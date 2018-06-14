На чем Французские короли давали присягу?

Ответ на этот вопрос удивителен – присяга давалась на Реймсской библии (Texte du sacre), которая была написана двумя видами славянской письменности – буквицей и глаголицей, и до сих пор считается во Франции святыней.

А что это за библия и чем она знаменита? Историк М.Погодин пишет, что «Карл Лотарингский, пользовавшийся особым уважением и доверенностью короля Франции Генриха II, в 1547 г. был послан им по делам Церкви в Рим, к папе Павлу III. Можно предположить, что именно в это путешествие он достал эту рукопись. Достоверно только то, что она появилась во Франции при кардинале Лотарингском, т.е. между 1545 и 1574 годами». Карл, как архиепископ Реймсский, пожертвовал его в дар своему собору накануне праздника Пасхи в 1574 г. Для рукописи был изготовлен дорогой переплет с вложениями святых мощей и драгоценными украшениями. Здесь Евангелие хранилось в качестве таинственной восточной рукописи, на которой короли Франции стали приносить присягу. Сам кардинал Карл Лотарингский носил эту рукопись во время торжественных процессий на груди как великую святыню.

Французские короли, приносившие на нем присягу с 1552 г., были следующие: в 1559 г. – Франциск II; в 1561 г. – Карл IX, сын Екатерины Медичи; в 1575 г. – брат его Генрих III; в 1589 г. – Генрих IV (первый из Бурбонов) почему-то уклонился от этой традиции; в 1610 г. – Людовик XIII; в 1654 г. – Людовик XIV, впоследствии также Людовики XV и XVI. Традицию прервала Французская революция.

В 1717 г. император Петр I прибыл по государственным делам во Францию. Разъезжая по разным городам этой страны, он 27 июня посетил старинный город Реймс, традиционное место коронации французских королей. В Реймсском кафедральном соборе католические священники, проявляя особое внимание к высокому гостю, показали ему свою реликвию – старинную странную книгу, написанную таинственными, никому не понятными знаками.

Петр взял в руки книгу и, к удивлению присутствовавших, начал свободно читать вслух потрясенным клирикам первую часть рукописи. Император объяснил, что это церковно-славянский текст. Что же касается второй части, то ни царственный гость, ни его приближенные не могли прочесть ее. Французы были поражены происшедшим, а эту историю записали как одно из замечательнейших событий при посещении Петром I Франции.

Спустя всего лишь несколько лет, 18 июня 1726 г., посланник царя Петра I, проезжая через Реймс на Аахенские воды, осматривал вместе со своим секретарем ризницу Реймсского собора. Им также показали знаменитое Евангелие, которое они не только читали очень легко, но даже перевели, по желанию одного реймского каноника, первую страницу. Вторую часть посланник царя не смог прочесть. Он сказал, что эта книга содержит Евангельские чтения по-славянски, но очень древнего письма. Только в 1789 г. английский путешественник Форд-Гилль, увидев в Венской библиотеке одну глаголическую книгу, понял, что вторая часть Реймсского Евангелия написана глаголицей.

Дальнейшая история Реймсского Евангелия такова: во время Великой французской революции в 1793 г. по повелению первого консула Франции Наполеона Бонапарта все рукописи, в том числе и Реймсское Евангелие, были перенесены в муниципальную библиотеку города Реймса. Здесь его сохраняли в полном порядке, лишив только всех украшений, драгоценностей и святых мощей. С 1799 г. в России эта рукопись считалась безвозвратно потерянной, до тех пор, пока русский ученый А.И.Тургенев в 1835 г., осматривая заграничные архивы, не обнаружил ее местонахождение.

Сейчас эта реликвия по-прежнему хранится в Реймсской городской библиотеке. «Она написана на пергаменте и состоит из 47 листков, из которых 45 написаны с двух сторон, а остальные две пусты. Она переплетена в две доски дубового дерева и обтянута темно-красным сафьяном. Украшения относят к роду византийского искусства IX или X века. Рукопись довольно часто разукрашена украшениями. Встречаются цветы, листья, человеческие образы».

Первая часть рукописи есть ни что иное, как отрывок Болгарского Евангелия, написанный полууставом и состоит она из 16 листков. Начало рукописи утрачено.

По поводу полууставного шрифта см. статью Алексея Артемьева "Книги старины глубокой – подделка! Доказательство и обоснование"

Вторая часть, состоящая из 29 листков, написана глаголицей и вбирает в себя воскресные чтения из Нового Завета (от Цветной недели до Благовещения) по обряду Римско-Католической Церкви. В глаголическую часть писец-чех внес чехизмы, так что она принадлежит к хорватско-чешскому изводу. На тексте глаголицы имеется надпись по-французски: «Лето Господне 1395. Это Евангелие и послание написаны славянским языком. Они должны петься в продолжение года, когда совершается архиерейская служба. Что же касается другой части этой книги, то она соответствует русскому обряду. Она написана собственной рукой св. Прокопа, игумена, и этот русский текст был подарен покойным Карлом IV, императором Римской империи, для увековечения св. Иеронима и св. Прокопа. Боже, дай им вечный покой. Аминь».

Во Франции эта рукопись известна под именем le Texte du Sacre (священный текст) и до сих пор считается народной святыней.