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Умер Говорухин

11:39. 14 июня 2018 Просмотров - 122 2 коммент. Опубликовал:


Сегодня после продолжительной болезни умер режиссер Говорухин.
В советское время он снял немало отличных фильмов. Лично мне у него всегда нравились "В поисках капитана Гранта" и "Место встречи изменить нельзя".  В пост-советское время, как и у большинства советских режиссеров, творческая кривая пошла вниз, хотя нельзя не отметить счастливое исключение с "Ворошиловским стрелком", один из немногих фильмов 90х, который вполне пережил свое время.
На изломе 80-х-начала 90х, Говорухин принял деятельное участие в уничтожение страны, о чем сам потом публично раскаивался, поминая свою трилогию "Так жить нельзя", меметичную "Россию, которую мы потеряли" и покаянную "Великую криминальную революцию". Данные опусы были многократно разоблачены за систематическое вранье, передергивание и манипуляцию (особенно первые два), что сам Говорухин впоследствие частично признавал, указывая, что он мол тоже был обманут, поэтому так снимал, а о последствиях своей деятельности не думал, ввиду чего его документальное творчество принесло стране и народу много вреда.
В политике его тоже изрядно помотало – сначала поддерживал Горбачева, потом был против Горбачева. Сначала поддерживал Ельцина, потом был против Ельцина. Сначала был против Путина называя голосовавших за него рабами, потом был за Путина и даже возглавлял его избирательный штаб. Последовательно поддерживал Демократическую Партию России, КПРФ, движение Лужкова-Примакова, Единую Россию, проделав путь от яркого оппозиционера до ультра-лоялиста. Вообщем, "часто ошибающийся политик широких политических взглядов". В свое время пытался избираться в президенты РФ, но без особого успеха.
В итоге, помнить его будут как за отличные фильмы, так и за политическую неразборчивость.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: говорухин
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2 коммент.»

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    step 14 июня 2018 в 15:34 Ссылка Пометить
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    -”Сначала был против Путина называя голосовавших за него рабами”, затем, кто голосовал против него, называл бандерлогами……

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    Юстас 14 июня 2018 в 16:25 Ссылка Пометить
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    Тот случай , когда не жалко.

    Забывают почему-то упомянуть такие его “шедевры” , как док.фильмы “Россия , которую мы потеряли” и “Легко ли быть молодым” , после просмотра которых у большинства населения СССР появлялась твёрдая убеждённость , что “кровывый социализм ” надо рушить и строить “свободное капиталистическое общество”.

    Ну , а то , что он метался от одного хозяина к другому , так это и понятно – использовав его в своих пропагандистских целях , хозяин просто его вышвыривал . И так много раз /

    Roma traditoribus non premia — Рим предателям не платит.

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