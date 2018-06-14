Видеоконференция “Наследие Предков” – Тайна предназначения. Часть 2

Наследие Предков. Как узнать свое предназначение.



Участники видеоконференции:



Андрей Новиков

Юрий Гомонов

Виктор Максименков

Всеслав Глоба



Ведущий – Алексей Орлов

Часть 2 – https://youtu.be/cS-lCF9QtiI



При Вашем участии и помощи докладчики раскрыли тему общего Наследия наших Предков, проявленного в древних знаниях об истинном предназначении Человека.



Все вместе мы постарались ответить на следующие вопросы:



Как узнать / вспомнить / понять своё предназначение?

От чего зависит предназначение человека?

Кто помогает нам в его исполнении?

Чем отличается предназначение от цели и долга?

Чем грозит отход от божественного замысла?

Почему так важно для каждого в отдельности и всего человечества в целом вспомнить о своём предназначении и исполнить его?



Надеемся, что наш совместный эфир поможет приоткрыть завесу тайны о глубинном смысле божественного замысла и о возможностях, которые даёт его постижение. Давайте все вместе извлечём ценные уроки из нашего богатого прошлого и прикоснёмся к Единому Наследию Предков, чтобы жить счастливо в Мире и Ладу, как это и положено Братским Народам.



Темы выступлений:



Андрей Новиков “Что происходит пред назначением человека в этот мир”

Всеслав Глоба “Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важней, чем чужой сверхотлично”.

Юрий Гомонов “Утраченное наследие предков”

Виктор Максименков “Космическое предназначении Человека”



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Источник: www.youtube.com