Сталинский прорыв

При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. В то же время за первые 20 лет демократии не построено ни одного предприятия такого масштаба.

За время Сталинского руководства в течение 30 лет аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России превратилось в одну из грамотнейших и образованнейших наций в мире. Политическая и экономическая грамотность рабочих и крестьян к началу 50-х годов не только не уступала, но и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян любой развитой страны в то время. Численность населения Советского Союза увеличилась на 41 миллион человек.



Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.

Цены на основные продукты питания за 5 послевоенных лет в СССР снизились более чем в 2 раза, в то время как в крупнейших капстранах эти цены возросли, и в некоторых даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе страны, в которой всего пять лет тому назад окончилась самая разрушительная война в истории человечества, и которая от этой войны больше всех пострадала!!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940 г. только к 1965 г. – при условии, если возьмет иностранные займы. Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без всякой внешней помощи.

В 1947 г. СССР первым после войны из государств нашей планеты отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления.



Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза. Число врачей возросло в 1,5 раза. Число научных учреждений увеличилось на 40%. Число студентов вузов увеличилось на 50%. И т. д.

В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных товаров и не существовало понятие дефицита. Выбор продуктов в гастрономах был значительно шире, чем в современных супермаркетах.



Сейчас лишь в Финляндии можно попробовать колбасу, напоминающую советскую из тех времен. Банки с крабами были во всех советских магазинах. Качество и разнообразие потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия. Как только появлялись новые тенденции в моде, они мгновенно отслеживались, и уже через пару месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шахтёры и металлурги получали до 8000 рублей. Молодые специалисты-инженеры до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата профессоров и академиков нередко была выше 10.000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил – 9.000 р. , хлеб белый (1 кг. ) — 3 р. , хлеб чёрный (1 кг. ) — 1 р. , мясо говядина (1 кг. ) — 12. 5 р. , рыба судак – 8,3 р. , молоко (1 л. ) — 2. 2 р. , картофель (1 кг. ) – 0,45 р. , пиво «жигулёвское» (0,6 л. ) – 2,9 р. , ситец (1 м. ) – 6,1 р. Комплексный обед в столовой стоил — 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина – 25 р.



И всего этого изобилия и безбедной жизни удалось достичь, несмотря на содержание 5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире!

С 1946 г. в СССР были развернуты работы:по атомному оружию и энергетике; по ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по внедрению новейшей вычислительной техники и электронике; по космическим полетам; по газификации страны; по бытовой технике.

Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в СССР на год раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем в США. Только в СССР были созданы атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жесткого военно-политического противостояния с богатейшей капиталистической державой мира без какой-либо внешней помощи были решены, по крайней мере, три социально-экономические задачи: 1) восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен устойчивый рост уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за счет сталинского наследия. В науке, промышленности – практически во всех сферах жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3-4 раза превысит американский.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-американском симпозиуме, когда наши «демократы» начали верещать о «японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама:



«Вы не говорите об основном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей.



Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».

Один из лучших представителей верующих трудящихся, почитаемый святителем, Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, писал: «Сталин сохранил Россию. Он показал, что значит Россия для всего остального мира. И потому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша страна не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за нашими успехами!



Именно поэтому сейчас реализуется «дьявольская» задача — никогда больше не допустить появление у властных рычагов государства людей, сопоставимых по своей внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, всю свою жизнь посвятившего народу. А для этого и надо всего-то – оболгать и оклеветать деятельность и жизнь великого человека.

Но четверть века разнузданной пропаганды против Сталина не принесли её организаторам победы даже над мертвым Сталиным.

Нам известны мотивы тех, кто клевещет на Сталина. Весь этот бред вываливается на нас для того, чтобы мы через сравнение того, что было сделано тогда, не смогли осмыслить преступность происходящего ныне. Не смогли даже в мыслях вернуться к идеям социализма!



Антисталинская кампания преследует одну цель, — не допустить народ к воссозданию сталинской экономической системы, которая позволит очень быстро сделать нашу страну независимой и могучей.





Владимир

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