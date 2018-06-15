Кто стоит за антикитайской истерией в России?

После резкого охлаждения отношений России с западными странами, начавшегося в 2014 году, президент Владимир Путин объявил о «развороте на Восток». Стратегический союз двух ядерных держав, одна из которых является «мастерской мира», а вторая – кладовой природных ресурсов, представляется самоочевидным. Однако не все идет так гладко, как хотелось бы, и регулярно в прессе и популярных блогах поднимаются темы антикитайской направленности, очевидно, имеющие целью вбить клин в отношения между Россией и азиатским гигантом.

Каковой может быть цель подобных публикаций? Принято вспоминать разрыв Китаем дипломатических отношений с СССР в 1927 году, а также охлаждение отношений после смерти товарища Сталина, вооруженные столкновения с китайцами на острове Даманский. Пугают растущей на глазах мощью НОАК и указывают, что еще в 19 веке Дальний Восток России был китайским. Для многих россиян будет неприятным сюрпризом, что гордость России Владивосток когда-то назывался Хайшэньвэй. Многозначительно намекают на экспансию КНР в Сибирь, Приморье и Забайкалье, где китайцам за символическую плату переданы в долгосрочную аренду огромные площади сельскохозяйственных земель. Грозят тем, что Поднебесная выкачает по трубе и выпьет весь Байкал.

По мнению Сергея Санакова, возглавляющего российско-китайский аналитический центр, проблема сложнее и лежит в иной плоскости. Суть ее в том, что китайцы как раз не особенно-то идут в Россию. Поднебесная сама смогла стать первой экономикой мира, создав чрезвычайно выгодные условия для инвесторов, предоставив налоговые каникулы, бесплатную землю и подключение к коммуникациям для производств, и добилась привлечения триллиона долларов.

Российское руководство постоянно говорит о необходимости привлечения иностранных инвестиций, полагая их благом. Пекин инвестировал во внешние проекты порядка 100 миллиардов долларов за последние несколько лет. На нашу страну из них пришлось 1,5%. И виновата в этом сложившаяся в России система управления. Столкнувшись со спецификой ведения бизнеса в нашей стране, китайские инвесторы разворачиваются и уходят, причем, зачастую даже не на Запад, а в бывшие советские республики, типа Белоруссии и даже Украины.

По представлению китайцев, российская сторона на любых переговорах – это сборище лоббистов олигархических группировок, чьи интересы не всегда совпадают с национальными. Например, в 2014 году было достигнуто соглашение о строительстве «Силы Сибири». Россия экспортирует в Китай нефть. Китайские партнеры готовы перейти на расчеты в рублях и юанях, но именно из-за российской стороны расчеты продолжаются в долларах США. Причиной тому то, что наша экономика долларовая, а не национальная. Коррупционная составляющая всех основных российских проектов не вызывает уважения со стороны китайского руководства. Например, после «разворота на Восток» российские компании просили у китайских банков ряд специфических услуг, которые были приемлемы на Западе, но оказались недопустимы на Востоке. Отказ переступить рамки законодательства был интерпретирован как присоединение Китая к санкциям против России.

Несмотря на все сложности, перспективы сотрудничества с КНР огромны. В Китае помнят, что в середине прошлого века СССР помог им со строительством комплекса крупных промышленных предприятий. Китайские партнеры могли бы теперь помочь со строительством российской инфраструктуры, создавая ее дешевле и быстрее, чем российские подрядчики. Крики о том, что так губится отечественная стройиндустрия некорректны, поскольку собственно русского в подавляющем большинстве российского строительного бизнеса почти и нет, начиная от руководства и заканчивая самими строителями. По поводу китайского качества в строительстве стоит помнить, что в мировом рейтинге из 250 ведущих компаний нет ни одной российской, зато почти сотня строительных организаций из КНР.

Китайцы могут быстро и качественно построить заводы, дороги, мосты, многоэтажные дома, после чего китайские рабочие уедут домой, а инфраструктура останется в России. Большой потенциал и у совместных проектов России и КНР в области высоких технологий. Начата работа над широкофюзеляжным дальнемагистральным авиалайнером, прорабатываются проекты в области атомной энергетики, освоения космоса и Луны, IT-технологий. В России может выращиваться большое количество сельскохозяйственной продукции для превышающего миллиард населения Поднебесной.

На внешнеполитической арене Москва и Пекин оказались в одном окопе против разбушевавшегося «гегемона» и его сателлитов. Наши страны активно взаимодействуют в формате ШОС и БРИКС. В ближайшие годы может быть заключено торговое соглашение между Россией и Китаем. В целом, при соблюдении взаимных гарантий безопасности, сотрудничество между двумя странами может быть весьма эффективным

Источник: topcor.ru