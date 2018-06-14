Какая боль…

Никто и не ждал, а сборная России обыграла саудитов в футбол 5-0. Последний раз так крупно на ЧМ, если не изменяет память, громили еще в махровые времена Камерун.Боль испытали не только саудиты, но и чрезмерно-патриотичные зрители на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com