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“Непростые решения”

13:53. 14 июня 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:


Как обычно, после выборов настает пора "непростых решений", о которых перед выборами предпочитают излишне не распространяться.

1. Правительство одобрило повышение НДС с 18 до 20%. Повысить НДС планируют с 1 января.
2. Правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Согласно последним опросам, более 90% населения выступают против этого, но уже с 2019-го года начнут повышать.
3. Кроме того, правительство пообещало не допустить повышение цены на бензин до 100 рублей, хотя уже сама по себе такая постановка вопроса предельно доставляет. По официальным данным, в части регионов цены продолжают расти, потому что нельзя ограничивать эгоистичные пожелания нефтяных компаний.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: либерализм, пенсии, правительство, экономика
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