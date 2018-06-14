Великобритания научит Украину многолетнему опыту провокаций

Источник: politros.com

Украина решила разработать межпарламентскую группу, основная цель которой будет состоять в том, чтобы противостоять некой «гибридной агрессии» со стороны России. Это предложение выдвинул спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, когда был с визитом в Великобритании. Политик сообщил об инициативе в Твиттере.



По словам политика, свое предложение он озвучил председателю комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату. Парубий написал, если будет создана группа, то это поможет противостоять дезинформации, которую якобы распространяют российские СМИ.

Также спикер выразил благодарность британскому министру обороны Марку Ланкастеру за то, что Великобритания оказывает помощь украинской стороне. Речь идет об обучении военных Украины в противостоянии «российской агрессии». В чем оно, противостояние, заключается, политик не объяснил.

Как рассказал журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог Николай Викторович Стариков, Украина постоянно обращается к своим западным кураторам, вернее даже было бы сказать к своим западным владельцам, с подобными просьбами.

«В основном эти просьбы касаются «дайте денег», но иногда появляются вот такие инициативы о создании вот таких структур, под которые все равно нужно будет получать определенное финансирование», – оценил собеседник призывы Украины.

Но, по словам политолога, здесь очень важен такой момент – к кому обратилась Украина.

«Если мы посмотрим, к кому обратилась Украина, нам все сразу станет понятно. Великобритания всегда была на острие антироссийской атаки, но в последнее время англичане превзошли сами себя, вляпавшись на ровном месте в провокацию по «делу Скрипалей». Думаю, что и в работе этой комиссии появятся какие-то новые провокации, которые мы с течением времени, не дай Бог, увидим в отношении России. То есть старший провокатор будет учить младшего приемам, которые он вынес за многолетние, а на самом деле многосотлетние враждебные действия в отношении российского государства», – заключил эксперт.

Напомним, немногим раньше Украина «хвасталась» мерами по борьбе с некой «российской агрессией» на крымском полуострове. Все эти меры кажутся странными, учитывая, что России некогда отвечать на украинские выпады. Российское правительство занимается внешней и внутренней политикой. Вероятно, Украина решила свои проблемы, раз видит причину всех своих бед только в соседнем государстве.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru