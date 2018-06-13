Сумерки сталинской империи. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Какие две главные группировки существовали во власти в последний период правления Сталина?

Как переплетены между собой “дело врачей” и “ленинградское дело”. “Партия старообрядцев”: кто составлял костяк сталинского совета министров. Психологический портрет сталинского наркома, почему так мал был тогда “пенсионный возраст”. Глава “ленинградской группировки” Андрей Жданов – какова была его роль во внутрипартийной борьбе, почему позднесоветская интеллигенция так активно стирала из истории именно его. Эти и многие другие интересные и важные вопросы, связанные с периодом 1945-1953 годов разбирает историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын.



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Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич



История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



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