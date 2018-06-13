Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2018

Военные корреспонденты пресс-службы Вооружённых сил ДНР побывали на севере Горловки, где ранее украинские войска пытались прорвать оборону и проникнуть в город.

Военнослужащие, несущие службу на передовых позициях, рассказали подробности боёв и о том, что происходит под Горловкой в настоящее время.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

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