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Сумерки сталинской империи. Евгений Спицын

19:22. 13 июня 2018 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Какие две главные группировки существовали во власти в последний период правления Сталина?

Как переплетены между собой “дело врачей” и “ленинградское дело”. “Партия старообрядцев”: кто составлял костяк сталинского совета министров. Психологический портрет сталинского наркома, почему так мал был тогда “пенсионный возраст”. Глава “ленинградской группировки” Андрей Жданов – какова была его роль во внутрипартийной борьбе, почему позднесоветская интеллигенция так активно стирала из истории именно его.  Эти и многие другие интересные и важные вопросы, связанные с периодом 1945-1953 годов разбирает историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын.

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Рекомендуем:

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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