнь расцветает, хихикает глупо и светится счастьем. Назовет ее жестокой и несправедливой, а она — в слезы. А обрадуется ей с самого утра — она весь день печет что-то, хлопочет. Забыл, что стоит довериться ее мудрости, и жизнь сразу воспрянет духом. Не слышит, что с каждым ударом его сердца она шепчет ему: «Ничего не бойся, мой дуралей, ведь я пока с тобой». Не замечает человек, как жизнь терпеливо ждет, когда он станет ей единомышленником, другом, когда он поверит в нее и полюбит несмотря ни на что.

Вероника Исаева

А перед тем, как отправиться в Вечность...

А перед тем, как отправиться в Вечность



Будет примерка на человечность.



Все мы друг другу портными случимся.



Что накроили, в то облачимся.

Только не плачьте. Пожалуйста, верьте:

Мы не нагими достанемся смерти.



Тело оставив, оденем одежды



Из милосердия и надежды.

Шейте друг другу наряды из ласки.



Красьте любовью их в яркие краски.



Ближним тепла не жалея и хлеба,



Не для земли шейте ризы, для Неба.

Путь свой земной, как стежки, совершая,



Шейте для Вечности, телом ветшая



Шелком добра, не линялым во веки.



В жизнь облачайтесь душой, человеки.

Ирина Вязовая Быковская

Estas Tonne - Golden Dragon Internal Flight

источник Очищение Разума, Души и Тела

Источник: vk.com