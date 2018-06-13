Запомни: условия, при которых формируются твои убеждения, просты, как дважды два..
...наш мозг так устроен, что он пропускает в подсознание (на уровень исполнения) только доминирующие мысли – т.е. те, которые
# либо повторены не менее 2000 раз,
# либо сопровождаются сильными чувствами.
И все. Это и есть условия, при которых формируются убеждения.
(А убеждения, как известно, и есть то, что управляет твоей (и моей, и всех людей на свете) судьбой).
Что, к примеру, ты думаешь о своем здоровье?
Что оно с годами будет только хуже?
И что оно с возрастом должно слабеть?
Тогда – извини, но так тому и быть: при таком убеждении здоровье действительно будет ухудшаться, и тебе ничего не останется, как узнавать названия своих новых болячек, а потом усиленно (и не всегда успешно) их лечить.
…Но если ты решишь для себя, что с годами твое здоровье станет только крепнуть, то тебе всего-то и надо, так это свое решение превратить в твердое убеждение.
И тогда ты – даже не сомневайся - пополнишь ряды тех, кто, даже имея от природы слабое здоровье (или получив опыт серьезных заболеваний), стал абсолютно здоровым человеком.
Имя таким людям – легион.
И ты можешь оказаться среди них.
Как это сделать?
Как сформировать в себе твердокаменное убеждение,
что стать несокрушимо здоровым в любом возрасте
(и при любом стартовом состоянии) – это естественно?
Есть такой способ.
2000 раз - и твоя жизнь поменяется
Можешь проверить
Ты знаешь о величайшем открытии, которое подарил миру знаменитый француз –Эмиль Куэ?
Разумеется, знаешь.
Это аффирмации.
Аффирмации, как их описывал Куэ, – это формулы самопрограммирования, нацеленные на передачу команд самому себе.
Открытый в начале 20-го века, метод Куэ мгновенно стал сенсацией, а причиной тому стали настоящие чудеса исцеления, которые практически ежедневно происходили во французском городе Нанси, где располагалась клиника Куэ.
…Было бы неправдой сказать, что метод аффирмаций с самого начала обласкала наука – совсем даже наоборот:
были среди светил медицины и такие, кто накинулись
на Куэ с беспощадной критикой – и трубили на всех углах, что он шарлатан.
Но Куэ не был кабинетным ученым, и заумные нападки оппонентов его мало интересовали – он занимался своими пациентами, излечивал практически безнадежных больных и в перепалки не вступал – даже долгое время не хотел описывать свой метод.
(Мол, а чего описывать? Повторяйте это заклинание от бед и болезней: «мне с каждым днем становится во всех отношениях все лучше» - и получайте свободу от любых страданий)
…Как относится к методу Куэ современная наука?
Помилуйте, а как еще относиться к тому, что работает без осечек?
Аффирмации в наше время – это самостоятельный метод лечения, а заодно и отличный способ коррекции судьбы.
(Скепсис в отношении эффективности аффирмаций… еще есть, конечно, но и вот этот факт тоже очевиден: количество скептиков стремительно приближается к нулю).
Как работают аффирмации?
Вот смотри:
когда ты с регулярной периодичностью (и обязательно вслух) произносишь определенного содержания утверждения, то ты не что-нибудь там делаешь, а
# сначала формируешь (подсознательную) программу, которая обеспечивает именно то, что содержат в себе утверждения,
# а затем укрепляешь эту программу – т.е. делаешь ее автоматической, обеспечивающей то, о чем утверждаешь, уже постоянно.
На практике это так.
К примеру, ты чем-то болеешь, но не миришься со своей болезнью, а принимаешь решение покончить с этим безобразием - решаешь полностью исцелиться от своей болячки.
Для этого ты выбираешь аффирмацию:
мне с каждой минутой становится во всех отношениях все лучше
Повторяя эту аффирмацию регулярно (и с определенной кратностью), ты передаешь команду в собственный мозг.
Ориентируясь на эту (настойчивую) команду, твой мозг формирует сам в себе ментальную программу, которая при помощи твоего подсознания обеспечивает в твоем организме условия для исцеления.
Как именно создаются условия для исцеления?
Этого никто не знает. Есть предположение, что в этом деле замешана ДНК - ведь установлено, что она имеет прямую связь (и даже зависимость) от подсознания, - однако эмпирически это предположение пока не доказали.
Но это не важно. Важен факт: исцеление действительно наступает – и именно от применения аффирмаций, манифестирующих исцеление.
То же справедливо и в отношении аффирмаций, программирующих на солидный финансовый достаток, на карьерный рост, на построение счастливых отношений, на успех… – да любых.
Однако…
Вряд ли есть статистика, по которой было бы видно, какой процент практикующих аффирмации добиваются радикальных улучшений в своей жизни.
Но и без официальной статистики любой психолог знает:
при самостоятельной практике аффирмаций число людей, наглядно изменивших свою жизнь, до обидного невелико.
Почему? Всего одна причина:
НЕ выполняется правило многократного повторения.
А без этого правила аффирмации не работают.
И дело тут вот в чем.
Чтобы аффирмация сформировала подсознательную программу, которая затем и обеспечит то, о чем утверждается в аффирмации, необходимо сделать НЕ менее 2000 повторений.
(Это если человеку от роду не более 40 лет).
Если же возраст практикующего аффирмацию больше 40 лет, то необходимое число повторений удваивается:
должно быть не менее 4 тыс. раз.
…Ну да, конечно, эта не те цифры, которые способны сбить пыл у решившего исправить в своей жизни все, что идет не так, – да еще таким простым способом.
Но есть практический опыт, и он демонстрирует такую картину: забывают повторять. Максимум, на что хватает – это 15 повторений в день.
(Здесь не берется во внимание вдохновение первых дней, когда число повторений может достичь 50-ти или даже 100. Такой режим «сдувается» за 2-3 дня).
Если же говорить о массовых цифрах, то они скромнее максимальных примерно в 2 раза: 6 повторений в день.
Увы – такова сложившаяся практика.
Почему, спросишь, «увы»?
Раздели 2000 (необходимое число повторений) на 6 (сложившееся число повторений в день) – и получишь 333 дня.
При необходимости сделать 4 тыс. повторений – соответственно, вдвое больше.
Практика аффирмаций, растянутая на год или даже два?
В общем, да…
И хотя это – да, похоже на утопию, этот сценарий все же нельзя назвать безнадежным (тем более, что начало изменений проявляется уже после первой тысячи повторений)
А теперь смотри.
Показываю способ применения аффирмаций, который не только отлично работает, но и
и обеспечивает запрашиваемые изменения быстро.
Применение – именно этого - способа позволяет обойти риск затягивания срока проявления заявленных эффектов – и обеспечивает быстрое наступление как раз тех изменений, которые утверждаются (той или иной – любой) аффирмацией.
# Забери это коротенькое пособие сейчас.
# Примени технику на практике.
# И приготовься: изменения в твоей жизни начнут происходить уже через 2 недели (это с запасом, обычно первые эффекты: позитивные изменения – наступают раньше)
Если позволишь рекомендацию, то она такая:
не кидайся исправлять сразу все свои имеющиеся проблемы (такой соблазн у тебя наверняка возникнет), а остановись на самой горячей. Отработай эту проблему по технике «Циркуляр», получи результат и только после этого переходи к следующим своим проблемам - чтобы ликвидировать их одну за одной (последовательно и насовсем).
Рассылка Марты Николаевой-Гариной.
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Источник: cont.ws