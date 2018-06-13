Телеграм Шредингера
12:15. 13 июня 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По ситуации с Телеграмом.
Несмотря на продолжающийся запрет, сервис как работал, так и работает, причем как утверждается, в нем даже произошел рост аудитории связанный с массовым освоением VPN.
Судя по всему, Роскомнадзор полноценно закрыть Телеграм по техническим причинам не может, а отступить – значит потерять лицо. Поэтому сохраняется странная ситуация, когда формально запрещенный сервис продолжает активную работу и там продолжают сидеть чиновники, военные и силовики. Такая себе "блокировка Шредингера".
РКН уверяет, что на четверть сократилось число пользователей. Медиаскоп указывает рост в 38% на мобилках. Судя по заявлениям Путина, поставлена задача взятия под контроль соц.сетей в интересах борьбы с терроризмом, но без закрытия доступа к ресурсам.
На прошлой неделе опросил 10 знакомых, которые активно пользовались Телеграмом. После блокировки лишь 1 перестал им пользоваться, причем потому, что он самостояльно не смог разобраться, как настроить VPN на телефон. Так сказать пал жертвой компьютерной неграмотности.
На текущий момент не видно, какого-либо взаимоудовлетворяющего выхода, который был позволил бы РКН и Дурову взаимно сохранить лицо без видимых уступок, поэтому ситуация будет продлеваться во времени, пока не будет достигнуто некое полюбовное соглашение, либо пока РКН не найдет технические механизмы, которые позволят уже всерьез вырубить сервис.
Мешает ли данная эпическая борьба террористам, которые пользуются чатиками в Телеграме, история умалчивает, так как даже крикливое агенство Amaq на эту тему не распространяется.
В порядке беслпатной рекламы, некоторые из каналов, которые читаю практически каждый день.
«Футляр от виолончели» — нашел осенью, когда было пара сотен подписчиков, и продолжаю просматривать сейчас, когда их стало 200 тысяч. Много открытого и закрытого компромата на российских элитариев, включая главные кланы, связи с Западом, дочерей, жен и любовниц в странах НАТО. Из последнего интересна серия постов с деталями гибели ЧВК «Вагнера» в Сирии — критически, но без демшизы. Верить всему на этом канале нельзя, но читать нужно:
https://t.me/rospres
"Генерал и майор" - читаю с зимы. Много интересного военного инсайда, эксклюзивные фотографии из Сирии, канал постоянно растет и развивается, освещая в том числе и темы, которые избегает официальная новостная повестка.
Серьезно, когда надо критически и без истерик.
https://t.me/mig41
"Directorat 4" – один из первых каналов, на которые подписался. Ведут активный мониторинг деятельности террористических группировок по всему миру. Раньше для этих целей пользовался твиттер-каналом Terror-Monitor и еще парочкой других, которые были либо на английском, либо на арабском. Директорат, удобный аналог на русском языке, дабы отслеживать террористическую деятельность и процесс борьбы с ней. Так как тема весьма злободневна, канал еще долго не утеряет своей актуальности.
https://t.me/directorate4
Вестник Дамаска – отличная новостная лента по Сирии. Активно слежу за ним с весны. Опять же, для мониторинга событий на сирийском ТВД использую обширную ленту в Твиттере и Фейсбуке из англоязычных и арабских источников (сирийские, ливанские, иранские).
Вестник Дамаска удобен тем, что во-первых он на русском языке, а во вторых с его помощью можно сократить время мониторинга по основным событиям. Для тех, кто следит за Сирией, рекомендую.
https://t.me/NovostiDamask
Военный осведомитель – военно-политический канал общего характера освещающий военные конфликты, борьбу с терроризмом и новости ВПК. Радует большим объемом выкладываемой информации (в том числе и уникальной), отличными видео и фотографиями, хорошей структурной подачей. Отличное дополнение к узко-специализированным каналам.
https://t.me/milinfolive
Ну и еще ряд каналов, которые я бы мог рекомендовать:
Канал Центра Военно-политической журналистики – https://t.me/CenterCIGR
Пальто Сухейла – https://t.me/CenterCIGR
Военный журнал – https://t.me/warjournal
Силовики – https://t.me/SIL0VIKI
Повестка дня Турции – https://t.me/turkeyabout
Рыбарь – https://t.me/rybar
В планах есть сделать общий пост с рекомендованными сайтами и каналами (с кратким описанием) в разных соц.сетях по образцу постов с рекомендованными книгами и красными ресурсами.
По моему каналу https://t.me/boris_rozhin
Сейчас, в силу ряда объективных обстоятельств не хватает время на его полноценное ведение (уж извиняйте, обстановка сейчас совсем не рабочая, даже для блога), поэтому ведется он постольку-поскольку. Как ремонт дома закончится и будет больше времени, формат ведения канала приведу к единообразной форме.
Источник: colonelcassad.livejournal.com