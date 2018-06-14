“Непростые решения”

Как обычно, после выборов настает пора "непростых решений", о которых перед выборами предпочитают излишне не распространяться.1. Правительство одобрило повышение НДС с 18 до 20%. Повысить НДС планируют с 1 января.2. Правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Согласно последним опросам, более 90% населения выступают против этого, но уже с 2019-го года начнут повышать.3. Кроме того, правительство пообещало не допустить повышение цены на бензин до 100 рублей, хотя уже сама по себе такая постановка вопроса предельно доставляет. По официальным данным, в части регионов цены продолжают расти, потому что нельзя ограничивать эгоистичные пожелания нефтяных компаний.

Источник: colonelcassad.livejournal.com