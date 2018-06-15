Алексей Екайкин о работе в Арктике и глобальном потеплении, часть 2

Хронометраж:

0:39 – Можно ли как-то датировать само озеро “Восток”?

5:27 – Толщина озерных осадков

7:03 – О вымирании видов

11:14 – Теория о падении метеорита

16:48 – С чем связано образование ледников и похолодание?

20:34 – Ледниковый период

24:35 – О происхождении человека

35:54 – Методы изучения климата

40:53 – О методах датировки кернов льда

48:56 – Про научную работу

1:02:39 – Магнитные полюса Земли

1:05:09 – Угол наклона оси Земли



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com