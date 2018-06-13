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Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2018

08:41. 13 июня 2018 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ нанесли удары из тяжёлой артиллерии по югу ДНР

ВСУ нанесли удары из тяжёлой артиллерии по югу ДНР | Русская весна

Украинские войска вечером 12 июня обстреляли южные сёла ДНР из миномётов и тяжёлой артиллерии. 

Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 21:30 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по сёлам Ленинское и Коминтерново. Выпущено 22 мины калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 122 мм», — сказал Якубов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты открыли огонь по Докучаевску, ранения получила женщина.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ понесли тяжёлые потери и прекратили попытки наступления на Горловку (ВИДЕО)

ВСУ понесли тяжёлые потери и прекратили попытки наступления на Горловку (ВИДЕО) | Русская весна

Военные корреспонденты пресс-службы Вооружённых сил ДНР побывали на севере Горловки, где ранее украинские войска пытались прорвать оборону и проникнуть в город.

Военнослужащие, несущие службу на передовых позициях, рассказали подробности боёв и о том, что происходит под Горловкой в настоящее время.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обстановка на участке фронта около Горловки

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Военнослужащие ВС ДНР рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на Горловку

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Жительница Донбасса: сын в 14 лет хотел идти в ополчение, защищать маму

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
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