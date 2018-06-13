Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2018
- 08:25 ВСУ нанесли удары из тяжёлой артиллерии по югу ДНР.
- Вчера 23:20 ВСУ понесли тяжёлые потери и прекратили попытки наступления на Горловку (ВИДЕО).
- Вчера 23:14 Обстановка на участке фронта около Горловки.
- Вчера 23:05 Военнослужащие ВС ДНР рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на Горловку.
- Вчера 22:56 Жительница Донбасса: сын в 14 лет хотел идти в ополчение, защищать маму.
ВСУ нанесли удары из тяжёлой артиллерии по югу ДНР
Украинские войска вечером 12 июня обстреляли южные сёла ДНР из миномётов и тяжёлой артиллерии.
Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«В 21:30 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по сёлам Ленинское и Коминтерново. Выпущено 22 мины калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 122 мм», — сказал Якубов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты открыли огонь по Докучаевску, ранения получила женщина.
Читайте также: ВСУ понесли тяжёлые потери и прекратили попытки наступления на Горловку (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ понесли тяжёлые потери и прекратили попытки наступления на Горловку (ВИДЕО)
Военные корреспонденты пресс-службы Вооружённых сил ДНР побывали на севере Горловки, где ранее украинские войска пытались прорвать оборону и проникнуть в город.
Военнослужащие, несущие службу на передовых позициях, рассказали подробности боёв и о том, что происходит под Горловкой в настоящее время.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
Читайте также: ЛНР: спецназ в российской форме прибыл в оккупированный район
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на участке фронта около Горловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащие ВС ДНР рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на Горловку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жительница Донбасса: сын в 14 лет хотел идти в ополчение, защищать маму
К оглавлению | Источник: www.youtube.com