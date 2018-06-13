Запомни: кто контролирует на Земле информационные потоки, тот управляет и всей планетой.

– Видишь ли, система так устроена, что в её информационном океане тонут миллиарды.

Утонувших принято называть обычными людьми. На самом деле, эти люди не обычные, они искусственно созданы системой.

С одной стороны, система, скрывая и утаивая от них истину, создаёт из них обывателей, с другой – став обывателями, они её изо всех сил поддерживают.

Круг, как видишь, замкнутый. Нечто подобное было тогда на территории всего арийского мира. Успешно могут сопротивляться только специально подготовленные для этого люди. Ты слышал когда-ни-будь об информационном вирусе?

– Признаться, нет.

– Есть такой вирус, который поражает нервную систему обычных людей, превращая их в уродов.

Вспомни феномен гитлеровской Германии или советской России времён Ленина-Троцкого. Как такая технология работает?

Обычно «третья сила» выбирает сильных, волевых, умеющих убеждать и вести за собой личностей, проще сказать – фанатиков. Потом информационно и вирусно их заражает и отпускает на волю. Естественно, используя масонские ложи, она, эта невидимая сила, внимательно следит за тем, чтобы её эмиссаров никто не обижал. Вспомни, как относились царские чиновники Николая II к революционерам?

Они умудрились убедить царя в том, что это заблудшие люди и их надо беречь и лелеять. Нет чтобы поставить всех к стенке, как это сделал Сталин, – и дело с концом.

То же самое было с Гитлером и его командой. Правительство Германии с них сдувало пылинки. Они, эти заражённые вирусом и нужной информацией, болтая без умолку, заражали ею тысячи и миллионы окружающих.

Психиатры давно заметили: если посадить в одну камеру нормального человека вместе с умалишённым, то вскоре нормальный сойдёт с ума. Вот почему информационно и вирусно заражённым позволяется распространять информационную заразу всеми имеющимися на данный момент времени средствами. Вспомни ленинскую «Искру», газету «Правда», потом включилось радио, а в наше время в их руках и кино, и телевидение.

– Я с тобой общаюсь потому, что твоя психика не сломана. Каким-то чудом ты остался на плаву. Другими словами, не сошёл с ума. Социум в основном состоит из них.

– Хочешь сказать, что вокруг одни сумасшедшие? – открыл я рот от удивления.

– Именно это я и хочу сказать. Естественно, наше представление о безумии несколько иное, поэтому мы и считаем себя здоровыми. Но это далеко не так: хоть ты и несёшь в себе ментальный вирус, но он тебя не сломал. У тебя на него иммунитет.

***

– Как ты думаешь, отрок, что первично у человека: сознание или инстинкты?

– Ну и вопрос, – растерялся я. – Насколько мне помнится из школьной и вузовской программы, первичны инстинкты.

– Это по теории дедушки Дарвина, – улыбнулся хранитель. – Но, как известно, его эволюционная галиматья ставит всё с ног на голову.

– Неужели первично сознание? – посмотрел я с недоверием на старого.

– Конечно, сознание, юноша. Оно первично, а инстинкты всегда вторичны.

– Но ведь это противоречит научному представлению о жизни!

– Но не философии древних, точнее общим единым законам Мироздания, где прямо сказано, что в любой материальной структуре, если её пронизывает информационное поле, возникают мыслеформы. Не инстинкты, а мыслеформы. Идёт процесс вполне сознательный.

От услышанного я невольно поперхнулся. Взглянув на меня, старик засмеялся.

– Что, удивлён?

– Ещё как!

– Что такое инстинкт? Давай разберём вместе. Всего-навсего ответная автоматическая реакция нервной системы на какое-либо раздражение. Ав-то-ма-ти-чес-кое – понял?

– Но ведь ты говоришь о рефлексах! – заметил я.

– Рефлексы из другой области, отрок. Это учёные придумали, что цепи условных или безусловных рефлексов выстраиваются в инстинкты. Рефлексы обслуживают физическое тело.

Инстинкты же связаны с высшей нервной системой. Есть разница?

Я промолчал.

– У человека с хорошей устойчивой психикой генератором чувств является разум, у недолюдка таким генератором служат инстинкты. Вот что страшно. Когда инстинкт включает какое-то чувство, то с таким чувством очень трудно совладать. Человек превращается в настоящего биоробота. Он уже сам себе не принадлежит.

– Ты говоришь о психике обывателей? – спросил я.

– О психике особой породы людей, которых вывела для себя система.

– Если так, то объясни механизм появления инстинктов.

– Он до банальности прост, юноша. Всё идёт из генетического программирования подсознания. Подбираются такие программы, которые в обход сознания проникают в подсознание. Понятно? Через определённый промежуток времени программированное подсознание начинает менять генетику. Вот и всё.

– Так просто?!

– Да, просто. Но эффективно. Когда изменена генетика, программа начинает передаваться по наследству. Вот мы и получаем уродов от природы. И злых, и жадных, и завистливых, до безумия ревнивых, инстинктивных собственников на всё, даже на своих близких, и т.д. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, для чего так стараются современные средства массовой информации, программируя наше подсознание?

