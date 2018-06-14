5 факторов разрушающих наш Мир. Александр Шмидт. Часть 2
Новая экономика Будущего Человечества
Автор-сказитель – Александр Шмидт
Часть 1 – https://youtu.be/S4eKS8-s_Lo
В настоящее время все наши проблемы связаны с существующей глобальной системой экспоненциального «Количественного Роста», которая включает в себя следующие Общественно-Экономические формации: Рабовладельчество, Феодализм, Капитализм и Коммунизм. Эта система характеризуется наличием в ней, среди прочего:
1. Искусственно созданной сферы дефицита в окружающей её Бесконечности;
2. Денег и долгов, с ростовщическим процентом;
3. Состязательности в материальной сфере.
4. Стяжательства, гонки за прибыльностью, в том числе, и «пассивной», через наличие понятия собственности, как инструмента её получения;
5. Мотивации к повышению своего благосостояния за счёт других.
Данная система, в современных условиях, превратилась в машину по переработке ресурсов Земли – в мусор, разрушая экологию планеты и ставя Человечество и саму устаревшую систему перед самоуничтожением.
Логично, что для сохранения и гармонизации жизни человека на нашей планете необходимо устранять не следствия, а саму причину всех наших невзгод, т.е. менять саму глобальную систему «Количественного Роста», в состоявшейся уже, «Плохой Глобализации», – на новую глобальную систему естественного развития, систему «Качественного Развития» (Систему Совершенного Справедливого Развития», СССР), в условиях «Хорошей Глобализации», с новой «Качественно-сбалансированной» моделью экономики, в новой Общественно-Экономической формации “Ампоцелизм”.
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Источник: www.youtube.com