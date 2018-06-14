Новости Украины и Новороссии 14 июня 2018

После присоединения Крыма Россия стала обладательницей до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море.

Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе.

«До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым.

Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов — доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории», — отметил он.

По словам замглавы Госрыбагентства, в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.

«В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн — это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства», — заключил Кравченко.

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