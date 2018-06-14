Какая боль…
20:11. 14 июня 2018 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал: brahman
Никто и не ждал, а сборная России обыграла саудитов в футбол 5-0. Последний раз так крупно на ЧМ, если не изменяет память, громили еще в махровые времена Камерун.
Боль испытали не только саудиты, но и чрезмерно-патриотичные зрители на Украине.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Помню, в Мексике сборная СССР обыграла Венгрию 6-0. Первый гол с середины поля пушечным ударом в девятку забил Алейников на 45-ой СЕКУНДЕ матча. Вот было радости.
Сейчас похожее чувство. Молодцы, россияне!
loading...
Слишком уж театрально всё получилось, особенно когда на дополнительных 3-х минутах забили два гола, особенно финальный штрафной удар. Постановка удалась на славу.