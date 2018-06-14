Здравия желаю, товарищ генерал!
20:50. 14 июня 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из жизни секретного агента Дональда.
На северо-корейском ТВ вышло видео о встрече Трампа с Ким Чен Ыном, где особо доставляющим оказался кадр, где президент и верховный главнокомандующий США отдает честь северо-корейскому генералу.
В комментариях https://twitter.com/brycetache/status/1007279214893174784 (там же есть и врезка с северо-корейского ТВ) стоит забавная истерика на тему предательства, абсурда происходящего и любовь Трампа к диктаторам. Само собой истерику подхватили и менйстримовые демократические медиа вроде CNN.
В комментариях под сюжетом CNN идет жестокая рубка сторонников и противников Трампа на тему, можно ли отдавать честь северокорейским генералам.
Несколько ранее, Трамп также обмолвился насчет слишком дорогостоящего пребывания американских войск в Южной Корее и о том, что он хотел бы их вернуть домой, чем подогрел опасения глобалистов, что платой за отказ КНДР от ядерного оружия станет вывод американских войск из Южной Кореи.
Также стало известно, что в кулуарах саммита G-7 Трамп пытался доказать другим "лидерам свободного мира", что Крым российский, потому что там все говорят на русском. И ведь не поспоришь, в Крыму практически все говорят на русском.
Источник: colonelcassad.livejournal.com