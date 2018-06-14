Новости Украины и Новороссии 14 июня 2018
- 02:00 Россия лишила Украину почти все рыбных ресурсов в Черном море.
- 01:30 Порошенко подписал указ о безотлагательных испытаниях вооружений.
- 00:03 Россия перебросила к украинской границе «Искандеры» с ядерными боеголовками, — генерал ВСУ.
- Вчера 23:13 Как Порошенко подарили миллиард евро.
- Вчера 23:03 СБУ вербует ультрас для провокаций во время ЧМ-2018.
- Вчера 21:21 Фашисты на довольствие.
Россия лишила Украину почти все рыбных ресурсов в Черном море
После присоединения Крыма Россия стала обладательницей до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море.
Об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, комментируя российские квоты на вылов рыбы в регионе.
«До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым.
Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов — доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории», — отметил он.
По словам замглавы Госрыбагентства, в таких условиях промысел в Азовском море остается важным для Украины.
«В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн — это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства», — заключил Кравченко.
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Порошенко подписал указ о безотлагательных испытаниях вооружений
Президент Украины Петр Порошенко ввел 13 июня в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, касающееся испытаний вооружения и военной техники.
Указ вступил в силу 13 июня, в день подписания.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине», — говорится в документе.
В обнародованном указе президента отмечается, что текст «прилагается, для служебного пользования», однако сам текст решения СНБО не предоставлен.
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Россия перебросила к украинской границе «Искандеры» с ядерными боеголовками, — генерал ВСУ
Россия подтянула к границе с Украиной четыре ракетные бригады «Искандеров» с ядерными боеголовками.
Об этом заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, отметив общее количество российских войск, которое в разы превосходит ВСУ.
«Если взять сектор безопасности, то россиянам, конечно же, проще. У нас у ВСУ есть четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии», — написал он в своей колонке в одном из украинских иданий.
«И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады „Искандеров“ с ядерными боеголовками. И Путин ведь после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие», — заявил украинский генерал.
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Как Порошенко подарили миллиард евро
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СБУ вербует ультрас для провокаций во время ЧМ-2018
В Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики поступила оперативная информация о том, что Службой безопасности Украины осуществляется комплекс мероприятий, направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации на территории ЛНР и России в период проведения Чемпионата мира по футболу с использованием радикальных националистических группировок.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В населенные пункты вблизи разграничения и подконтрольной ВСУ территории (гг. Лисичанск, Счастье, Северодонецк) прибыли несколько групп ультрас из числа граждан Украины общей численностью до 50 человек. Их цель — проникновение на территорию России и ЛНР для проведения мероприятий по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки.
МГБ ЛНР зафиксированы факты предложений украинских ультрас футбольным болельщикам из республики за финансовое вознаграждение на срыв футбольных матчей Чемпионата мира по футболу (преимущественно в гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону)», — отметили в ведомстве.
МГБ ЛНР также получена информация о том, что СБУ привлекла к осуществлению провокаций боевиков из националистических группировок и террористических организаций Гражданский корпус «Азов», ВО «Тризуб», УНА-УНСО*.
Сотрудниками министерства проводятся оперативные мероприятия, направленные на нейтрализацию угроз.
Министерство государственной безопасности обращается к футбольным болельщикам с призывом не подаваться на провокации СБУ, направленные на срыв Чемпионата мира по футболу и не совершать уголовно наказуемые действия.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Фашисты на довольствие
Конкурсна комісія з визначення проектів національно-патріотичного виховання виділила більше мільйона гривень на проекти праворадикальної організації С14 та націоналістичної партії «Свобода».
Фашистская организация С14 была поставлена на государственное довольствие.
Карась и Ко получат деньги на "патриотическое воспитание".
Про це повідомляє «Громадське радіо».
Конкурсна комісія схвалила виділення 440 тисяч гривень для фінансування трьох заходів громадської організації «Освітня асамблея», серед засновників якої керівник С14 Євген Карась, та одного заходу дитячого табору ГО «Січ-С14».
Серед засновників «Січ-С14» Володимир Карась, який має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник С14 та зареєстрований за тією ж адресою.
Гроші мають піти на проекти:
«Національно-патріотичне виховання — запорука інформаційної безпеки держави»;
«Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави «Холодний яр»;
«Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного національно-патріотичного виховання»;
«Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання».
https://hromadske.ua/posts/derzhava-profinansuvala-zakhody-natsionalistiv-na-12-mln-hryven-hromadske-radio – цинк
По сути, это одна из форм легализации оплаты за организованные МВД и СБУ нападения на инакомыслящих, погромы в Киеве и т.д. и т.п.
Несколько ранее, главарь этой фашистской организации вошел в общественный наблюдательный совет по борьбе с коррупцией.
Действуют же эти персонажи под крышей гос.структур, являясь по сути легальными фашистами на государственном довольствии.
Еще один, достаточно наглядный пример встраивания фашистских организаций в систему украинской власти.
На Украине нет фашизма (с) любой идиот
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com