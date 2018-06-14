Главная » Политика, Творчество

Какая боль…

20:11. 14 июня 2018 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал:


Никто и не ждал, а сборная России обыграла саудитов в футбол 5-0. Последний раз так крупно на ЧМ, если не изменяет память, громили еще в махровые времена Камерун.
Боль испытали не только саудиты, но и чрезмерно-патриотичные зрители на Украине.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: спорт, футбол
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

2 коммент.»

  • 793 591
    pro100e.belarus 14 июня 2018 в 21:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Помню, в Мексике сборная СССР обыграла Венгрию 6-0. Первый гол с середины поля пушечным ударом в девятку забил Алейников на 45-ой СЕКУНДЕ матча. Вот было радости.
    Сейчас похожее чувство. Молодцы, россияне!

    Ответить
  • 299 131
    Satana666 14 июня 2018 в 21:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Слишком уж театрально всё получилось, особенно когда на дополнительных 3-х минутах забили два гола, особенно финальный штрафной удар. Постановка удалась на славу.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>