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Видеоконференция “Наследие Предков” – Тайна предназначения. Часть 1

18:46. 14 июня 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Наследие Предков. Как узнать свое предназначение.

Участники видеоконференции:

Андрей Новиков
Юрий Гомонов
Виктор Максименков
Всеслав Глоба

Ведущий – Алексей Орлов
Часть 2 –

При Вашем участии и помощи докладчики раскрыли тему общего Наследия наших Предков, проявленного в древних знаниях об истинном предназначении Человека.

Все вместе мы постарались ответить на следующие вопросы:

Как узнать / вспомнить / понять своё предназначение?
От чего зависит предназначение человека?
Кто помогает нам в его исполнении?
Чем отличается предназначение от цели и долга?
Чем грозит отход от божественного замысла?
Почему так важно для каждого в отдельности и всего человечества в целом вспомнить о своём предназначении и исполнить его?

Надеемся, что наш совместный эфир поможет приоткрыть завесу тайны о глубинном смысле божественного замысла и о возможностях, которые даёт его постижение. Давайте все вместе извлечём ценные уроки из нашего богатого прошлого и прикоснёмся к Единому Наследию Предков, чтобы жить счастливо в Мире и Ладу, как это и положено Братским Народам.

Темы выступлений:

Андрей Новиков “Что происходит пред назначением человека в этот мир”
Всеслав Глоба “Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важней, чем чужой сверхотлично”.
Юрий Гомонов “Утраченное наследие предков”
Виктор Максименков “Космическое предназначении Человека”

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Источник: www.youtube.com

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