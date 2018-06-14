Умер Говорухин

Сегодня после продолжительной болезни умер режиссер Говорухин.В советское время он снял немало отличных фильмов. Лично мне у него всегда нравились "В поисках капитана Гранта" и "Место встречи изменить нельзя". В пост-советское время, как и у большинства советских режиссеров, творческая кривая пошла вниз, хотя нельзя не отметить счастливое исключение с "Ворошиловским стрелком", один из немногих фильмов 90х, который вполне пережил свое время.На изломе 80-х-начала 90х, Говорухин принял деятельное участие в уничтожение страны, о чем сам потом публично раскаивался, поминая свою трилогию "Так жить нельзя", меметичную "Россию, которую мы потеряли" и покаянную "Великую криминальную революцию". Данные опусы были многократно разоблачены за систематическое вранье, передергивание и манипуляцию (особенно первые два), что сам Говорухин впоследствие частично признавал, указывая, что он мол тоже был обманут, поэтому так снимал, а о последствиях своей деятельности не думал, ввиду чего его документальное творчество принесло стране и народу много вреда.В политике его тоже изрядно помотало – сначала поддерживал Горбачева, потом был против Горбачева. Сначала поддерживал Ельцина, потом был против Ельцина. Сначала был против Путина называя голосовавших за него рабами, потом был за Путина и даже возглавлял его избирательный штаб. Последовательно поддерживал Демократическую Партию России, КПРФ, движение Лужкова-Примакова, Единую Россию, проделав путь от яркого оппозиционера до ультра-лоялиста. Вообщем, "часто ошибающийся политик широких политических взглядов". В свое время пытался избираться в президенты РФ, но без особого успеха.В итоге, помнить его будут как за отличные фильмы, так и за политическую неразборчивость.

Источник: colonelcassad.livejournal.com