– Чтобы люди перестали управлять своей жизнью посредством сознания. Системе удобно, если люди будут жить одними инстинктами. Такими легче управлять. По сути, это уже не носители сознания, а живые ходячие компьютеры.

– Которым со временем кое-кто мечтает вставить чипы, так? – посмотрел мне в глаза всезнайка.

– Кошмар! – пробормотал я.

– Да, кошмар! Теперь, надеюсь, ты понимаешь, зачем была создана на Земле порода обывателей?

– Понимаю, – погрустнел я. – Но ведь со временем Homo sapiens sapiens превратится в новый вид обезьяны?

– К подобному финалу и ведёт нас система.

– Неужели и нашу цивилизацию ждёт такая же участь? – посмотрел я с тоской на хранителя.

– Если не справимся с библейским проектом и его логическим продолжением – либерально-демократической идеологией, то будущего нам не видать как своих ушей.

***

Усевшись напротив, старик с минуту смотрел на горящую свечу, потом начал лекцию:

– Мало кто из обычных людей догадывается, что на Земле запущен механизм медленного беспощадного вырождения человека как вида.

Особенно хорошо этот процесс заметен в крупных городах, где редко встречаются люди абсолютно здоровые и физически, и духовно.

Но не надо думать, отрок, что процесс вырождения и дегенерации охватил только мегаполисы. Он распространился и по малым городам, по сёлам и деревням.

Что же происходит?



Почему параллельно с развитием науки и современных информационных технологий всё больше и больше набирает силу процесс деградации вида, который всё создал?



Кто за всем этим стоит?



И почему ни учёные, ни политики до сих пор не поймут, кто на нашей планете хозяин?



Кто управляет земным социумом, и почему эта невидимая большинству людей власть ведёт человечество по пути вырождения и гибели?

Всё чаще и чаще в мировых СМИ рассказывается о клане сверхбогатых еврейских банкиров, их финансовые империи называют ещё транснациональными корпорациями.

Что якобы они посредством финансовой удавки управляют земным социумом. В какой-то мере это так. На самом деле деньги транснациональных корпораций вкладываются во все войны, в том числе и мировые, и во все другие формы уничтожения человечества. Перечислять всю их мерзость я не стану.

Это и отправленные ГМО и химическими добавками продукты питания, и медицина со своими прививками, и фармакология, и извращённая, разрушающая психику человека новая мораль. По сути, транснациональные корпорации – это один из инструментов управления и уничтожения человечества.

Их команда мало что решает, так же, как и управляющие ею иллюминаты. Про масонов вообще говорить не приходится. Все они пешки в чужой игре, проводники воли тех, кто знает намного больше и занят своим делом. Масоны прикрываются альтруистическими лозунгами, что говорит об обратном.

Известно, что благими намерениями дорога в ад вымощена.

Когда всё началось, никаких иллюминатов и никаких масонов в помине не было. И библейского проекта с бесплатным к нему приложением из иудеев – тоже. Так что не надо транснационалов делать крайними, не они являются стратегами.

Все эти Ротшильды, Дюпоны, Варбурги, Рокфеллеры, Морганы и другие – всего лишь тактики. Если они представляют собой мощное финансовое средство давления на политиков, это вовсе не значит, что выше банкиров никого нет и не может быть.

Есть те, кто ими правит. Последние появились на Земле много сотен тысяч лет назад. Причина в них, всё остальное – следствие.

Недавно банкиры-транснационалы получили приказ от своих хозяев объединить свои капиталы в единое целое. Так что скоро возникнет всепланетный глобальный банк, который ещё до своего возникновения затащил в долговую яму все государства планеты.

Получается абсурд, но этот абсурд реален, потому что его приняли политики всего мира.

Уму непостижимо! Триста семейств сефардов и ашкенази, на самом деле генетических полукровок, пользуясь кабальными договорами, манипулируют сознанием всех без исключения политиков планеты. Последние отлично понимают, что на самом деле никакой долговой кабалы нет и не может быть. Она создана безнравственным законом ссудного процента. Но вместо того чтобы запретить ростовщичество и поставить к стенке вышеназванную публику, политики перед ней выслуживаются. Знаешь почему?

– Потому что государствами управляют такие же точно нелюди: иллюминаты и масоны. Банкиры и большинство политиков, как ни печально, представляют собой единую структуру управления.

– Ты прав, отрок, так оно и есть. Но имеется ещё один фактор, который заставляет политиков, как кроликов, лезть в пасть удава.

– Что это ещё за фактор? – удивился я.

– Фактор силы, юноша. Вот почему трогать банкиров нельзя. Джон Кеннеди попытался – и сразу был убит. Но речь не о предательском ударе, а о другом, который в одно мгновенье может стереть с лица Земли любое государство, какую угодно страну, даже такую сильную, как Соединённые Штаты Америки.

Отрывок из книги Георгия Сидорова "НАСЛЕДИЕ БЕЛЫХ БОГОВ"

Пятая книга эпопеи «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации»

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Источник: cont.ws