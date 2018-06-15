Алексей Екайкин о работе в Арктике и глобальном потеплении, часть 2
Хронометраж:
0:39 – Можно ли как-то датировать само озеро “Восток”?
5:27 – Толщина озерных осадков
7:03 – О вымирании видов
11:14 – Теория о падении метеорита
16:48 – С чем связано образование ледников и похолодание?
20:34 – Ледниковый период
24:35 – О происхождении человека
35:54 – Методы изучения климата
40:53 – О методах датировки кернов льда
48:56 – Про научную работу
1:02:39 – Магнитные полюса Земли
1:05:09 – Угол наклона оси Земли
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com