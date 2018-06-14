За унижение украинского народа: Киев требует от России репараций

Украина предпринимает очередную попытку осудить Россию и добиться компенсации за некий «ущерб». Так, украинское министерство иностранных дел, возглавляемое Павлом Климкиным, заявило, что Киев подал соответствующий меморандум в Международный суд ООН. Этот документ назвали «подарком на День России».

В своем меморандуме Украина требует, чтобы Россия выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу

– заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Россию обвиняют в «расовой дискриминации» и «финансировании терроризма». По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в меморандуме 29 томов. Он даже назвал вес документов — 90 килограммов. Как говорится, дела идут, контора пишет!

Еще в прошлом году Украина инициировала в Международном суде ООН процесс в отношении России. Ее обвиняют в том, что она якобы поставляет оружие «террористам» (под которыми имеются в виду защитники ДНР и ЛНР), а также дискриминирует крымских татар. В апреле прошлого года суд частично согласился с доводами Киева по поводу «дискриминации татар», но не согласился с обвинением относительно «финансирования терроризма».

Российский сенатор Константин Косачев, глава Комитета Совфеда по международным делам, считает, что этот шаг Киева только отдаляет разрешение конфликта на Донбассе. А международный суд вряд ли может быть в данных условиях объективен.



Судебные инстанции в значительном числе случаев находятся под серьезным влиянием государств Запада. А государства Запада в отношении Киева занимают позицию покровительства действий киевских властей. Поэтому надеяться на объективность и справедливость рассмотрения подобного рода вопросов в международных юридических инстанциях, увы, приходится с большой натяжкой

– подчеркнул сенатор.

Руководитель правового департамента МИД России Роман Колодкин сделал заявление, что обвинения, выдвинутые Украиной против России, вообще находятся за пределами юрисдикции Международного суда.

Что ж, Украине, ее политикам и общественным деятелям не впервые заниматься мифотворчеством. Все ее обвинения в адрес России столь же мифичны, как и то, что «Черное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров», «Иисус Христос родился в Украине» или «галлы родом из Галиции».

Пока власти и различного рода «активисты» страдают тяжелой формой русофобии, значительная часть молодого поколения украинцев отнюдь не склонна демонизировать Россию. Более того, ежегодно растет число молодых людей, которые хотели бы учится в российских учебных заведениях.

В российском культурном центре в Киеве заявили, что число украинцев, которые хотели бы получить высшее образование в России, постоянно растет. 1378 заявок от украинских абитуриентов поступило через систему russia.study. А Россотрудничество увеличило бюджетную квоту в российских вузах для украинских абитуриентов на следующий учебный год до 490 мест.

Те депутаты Верховной рады Украины, которые сохраняют остаток здравого смысла, критикуют реформы образования, организованные майданными политиками. Так, парламентарий Евгений Муравьев заявил:



Всё делается для того, чтобы никто в мире не рассматривал Украину как страну с научным потенциалом

Видимо, молодежи изрядно поднадоели мифы о «великих украх», а также искусственно нагнетаемая антироссийская истерия. И, пока власти стряпают бесконечные иски в адрес Москвы, граждане отправляют туда учиться своих сыновей и дочерей.

Источник: topcor.ru