Нас тянет к тем, кто душу обнимает
Нас тянет к тем, кто душу обнимает,
Целует сердце, мысли понимает.
Нас тянет к ним, которые в ненастье,
Протянут руку, теплую как счастье.
Нас тянет к тем, кто предан и похож,
И не приемлет разных гнусных рож
Нас тянет к ним, кто ценит жизнь,
И в ухо шепчет нам: «Держись!»
Нас тянет к тем, кто нас не бросит,
Коль отвернется белый свет.
И если даже нас заносит,
Простит, полезный дав совет.
Нас тянет к тем, кто душу обнимает,
Нас не сгибает, не ломает.
Он просто встанет близко рядом,
Согреет добрым теплым взглядом.
Храните их, кто сердцу дорог,
Кто за собой Вас тащит в гору.
Как жаль, что их совсем немного,
Но Вы просите их у Бога...
Александр Туганов
Влюблен в жизнь по собственному желанию…
Однажды крылатый небесный клерк в бухгалтерских нарукавниках спросит сурово: «В каких отношениях вы состоите с вашей жизнью?» Что тут ответишь… «Я работаю на нее», «Мы соседи», «Привязалась и таскается следом!», «Не знаю, мне ее дали».
И лишь немногие честно скажут: «Я люблю ее».
Да и кто в наши времена мотивационных семинаров, психологических тренингов и прочей так и не найденной Шамбалы беззаветно любит жизнь? Это же вроде о тех, кто на Эверест, или в Корпус мира, или пешком вокруг света, или хотя бы в прорубь строго перед завтраком.
Обычному, усредненному статистикой человеку положено-де жизнью быть недовольным и пытаться наладить с ней отношения, пока смерть не разлучит их.
Время безусловной любви к жизни, когда вхрупываешься в каждый день с упоением и счастьем, обычно заканчивается вместе с детством. Потом, если повезет, наступает романтический период, полный грез и пылких клятв. Жизнь кажется прекрасной незнакомкой, которая никогда тебя не покинет. И только «прожив» с ней бок о бок лет эдак сорок, начинаются обычные для долгих отношений жалобы, упреки и разочарования.
Жизнь обманула. Обещала стать особенной, не такой, как у всех. А теперь поглядите на нее! Ходит по дому в байковом халате, окружает подлецами и хамами, не исполняет желаний, да и вообще — скучна и безрадостна.
Носит человек в душе недоумение и обиду на жизнь: «Раньше славная была, нежная, а превратилась в такую жабу, что, как ни целуй, в принцессу не обернется!» И не думает этот человек, что сам давно превратился в брюзгу и зануду, собирает подтяжки для носков и коротает вечера с таблицами Спортлото. Не помышляя даже стать волевым, смелым и сопереживающим. Для другой жизни, может, и постарался бы, а для этой, неказистой, — чего надрываться?
Не замечает этот человек, что перестал улыбаться своей жизни и благодарить ее за пустяки, за малость и просто так. Не гордится ею и жалуется на нее всем вокруг. Судит о ней по ее дарам и проклинает за неудачи и несбывшиеся мечты. Изменяет ей, желая другую, и грозится расстаться с ней за боль, которой жизнь лечит его душу.
Забыл человек, что даже от мимолетного, восхищенного «Какая же ты у меня красавица!» жизнь расцветает, хихикает глупо и светится счастьем. Назовет ее жестокой и несправедливой, а она — в слезы. А обрадуется ей с самого утра — она весь день печет что-то, хлопочет. Забыл, что стоит довериться ее мудрости, и жизнь сразу воспрянет духом. Не слышит, что с каждым ударом его сердца она шепчет ему: «Ничего не бойся, мой дуралей, ведь я пока с тобой». Не замечает человек, как жизнь терпеливо ждет, когда он станет ей единомышленником, другом, когда он поверит в нее и полюбит несмотря ни на что.
Вероника Исаева
А перед тем, как отправиться в Вечность...
А перед тем, как отправиться в Вечность
Будет примерка на человечность.
Все мы друг другу портными случимся.
Что накроили, в то облачимся.
Только не плачьте. Пожалуйста, верьте:
Мы не нагими достанемся смерти.
Тело оставив, оденем одежды
Из милосердия и надежды.
Шейте друг другу наряды из ласки.
Красьте любовью их в яркие краски.
Ближним тепла не жалея и хлеба,
Не для земли шейте ризы, для Неба.
Путь свой земной, как стежки, совершая,
Шейте для Вечности, телом ветшая
Шелком добра, не линялым во веки.
В жизнь облачайтесь душой, человеки.
Ирина Вязовая Быковская
Estas Tonne - Golden Dragon Internal Flight
источник Очищение Разума, Души и Тела
Источник: vk.com