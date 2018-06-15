Музыка в жизни женщины. Елена Андреева и Ксения Быкова
Целительная сила музыки.
Ведущая передачи – Елена Андреева
В этой программе вы познакомитесь с удивительной женщиной, поэтом-композитором, исполнительницей собственных песен, преподавателем целительного пения Ксенией Быковой. Узнаете секреты творчества и услышите песни в исполнении автора.
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Источник: www.youtube.com